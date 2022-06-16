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Сводить счетчики: тарифы на ЖКУ с 1 июля вырастут в пределах 3,2-6,5%

Насколько коммунальные услуги могут подорожать в 2023 году
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Тарифы на ЖКУ с 1 июля поднимутся на 3,2–6,5% в зависимости от региона. Расценки увеличат в соответствии с распоряжением правительства РФ от 30 октября 2021 года, сообщили «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). На 2023 год тарифы определят только осенью 2022-го — вероятно, правительство будет смягчать последствия инфляции, считают эксперты.

Тарифный план

Уровни, на которые могут подорожать коммунальные услуги для граждан в разных регионах в этом году, утверждены распоряжением правительства РФ от 30 октября 2021 года, сказали «Известиям» в пресс-службе ФАС. Согласно документу, в зависимости от субъекта тарифы могут подняться на 3,2–6,5%.

Например, самая низкая допустимая планка повышения тарифов утверждена в Республике Марий Эл (3,2%). Также довольно маленькие показатели в Удмуртии (3,4%), республике Алтай (3,4%), Камчатском крае (3,8%).

Напротив, наиболее высокий уровень подорожания ЖКУ — в Чеченкой Республике (6,5%). В Татарстане и в Крыму показатель составит 6,2%, в Дагестане — 6%.

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Счета ЖКХ в почтовых ящиках
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как писали «Известия», тарифы индексируют из-за инфляции. Допустимое повышение определяют исходя из прогноза среднегодового роста цен. Правительство устанавливает предельные индексы повышения платы в каждом регионе; это касается тарифов на отопление, горячую и холодную воду, водоотведение, газ, электричество и вывоз мусора.

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Расценки на коммунальные услуги повышают раз в год — 1 июля. Подорожание не может превышать размер инфляции, напомнил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. По прогнозам Минэкономразвития, по итогам 2022 года рост цен в стране составит более 17%.

— Да, формально в следующем году планка может быть поднята до цифр инфляции, но уверен, что этого не произойдет. Нельзя перекладывать все подобные проблемы на граждан. Будем искать и предлагать адекватное решение по повышению, — подчеркнул парламентарий.

По мнению зампредседателя комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрия Гордеева, скорее всего, тарифы на коммунальные ресурсы на 2023 год повысят так же, как и в этом году.

Двузначных цифр роста тарифов на ЖКХ не было уже десять лет, и правительство будет пытаться всячески смягчить негативные последствия от инфляции. При этом правильно было бы также увеличить адресные меры поддержки малоимущих граждан, — отметил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Финансирование отрасли

В 2023 году могут возникнуть проблемы, связанные с недофинансированием отрасли из-за высокой инфляции в 2022-м, сказал Сергей Пахомов. В этом случае необходимо будет искать решения по дополнительной поддержке отрасли, но точно не за счет жителей, добавил он.

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Женщина переписывает показания счетчика учета воды
Фото: ТАСС/Антон Вергун

Если индексация тарифов в 2023 году останется на прогнозном уровне в 4%, то, очевидно, не будет в полной мере отражать потребности в замене инфраструктуры и ее обслуживании, пояснили в Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ).

Мерами поддержки отрасли, а значит, и сдерживания роста цен на жилищные услуги может стать, например, субсидирование выпадающих доходов управляющих организаций на оплату ЖКХ для льготных категорий граждан, льготные кредитные программы, решения по НДС и штрафам, — отметил Сергей Пахомов.

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По мнению члена комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ, доцента департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Сусаны Киракосян, правильнее не искусственное сдерживание тарифов, а адресная поддержка граждан с низкими доходами в части оплаты за ЖКУ.

— Сдерживание тарифов необходимо не для всех домохозяйств. Это зависит от уровня доходов. Ведь от искусственного сдерживания роста тарифов в итоге проигрывают и коммунальные предприятия, и конечные потребители, — отметила она.

Это проблема населения в том числе, поскольку качество услуг, которые они получают от недофинансированных предприятий ЖКХ, может снижаться, уточнил генеральный директор ПАО «ГИТ» Валерий Ковалев. Впрочем, по словам создателя инвестиционной компании Klopenko Group Егора Клопенко, инфляция и повышение тарифов не обязательно должны коррелировать на 100%.

— Показатель инфляции учитывает очень много факторов, которые не имеют прямого отношения к стоимости услуг ресурсных компаний. Надо понимать, что процесс повышения тарифов долгосрочный и призван постепенно выравнять экономический смысл тарифов в нашей стране с его фактической стоимостью, — рассказал он.

По мнению директора Института экологии НИУ ВШЭ Бориса Моргунова, проблему недофинансированности можно решить двумя способами: субсидированием предприятий ЖКХ из бюджета или существенным повышением эффективности их работы.

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Женщина заполняет квитанции на оплату коммунальных услуг
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

При этом государство приняло ряд мер поддержки отрасли ЖКХ, отметили в РАВВ. Коммунальным предприятиям разрешили не выполнять инвестиционные программы без тарифных последствий и дали временную возможность не применять укрупненные сметные нормативы при реализации проектов инвестпрограмм.

Также в России созданы механизмы поддержки граждан в сфере ЖКХ. Например, доступна субсидия на оплату услуг для семей, у которых более 22% от доходов уходит на оплату коммуналки, напомнили в ФАС.

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