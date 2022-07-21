В узком кругу: что происходит с льготами малому и среднему бизнесу

Центробанк считает, что текущие критерии определения субъектов малого и среднего предпринимательства толкуются слишком широко, что искажает представление об этом сегменте экономики. По мнению регулятора, ряд компаний необоснованно внесен в реестр МСП. В ЦБ призывают устранить аффилированность МСП с крупным и иностранным бизнесом. Вместе с тем в Банке России признают: корректировка реестра не решит всех проблем, а условия госпрограмм поддержки МСП требуют серьезной доработки. Подробности — в материале «Известий».

Время регулировать

Банк России подготовил предложения по совершенствованию определения субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). В документе (есть в распоряжении «Известий») предлагается изменить подход к оценке кредитного риска при формировании резервов по ссудам субъектам МСП. Как указывает регулятор, реформа необходима, поскольку критерии реестра МСП и условия госпрограмм несовершенны и искажают цели бюджетной поддержки и показатели деятельности этого сегмента экономики.

«Действующие критерии для включения в реестр недостаточны. В реестр входят компании, аффилированные с крупным бизнесом (банками, застройщиками) и/или имеющие несоразмерные для малого бизнеса масштабы деятельности, в т.ч. операционные компании (УК, холдинги). Кроме того, возможно участие субъекта МСП одновременно в нескольких программах поддержки. В настоящее время количество и объем кредитов МСП, определенные на основании реестра, завышены и не отражают реальную ситуацию», — говорится в документе.

В ЦБ констатируют, что в настоящее время лишь 6% МСП имеют банковские кредиты. При этом около 25% задолженности приходится на компании, которые сложно отнести к реальным МСП. Отдельным пунктом специалисты регулятора призывают исключить из общих программ поддержки МСП застройщиков жилья.

В узком кругу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В ЦБ предлагают ввести дополнительные ограничения по размеру активов и долга, ограничить аффилированность с крупным бизнесом, исключить компании, подконтрольные УК и ЗПИФ, исключить господдержку микрофинансовых организаций (кроме относящихся к инфраструктуре поддержки МСП) и финансовых посредников. Кроме того, в Банке РФ считают нужным:

• скорректировать условия программ поддержки: в рамках всех программ ограничить совокупный субсидируемый размер кредита для заемщика-МСП, сделать госпрограммы более адресными: исключить участие сразу в нескольких программах, учитывать специфику отраслей;

• публиковать аналитику/статистику по кредитованию МСП в разрезе долга — до 8 млрд рублей и выше 8 млрд рублей;

• сохранить льготные подходы в 199-И только для реальных МСП до внесения изменений в 209-ФЗ;

• при принятии решения об изменении критериев скорректировать целевой показатель нацпроекта.

Итоговые предложения будут сформулированы с учетом мнения бизнес-объединений, банковских ассоциаций, экспертного сообщества и заинтересованных министерств и ведомств, рассказали «Известиям» в пресс-службе ЦБ. По мнению Банка России, «изменение критериев увеличит эффективность распределения господдержки, что повысит ее адресность и доступность для реальных предприятий МСП». В Минэкономразвития на момент публикации не обозначили позицию относительно готовящейся реформы.

— В условиях санкционных ограничений возрастает необходимость более адресной поддержки отдельных сегментов экономики, — сказал «Известиям» генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. — Прежде всего, фокус на поддержке малых и средних компаний, обеспечивающих создание новых или модернизацию существующих производств. С этой точки зрения позиция ЦБ требует детальной проработки.

Исаевич отмечает, что по продуктам корпорации МСП уже введены ограничения для групп компаний. Это было сделано для того, чтобы меры поддержки действительно дошли до малого и микробизнеса, которым труднее всего получить заемное финансирование. Так, в программе стимулирования кредитования бизнеса (ПСК) субъект МСП не может участвовать в уставном капитале юрлиц, не относящихся к категории субъектов малого и среднего предпринимательства. По зонтичным поручительствам стоит ограничение по выручке — в группе не должно быть компаний с выручкой более 2 млрд рублей, замечает гендиректор Корпорации МСП. Концепция предлагаемой ЦБ реформы, в частности, предполагает ограничение для субсидий в рамках всех госпрограмм совокупной величины субсидируемого кредитного лимита для заемщика на уровне 2 млрд рублей.

В узком кругу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

На начало лета в России существовало немногим более 6 млн субъектов МСП. По данным Национального института системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП), уровень кредитной нагрузки в РФ вырос за год на 26,52% (объем задолженности в расчете на один субъект МСП). Одновременно с этим уровень кредитной нагрузки в части просроченных кредитов снизился на 7,64%, а доля просроченной задолженности в расчете на один субъект МСП за год упала на 27%.

Гендиректор НИСИПП Владимир Буев считает реформу давно назревшей — «еще с 2008–2009 годов». По его мнению, эти изменения больше всего затронут сферы строительства, торговли и услуг.

Член президиума правления, председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павел Самиев отмечает, что результатом реформы станет более корректное определение МСП. Это, в свою очередь, позволит малому бизнесу участвовать в соответствующих госпрограммах.

