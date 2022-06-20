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Права у дома: власти возьмут под контроль тарифы ЖКУ в малоэтажных поселках

Насколько могут снизиться цены на содержание коттеджных комплексов
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Контролировать стоимость ЖКУ в малоэтажных жилых комплексах будет правительство. Норма содержится в законопроекте об управлении поселками, который разработал Минстрой. Документ направлен на рассмотрение в аналитический центр при правительстве РФ. Сегодня закон не предусматривает правового регулирования тарифов на обслуживание в поселках, контроль государства распространяется только на многоквартирные дома. В итоге цены коммунальных услуг в поселках часто завышают на 30–100%. Теперь тарифы могут упасть вдвое, говорят эксперты.

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Оформить отношения

Минстрой разработал законопроект, регулирующий функционирование, управление и содержание малоэтажных жилых комплексов. С текстом документа ознакомились «Известия». Правительство будет устанавливать перечень расходов на жилищно-коммунальные услуги в поселках для определения размера платы для жителей, то есть за содержание общего имущества.

К такому имуществу относятся: инженерно-техническая и транспортная инфраструктура, котельные, водонапорные башни, тепловые пункты, проезды, велосипедные дорожки, пешеходные переходы, тротуары, детские и спортивные площадки, парковки, и т.д., говорится проекте.

«Известия» направили запросы в Минстрой, кабмин и аналитический центр при правительстве.

Права у дома
платежки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Сегодня в законодательстве отсутствуют нормы, регулирующие вопросы содержания и управления общим имуществом в жилых комплексах, объяснила член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян. То есть сейчас формирование тарифов ЖКУ, по сути, никак не регулируется. Как писали «Известия», в итоге жители регулярно предъявляют иски к УК, в которых жалуются на завышение тарифов от 30% до 100%.

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— Законопроект нужный, хотя к нему есть ряд замечаний, но в целом он отвечает на многие острые вопросы, — сказала председатель экспертного совета по ЖКХ при комитете ГД по строительству и ЖКХ, член Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова.

По ее словам, проект вводит методику расчета тарифов в жилых малоэтажных комплексах. Кроме того, важно, что он конкретизирует понятия общей собственности. Например, сейчас дорога на территории комплекса может таковой не считаться, и частный владелец запрещает по ней ездить. В документе же прописано, что подобные случаи будут невозможны.

Поселки зачастую строят девелоперы, жители приобретают у них земельные участки с домами, а все элементы инфраструктуры и благоустройства остаются в собственности застройщика, уточнила президент Фонда «Институт экономики города», руководитель Комиссии в сфере жилищной политики Общественного совета при Минстрое Надежда Косарева.

— Потом остро встает вопрос: а кто будет управлять всем этим хозяйством — убирать снег, ремонтировать проезды, содержать инфраструктуру? Застройщик обычно привлекает УК, которая выставляет собственникам счета, не особенно утруждая себя объяснениями, почему надо платить именно столько и за что, — рассказала она.

Права у дома
поселок
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По мнению коммерческого директора поселка «Павловы озера» Валерия Лукинова, законопроект позволит сделать первый шаг в регулировании рынка УК в поселках. Он даст импульс снятию напряженности между УК и жителями, позволит снизить платежи на 30–50% и повысить дисциплину поселковых жителей по оплате, уверен специалист.

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Назревшая необходимость

Малоэтажные жилые комплексы становятся все более популярными — более 70% россиян хотят жить в своем доме, сказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский. Как заявил «Известиям» в интервью на ПМЭФ-2022 замглавы Минстроя Никита Стасишин, люди после пандемии по-настоящему захотели иметь собственный земельный участок и дом, поэтому ведомство дает возможности для серьезного развития этого рынка.

— Необходимость закона, который определил бы режим собственности и управления таким общим имуществом всех собственников жилых домов в поселке (по аналогии с режимом общего имущества в многоквартирных домах), назрела давно, — подчеркнула Надежда Косарева.

Инициатива в условиях растущего интереса россиян к загородной жизни действительно очень актуальная, согласен руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

— Причем ее следовало бы сразу расширить не только на малоэтажные жилые комплексы, но и на дачные сообщества, где вопрос регулирования тарифов и инвестиций в развитие и обновление инфраструктуры стоит не менее остро, — считает он.

Права у дома
платеж жку
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Фактически сейчас отсутствие понятной и прозрачной системы формирования тарифов ведет к тому, что эта сфера неинтересна для частных операторов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которые могли бы вывести управление на новый уровень, пояснил Антон Сауков.

По мнению президента Association of Real Estate Agencies (AREA) Николая Винидиктова, инициатива может усложнить процесс компенсации расходов по малоэтажным комплексам. Если многоквартирные жилые дома понятны и структурны, то коттеджные поселки бывают очень разными — по масштабам, контингенту, уровню жизни. Для того чтобы разработать какой-то единый подходящий всем жителям список услуг, нужно приложить немало сил, пояснил он.

Главная трудность в том, что у каждого жителя есть собственное мнение по поводу того, что должно быть в поселке, а что лишнее, добавил он. Речь может идти и о регулярности уборки, и о наличии площадок или магазина. Многоквартирный же дом обычно требует более унифицированных услуг. Во многом это вопрос психологии людей и готовности вовлечься в решение этих проблем, а не законодательства, заключил Николай Винидиктов.

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