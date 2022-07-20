Долговое время: бизнес предупредил о риске роста долгов за коммуналку

Энергетики предупредили кабмин о рисках роста задолженности за коммунальные услуги. Причина — полугодовой мораторий на банкротство, который запрещает принудительно собирать средства с должников за коммунальные услуги. Об этом сказано в письме крупнейших генерирующих компаний («Интер РАО», «Т Плюс», «Газпромэнергохолдинг» и др.) главе правительства Михаилу Мишустину. Бизнес попросил отменить мораторий досрочно. В противном случае нехватка средств может повлиять на качество ЖКУ. Эксперты отметили, что мораторий был временной мерой поддержки бизнеса во время введения масштабных антироссийских санкций, но теперь экономическая ситуация стабилизировалась и, вероятно, уступки потребителям энергии стоит пересмотреть. Впрочем, в Минэнерго не считают рост долгов за ЖКУ существенным и не видят рисков для подготовки к отопительному сезону.

Рисковое положение

Россия может столкнуться с масштабным кризисом неплатежей за коммунальные услуги, что негативно скажется на их качестве и подготовке к отопительному сезону . Об этом сказано в письме председателю правительства РФ Михаилу Мишустину от крупнейших генерирующих компаний . Среди них — «Интер РАО», «Т Плюс», «Газпромэнергохолдинг», СГК, «Квадра», «Евросибэнерго». «Известия» ознакомились с письмом от 14 июля.

Бизнес увидел риски в полугодовом моратории на банкротство , который правительство ввело с 1 апреля. Эта мера не позволяет принудительно собирать с должников деньги за коммунальные услуги. Из-за роста неплатежей у компаний меньше средств на подготовку и прохождение отопительного сезона, включая плановые ремонты (которые делают в основном в летом), закупку топлива и инвестиционные мероприятия, отметили представители отрасли. Поэтому бизнес попросил правительство отменить мораторий досрочно.

«Известия» направили запрос в кабмин.

Долговое время_1 Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Правительство ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве в связи с возникшими из-за антироссийских санкций сложностями в работе большого числа отраслей и ухудшением экономической ситуации в стране. Позднее банки, коллекторы и микрофинансовые организации (МФО) тоже просили Михаила Мишустина досрочно его отменить.

Генераторы в своем письме отметили, что платежная дисциплина со стороны потребителей уже ухудшилась. Сборы снизились до уровня пандемийного 2020 года.

— Введенный мораторий влечет риски массового нарушения обязательств потребителями и, соответственно, взрывного роста задолженности вкупе с полным отсутствием каких-либо мер воздействия на неплательщиков , — подтвердили в Совете производителей энергии.

В Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) «Известиям» сказали, что большая часть неплательщиков относится к неотключаемым потребителям и у водоканалов нет никаких способов влияния на них.

Временный запрет на банкротство действительно не дает возможности бизнесу работать с должниками, а не только ограничивает процедуру списания долгов, сказала председатель экспертного совета по ЖКХ при комитете ГД по строительству и ЖКХ, член общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова. Даже если компаниям удается отсудить задолженность у неплательщиков, банки отказываются списывать эти средства у нарушителей, отметила эксперт. В общественном совете при Минстрое идею отмены моратория поддерживают, заключила Ирина Булгакова.

В министерстве на запрос «Известий» не ответили.

Долговые обстоятельства

Недостаток денег у компаний ЖКХ действительно может повлиять на подготовку к отопительному сезону , сказали в инвестиционной компании «Фридом Финанс». Например, средств может не хватить на закупку энергоресурсов, необходимых для генерации электричества и горячей воды , уточнили там.

Опасения энергетиков абсолютно оправданны, согласен доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Шубин. Введенный мораторий из-за отсутствия какой-либо ответственности стимулирует к неисполнению своих обязательств даже тех потребителей, которые способны их выполнить, добавил он.

Платежная дисциплина — это базовое условие нормальных экономических отношений, мораторий на банкротство стал исключительной временной мерой в момент введения широкомасштабных антироссийских санкций, отметил директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов.

Долговое время_3 Фото: РИА Новости/Мария Девахина

— Ситуация во многом стабилизировалась, поэтому вопрос об отмене моратория на банкротство актуален . А принятые правительством различные меры поддержки экономики как раз пройдут проверку на дальнейшую нормализацию работы предприятий, — считает он.

В Минэнерго «Известиям» сказали, что подготовка к осенне-зимнему периоду идет в штатном режиме, рисков для успешного прохождения отопительного сезона нет. В министерстве добавили: чиновники не наблюдают существенного снижения уровня платежей .

Представители делового сообщества не согласны с этим утверждением .

По оценке Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, бизнес предъявил должникам за электричесвто иски на общую сумму порядка 35 млрд рублей. Во II квартале 2022-го по ней было получено порядка 3 млрд рублей взысканий — на 16% меньше, чем в прошлом году, сказали в организации.

— Это свидетельствует о снижении эффективности исковых действий из-за соответствующего постановления правительства. Мы поддерживаем позицию производителей энергии, — отметили в ассоциации.

Из-за моратория неплатежи в отраслях ТЭКа могут увеличиться на 1,5–2%, или 65 млрд рублей по итогам 2022-го , оценили в «Совете рынка».

Как ранее сообщал глава Минстроя Ирек Файзуллин, за два последних года размер долгов за услуги ЖКХ в России вырос на 15% и достиг почти 1,5 трлн рублей.