— По оценкам ЦБ, до четверти льготных кредитов, предназначенных малому бизнесу, получают представители крупных структур, которые формально подходят под критерии МСП, а по факту относятся к крупным холдингам. Соответствующая реформа не ударит по малому бизнесу, напротив, он получит больше преференций, больше поддержки ему будет доходить, — говорит он. — Оптимизация количества МСП больше коснется строительства и торговли — именно в этих секторах много примеров, когда под видом малого бизнеса работает крупный холдинг, раздробленный на малые предприятия и юридически оформленный как субъект МСП.

Зачем нужна реформа

Вице-президент Ассоциации банков России, бывший начальник Южного ГУ ЦБ РФ Алексей Войлуков считает, что в первую очередь новый подход регулятора затронет крупнейшие банки, многие из которых находятся под санкциями. Также реализация предложений Банка России отразится на пруденциальном регулировании и затронет уже выданные кредиты на сумму порядка 2 трлн рублей.

В узком кругу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— На сегодня для заемщиков, включенных в реестр МСП, предусмотрено использование пониженных риск-весов при расчете нормативов достаточности капитала, — говорит Алексей Войлуков. — Такое реформирование реестра МСП вызовет необходимость дополнительно задействовать капитал у крупнейших банков на сумму не менее 300 млрд рублей. Плюс надо считать отдельно дополнительную утилизацию капитала на доформирование резервов при возможном выводе кредитов из портфелей на индивидуальную оценку как не МСП. При этом такие банки в силу масштаба своей деятельности заинтересованы в эффективном использовании капитала на цели кредитования экономики.

По его суждению, еще серьезнее инициатива скажется на деятельности банков с базовой лицензией, а также на МФО, страховых компаниях и других финансовых посредниках. Банки с базовой лицензией в силу своего небольшого размера практически в полном составе включены в реестр субъектов МСП. Нахождение в этом реестре позволяет им уплачивать страховые взносы по пониженной ставке.

— Вместе с тем маловероятно, что планируемые изменения затронут ранее выданные кредиты, — говорит руководитель практики ФБК Legal Елизавета Капустина. — По умолчанию действует принцип, что закон обратной силы не имеет (если иное прямо не предусмотрено). Соответственно, внесение изменений в реестр МСП скажется на будущих правоотношениях: бывшие субъекты МСП не смогут оформлять льготные кредиты, но на ранее заключенных договорах это не должно сказаться. Конечно, если будет буквально прописано, что действие нового регулирования распространяется на отношения, возникшие с определенной даты, то тут необходимо будет пересматривать условия соответствующих сделок.

Капустина полагает, что в случае принятия такого закона исключенный из реестра малый бизнес лишится доступа к дешевым кредитам, а кредит на общих основаниях для таких компаний станет слишком дорог. Это может привести к сокращению деятельности субъектов МСП вплоть до полной остановки и ликвидации, допускают эксперты. В то же время при сокращении числа имеющих право на льготу она может попасть к тем, кому она действительно нужна, отмечает Елизавета Капустина.

В узком кругу Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян обращает внимание на то, что порядок внесения в реестр обязательно должен учитывать специфику деятельности бизнеса. В противном случае из него могут выпасть небольшие частные компании, которые формально не подойдут под новые требования, считает он.

— Распределение льготных кредитов в пользу первоклассных заемщиков, аффилированных с крупными компаниями, сокращает финансирование реального малого бизнеса, которому эти деньги жизненно необходимы для развития или даже просто для того, чтобы удержаться на плаву в кризисный период, — говорит эксперт. — Поэтому из реестра необходимо убрать связанные с крупным бизнесом предприятия, которые, пользуясь формальными критериями, целенаправленно участвуют в схемах по получению дешевых денег. В то же время малые предприятия, даже состоящие в холдинге, но при этом выполняющие важную производственную или социальную задачу и ведущие реальную деятельность, целесообразно оставить в реестре.

Не все эксперты согласны с тем, что предлагаемые нововведения затронут стройиндустрию.

— Строительную отрасль эти нововведения если и затронут, то незначительно, — считает генеральный директор группы компаний «Новый город», президент НАИ.РФ Максим Оводков. — По 214-ФЗ процентная ставка у застройщиков меняется ежедневно и зависит от соотношения остатков средств на счетах эскроу и оставшейся задолженности по кредитному договору. Активное управление эскроу-счетами и кредитным портфелем, хорошие продажи и поступление средств на эскроу-счета позволяют застройщикам держать ставку на нормальном уровне.

Как отмечает Максим Оводков, подобные нововведения, как правило, идут поэтапно, так что поводов для беспокойства он не видит.

— Сейчас запрос на включение в реестр МСП наблюдается со стороны небольших компаний из самых разных отраслей — от услуг до производства и строительства. В качестве основного мотива многие указывали антиковидные послабления по части взносов в социальные фонды, — говорит партнер практики налогов и права группы «Деловой профиль» Александр Силаков.

По словам Силакова, в случае принятия предлагаемых изменений ЦБ РФ и другим компетентным министерствам и службам стоит подумать о сохранении некоторых механизмов поддержки бизнеса, который выпадает из реестра, но от этого не перестанет быть малым и средним.