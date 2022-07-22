Прививка для производителя: зачем ЦБ резко снизил ключевую ставку

В пятницу, 22 июля, Центробанк резко и неожиданно для аналитиков снизил ключевую ставку на 1,5 п.п. до 8% годовых. Эксперты объясняют такое радикальное решение тем, что регулятор надеется оживить предложение производителей за счет более дешевого кредита прежде чем на население может «напасть» повышенная потребительская активность . Сейчас граждане заняли выжидательную позицию и больше откладывают, чем тратят. Но, как выразилась глава Центробанка Эльвира Набиуллина, такое, по сути вынужденное, накопление сбережений — это сжатая пружина в экономике . При определенных обстоятельствах оно может дать резкий рост потребления. При ограничении со стороны предложения товаров и услуг это способно быстро разогнать «спросовую» инфляцию. Что же выберет население?

Семимильными шагами

Как рассказала в пятницу на пресс-конференции Эльвира Набиуллина, совет директоров Центробанка рассматривал три варианта изменения ставки — 8%, 8,5% и 9%. Однако в итоге остановились на самом большом шаге , который стал внезапным и для аналитиков. Они ожидали, что максимально регулятор снизит ставку до 8,5%, но большинство экспертов прогнозировали шаг в 0,5 п.п. до 9%.

Прививка для производителя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Впрочем, и ЦБ, и аналитики быстро нашли причины для такого решения. Это снижение как цен на протяжении девяти недель, так и инфляционных ожиданий, которые вернулись на уровень начала прошлого года . Более того, они постепенно приближаются к показателям конца 2018-го — начала 2019-го.

Еще из позитива: экспорт продолжает показывать хорошие результаты, а импорт, который резко упал с февраля, вновь стал восстанавливаться, прибавляя от месяца к месяцу. Импортеры перенаправили, как и прогнозировал ЦБ, цепочки поставок, постепенно они адаптируются к новым условиям.

Директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов считает, что активный шаг ЦБ свидетельствует о том, что регулятор существенно пересмотрел баланс рисков в экономике и возможные варианты их влияния на инфляцию .

Во многом все это стало возможно благодаря укреплению рубля, которое привело к тому, что цены, подскочившие в феврале-марте, начали активно падать. И потенциал в этом смысле еще не исчерпан.

— Производители и организации торговли видят, что некоторые цены были повышены «с запасом». Однако коррекция цен не может произойти в один день , она растянута во времени. И бизнес нащупывает такой их уровень, который будет приемлемым для покупателей и покроет растущие издержки, — сказала глава Эльвира Набиуллина.

Значительное укрепление рубля оказало влияние на восприятие цен и отношение населения к покупкам. Именно дальнейшее потребительское поведение — одна из ключевых развилок того, как будет развиваться ситуация с инфляцией, отметила ЦБ.

Прививка для производителя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Пока люди считают, что цены продолжают оставаться высокими, поэтому заняли выжидательную позицию и предпочитают сберегать деньги, рассчитывая, что товары подешевеют еще больше.

— Высокая норма сбережения отчасти обусловлена тем, что из-за внешних ограничений и ухода иностранных компаний люди не могли купить то, что хотели, и отложили эти средства про запас , — пояснила глава ЦБ.

А дальше как раз появляются варианты того, что будет население делать со своими деньгами, — держать в банках или нести на потребительский рынок.

Темная лошадка потребления

Не так часто население может с гордостью сказать, как много от него зависит, по крайней мере, в инфляционном процессе . От камня на развилке есть два пути. Первый — люди продолжат придерживаться сберегательной модели , создавая и поддерживая подушку безопасности на случай проблем с работой и финансами.

Второй — мы можем получить повторение сценария пандемии , предположила Эльвира Набиуллина:

Прививка для производителя Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

— Тогда потребители сначала резко сократили потребление, а затем после отмены локдаунов так же быстро его восстановили . Это наблюдалось в России и во многих других странах. Сегодняшнее, по сути вынужденное, накопление сбережений — это сжатая пружина в экономике, которая при определенных обстоятельствах может дать резкий рост потребления.

