Что за недотопы: за некачественные ЖКУ накажут 100-тысячным штрафом

За перебои с услугами ЖКХ коммунальщикам будут грозить штрафы от 10 до 100 тыс. рублей . Такие поправки подготовило правительство ко второму чтению соответствующего законопроекта. Госдума может принять документ в мае. Ранее в «Единой России» предлагали наказывать коммунальщиков за некачественные услуги штрафом до 200 тыс. рублей. Но из-за непростой экономической ситуации в стране стоит сделать санкции мягче, согласны с кабмином в партии. В большинстве фракций готовы поддержать инициативу.

Ужесточить, но мягко

Как выяснили «Известия», в мае Госдума может принять в окончательном чтении законопроект «О внесении изменения в ст. 7.23 КоАП РФ» . Документ предлагает ввести ответственность для ресурсоснабжающих организаций (РСО) за перебои с коммунальными услугами для граждан . Депутаты «Единой России» внесли законопроект в Госдуму весной прошлого года; его приняли в первом чтении в январе 2022-го.

Изначальная редакция предполагает, что за нарушение нормативов предоставления коммунальных услуг впервые компания может быть оштрафована на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или отделаться предупреждением. Если это случится второй раз, санкции составят от 50 тыс. до 200 тыс. , указано в документе. Для должностных лиц на первый раз предусмотрен штраф в 5-10 тыс., на последующие — 15-30 тыс.

В правительстве и в ГД подготовили поправки в законопроект ко второму чтению.

Кабмин поддержал новые нормы, однако предложил вдвое сократить величину максимальных штрафов за повторные нарушения коммунальных организаций — то есть до 100 тыс. рублей , выяснили «Известия». Документ с поправками есть в распоряжении редакции. В нем же предложено опустить нижнюю планку санкции для должностных лиц за то же нарушение с 15 тыс. до 10 тыс.

Что за недотопы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Как пояснила «Известиям» один из авторов законопроекта, депутат фракции «Единая Россия» Наталья Костенко, парламентарии согласны с предложением смягчить наказания.

— В своем отзыве на законопроект правительство обозначило проблему несоразмерности предложенных штрафов и поддержало его на условиях доработки. Сейчас ко второму чтению мы получили поправки кабмина, в которых предлагается снизить суммы штрафов. Думаю, это связано с текущей неблагоприятной экономической ситуацией в стране, которая скажется и на ресурсоснабжающих организациях , — пояснила она.

По словам Натальи Костенко, задача законодателей — заставить коммунальщиков выполнять свои обязательства.

— Сегодня штрафы для них просто копеечные, — подчеркнула она.

В пояснительной записке к документу сказано, что размер штрафов не индексировался с 2007 года . Для должностных лиц он составляет от 500 до 1 тыс. рублей, для юрлиц — от 5 тыс. до 10 тыс.

При этом контролирующие органы фиксируют все больше нарушений со стороны коммунальщиков . Например, доля оштрафованных РСО в Новгородской области увеличилась с 14,3% в 2014 году до 90% в 2018-м, а в Костромской области — с 17,6% в 2014-м до 100% в 2019-м, указано в пояснительной записке.

Авторы законопроекта отметили, что невысокие штрафы позволяют РСО наказывать управляющие компании за долги по ЖКУ : им перестают оказывать услуги или делают это некачественно.

« Имеются случаи, когда РСО используют подобные незаконные способы взыскания задолженностей и в отношении управляющих компаний (далее — УК), при этом у жителей могут отсутствовать задолженности по платежам . Так, в 2017 году жители 74 домов в Краснодаре остались без горячей воды на срок от двух недель до четырех месяцев по причине долгов УК», — пояснено в документе.

Наказывать в меру

В большинстве представленных в Госдуме партий готовы подержать новую норму.

— Наша фракция поддержит этот законопроект, так как он направлен на защиту прав граждан. Люди не должны мерзнуть или страдать из-за отсутствия холодной или горячей воды, — пояснили «Известиям» в «Единой России».

Это мнение разделяют в ЛДПР.

— Мы поддержим этот законопроект, так как постоянно обращаем внимание на безобразную работу управляющих компаний и РСО. При рассмотрении его в первом чтении мы вообще предлагали при серьезном нарушении и признаках наживы должностных лиц ввести уголовное наказание. Издеваться над гражданами недопустимо, — пояснил «Известиям» зампред фракции Ярослав Нилов.

Согласны с такой оценкой в «Справедливой России — За правду» .

Что за недотопы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Ко мне приходили на прием люди с этой проблемой. Ресурсоснабжающие организации порой действительно за долги отдельных людей или управляющих компаний отыгрываются на всех жильцах, без разбора отключая их от коммунальных ресурсов. По сути они лишают граждан их законных прав. Иногда это носит критический характер — людей могут оставить без отопления зимой, — пояснила член фракции Яна Лантратова.

В КПРФ также считают, что законопроект можно поддержать, но уверены: штрафы не должны быть очень большими, так как у самих коммунальщиков сегодня денег немного.

— Когда население узнает о таком наказании, то люди будут этому рады и даже предложат сделать штрафы еще выше. Потому что сегодня очень много произвола со стороны коммунальных организаций. Но, с другой стороны, наше ЖКХ сегодня находится в таком запущенном состоянии, что им сложно будет платить эти суммы штрафов, — сказал «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, член фракции Николай Арефьев.

По его словам, зарплаты у сотрудников РСО невысокие, а работа неблагодарная.

Впрочем, инициативы по введению штрафов не возникают без серьезных обоснований и примеров, заметил член Межведомственной рабочей группы по вопросам ЖКХ Генеральной прокуратуры России, член Общественной палаты Артем Кирьянов. По его словам, если граждане добросовестно оплачивают услуги ЖКХ, то они имеют право в полном объеме их получить. На протяжении многих лет и законодательная власть, и общественники борются за то, чтобы не было никаких разночтений по качественному оказанию этих услуг, подчеркнул эксперт.