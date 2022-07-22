Прививка для производителя: зачем ЦБ резко снизил ключевую ставку
В пятницу, 22 июля, Центробанк резко и неожиданно для аналитиков снизил ключевую ставку на 1,5 п.п. до 8% годовых. Эксперты объясняют такое радикальное решение тем, что регулятор надеется оживить предложение производителей за счет более дешевого кредита прежде чем на население может «напасть» повышенная потребительская активность. Сейчас граждане заняли выжидательную позицию и больше откладывают, чем тратят. Но, как выразилась глава Центробанка Эльвира Набиуллина, такое, по сути вынужденное, накопление сбережений — это сжатая пружина в экономике. При определенных обстоятельствах оно может дать резкий рост потребления. При ограничении со стороны предложения товаров и услуг это способно быстро разогнать «спросовую» инфляцию. Что же выберет население?
Семимильными шагами
Как рассказала в пятницу на пресс-конференции Эльвира Набиуллина, совет директоров Центробанка рассматривал три варианта изменения ставки — 8%, 8,5% и 9%. Однако в итоге остановились на самом большом шаге, который стал внезапным и для аналитиков. Они ожидали, что максимально регулятор снизит ставку до 8,5%, но большинство экспертов прогнозировали шаг в 0,5 п.п. до 9%.
Впрочем, и ЦБ, и аналитики быстро нашли причины для такого решения. Это снижение как цен на протяжении девяти недель, так и инфляционных ожиданий, которые вернулись на уровень начала прошлого года. Более того, они постепенно приближаются к показателям конца 2018-го — начала 2019-го.
Еще из позитива: экспорт продолжает показывать хорошие результаты, а импорт, который резко упал с февраля, вновь стал восстанавливаться, прибавляя от месяца к месяцу. Импортеры перенаправили, как и прогнозировал ЦБ, цепочки поставок, постепенно они адаптируются к новым условиям.
Директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов считает, что активный шаг ЦБ свидетельствует о том, что регулятор существенно пересмотрел баланс рисков в экономике и возможные варианты их влияния на инфляцию.
Во многом все это стало возможно благодаря укреплению рубля, которое привело к тому, что цены, подскочившие в феврале-марте, начали активно падать. И потенциал в этом смысле еще не исчерпан.
— Производители и организации торговли видят, что некоторые цены были повышены «с запасом». Однако коррекция цен не может произойти в один день, она растянута во времени. И бизнес нащупывает такой их уровень, который будет приемлемым для покупателей и покроет растущие издержки, — сказала глава Эльвира Набиуллина.
Значительное укрепление рубля оказало влияние на восприятие цен и отношение населения к покупкам. Именно дальнейшее потребительское поведение — одна из ключевых развилок того, как будет развиваться ситуация с инфляцией, отметила ЦБ.
Пока люди считают, что цены продолжают оставаться высокими, поэтому заняли выжидательную позицию и предпочитают сберегать деньги, рассчитывая, что товары подешевеют еще больше.
— Высокая норма сбережения отчасти обусловлена тем, что из-за внешних ограничений и ухода иностранных компаний люди не могли купить то, что хотели, и отложили эти средства про запас, — пояснила глава ЦБ.
А дальше как раз появляются варианты того, что будет население делать со своими деньгами, — держать в банках или нести на потребительский рынок.
Темная лошадка потребления
Не так часто население может с гордостью сказать, как много от него зависит, по крайней мере, в инфляционном процессе. От камня на развилке есть два пути. Первый — люди продолжат придерживаться сберегательной модели, создавая и поддерживая подушку безопасности на случай проблем с работой и финансами.
Второй — мы можем получить повторение сценария пандемии, предположила Эльвира Набиуллина:
— Тогда потребители сначала резко сократили потребление, а затем после отмены локдаунов так же быстро его восстановили. Это наблюдалось в России и во многих других странах. Сегодняшнее, по сути вынужденное, накопление сбережений — это сжатая пружина в экономике, которая при определенных обстоятельствах может дать резкий рост потребления.
При ограничениях со стороны предложения товаров и услуг это способно быстро разогнать «спросовую» инфляцию, добавила она.
Именно этот возможный дисбаланс спроса и предложения мог привести к решению о резком снижении ключевой ставки до 8%, не сомневаются эксперты.
Время на раскачку
По мнению управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, Центробанк поставил в приоритет оживление экономики. Благо условия позволяют.
— Сейчас ставка вернулась к значениям декабря 2021 года, до явного обострения на геополитическом поле. Регулятор принял решение на основе как сильно укрепившегося рубля и затухания инфляции, так и необходимости поддержать промышленные силы страны. Экономике нужен дешевый кредит в эпоху ограничений и дефицита импорта, — поддержал мнение коллеги эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Радикальность решения Центробанка по ставке можно объяснить и тем, что даже после того, как регулятор начал этот процесс после кардинального повышения в феврале-марте, ставки по заимствованиям для компаний и населения снижались крайне медленно. Зато практически сразу на решения ЦБ реагировала обещанная доходность по вкладам. Возможно, именно желанием подтолкнуть кредитные ставки банков вниз и руководствовался регулятор.
Но успеют ли банки ощутимо скорректировать процентную политику, чтобы производители и импортеры смогли нарастить предложение до возможного потребительского бума? Признаки того, что интерес населения к тратам формируется, уже есть. Во-первых, в июле, как показали опросы, люди значительно выше стали оценивать благоприятность текущего момента для совершения крупных покупок.
Во-вторых, интерес к потреблению увеличивается из-за того, что сберегательная модель не приносит материального удовлетворения на фоне быстрого снижения обещанной доходности депозитов. Недаром, как отмечается в релизе Центробанка, граждане предпочитают перекладывать средства со срочных вкладов на текущие счета. Проще говоря, делают свои сбережения максимально ликвидными, в любой момент готовыми к конвертации в товары.
По мнению Михаила Зельцера, уже в ближайшие недели средняя обещанная доходность по вкладам в крупнейших банках упадет до 7%. Этот показатель и Сергей Гришунин называет в качестве потолка. Минимальные значения, по его мнению, будут находится на уровне 4,5%, а в некоторых случаях — и 4%.
В-третьих, после периода упадка на рынке потребкредитования в этом сегменте тоже наблюдается оживление.
Что дальше?
— От того, по какому сценарию в дальнейшем пойдет потребительская активность — будет ли спрос расти быстрее или медленнее, как этот рост будет соотноситься с возможностями расширения выпуска, — будут зависеть и наши решения по денежно-кредитной политике, — сообщила Эльвира Набиуллина.
Михаил Зельцер из БКС предположил, что в дальнейшем ЦБ может взять паузу в процессе снижения ставки, чтобы посмотреть, каким образом на практике проявились предыдущие решения. В НРА прогнозируют, что на следующих трех заседаниях регулятор будет снижать ставку с шагом 0,25 п.п, то есть к концу года индикатор может составить 7,25% годовых.
Заместитель руководителя пресс-службы Банка России Елена Федорова, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина и заместитель председателя Центрального банка РФ Алексей Заботкин
Впрочем, как заметила глава Центробанка, «красных линий ни для снижения, ни для повышения ставки для нас не существует», важно, чтобы в 2024 году инфляция вновь вернулась в таргет в 4%. И прогнозы по росту цен уже идут по повышающей оптимизм траектории. Так, 22 июля этого года регулятор улучшил оценку по инфляции на этот год — по мнению регулятора, она может составить 12–15%. Предыдущий прогноз предполагал рост цен в нынешнем году на 14-17%, а в апреле ЦБ вообще считал, что этот показатель может составить 18–23%.