При ограничениях со стороны предложения товаров и услуг это способно быстро разогнать «спросовую» инфляцию , добавила она.

Именно этот возможный дисбаланс спроса и предложения мог привести к решению о резком снижении ключевой ставки до 8%, не сомневаются эксперты.

Время на раскачку

По мнению управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, Центробанк поставил в приоритет оживление экономики . Благо условия позволяют.

— Сейчас ставка вернулась к значениям декабря 2021 года, до явного обострения на геополитическом поле. Регулятор принял решение на основе как сильно укрепившегося рубля и затухания инфляции, так и необходимости поддержать промышленные силы страны. Экономике нужен дешевый кредит в эпоху ограничений и дефицита импорта , — поддержал мнение коллеги эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Радикальность решения Центробанка по ставке можно объяснить и тем, что даже после того, как регулятор начал этот процесс после кардинального повышения в феврале-марте, ставки по заимствованиям для компаний и населения снижались крайне медленно. Зато практически сразу на решения ЦБ реагировала обещанная доходность по вкладам. Возможно, именно желанием подтолкнуть кредитные ставки банков вниз и руководствовался регулятор.

Прививка для производителя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Но успеют ли банки ощутимо скорректировать процентную политику, чтобы производители и импортеры смогли нарастить предложение до возможного потребительского бума? Признаки того, что интерес населения к тратам формируется, уже есть . Во-первых, в июле, как показали опросы, люди значительно выше стали оценивать благоприятность текущего момента для совершения крупных покупок.

Во-вторых, интерес к потреблению увеличивается из-за того, что сберегательная модель не приносит материального удовлетворения на фоне быстрого снижения обещанной доходности депозитов . Недаром, как отмечается в релизе Центробанка, граждане предпочитают перекладывать средства со срочных вкладов на текущие счета. Проще говоря, делают свои сбережения максимально ликвидными, в любой момент готовыми к конвертации в товары.

По мнению Михаила Зельцера, уже в ближайшие недели средняя обещанная доходность по вкладам в крупнейших банках упадет до 7%. Этот показатель и Сергей Гришунин называет в качестве потолка. Минимальные значения, по его мнению, будут находится на уровне 4,5%, а в некоторых случаях — и 4%.

В-третьих, после периода упадка на рынке потребкредитования в этом сегменте тоже наблюдается оживление.

Что дальше?

— От того, по какому сценарию в дальнейшем пойдет потребительская активность — будет ли спрос расти быстрее или медленнее, как этот рост будет соотноситься с возможностями расширения выпуска, — будут зависеть и наши решения по денежно-кредитной политике, — сообщила Эльвира Набиуллина.

Михаил Зельцер из БКС предположил, что в дальнейшем ЦБ может взять паузу в процессе снижения ставки, чтобы посмотреть , каким образом на практике проявились предыдущие решения. В НРА прогнозируют, что на следующих трех заседаниях регулятор будет снижать ставку с шагом 0,25 п.п, то есть к концу года индикатор может составить 7,25% годовых.

Прививка для производителя Заместитель руководителя пресс-службы Банка России Елена Федорова, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина и заместитель председателя Центрального банка РФ Алексей Заботкин Фото: РИА Новости/Пресс-служба Банка России

Впрочем, как заметила глава Центробанка, «красных линий ни для снижения, ни для повышения ставки для нас не существует», важно, чтобы в 2024 году инфляция вновь вернулась в таргет в 4% . И прогнозы по росту цен уже идут по повышающей оптимизм траектории. Так, 22 июля этого года регулятор улучшил оценку по инфляции на этот год — по мнению регулятора, она может составить 12–15%. Предыдущий прогноз предполагал рост цен в нынешнем году на 14-17%, а в апреле ЦБ вообще считал, что этот показатель может составить 18–23%.