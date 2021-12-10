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Тарифов план: цены на услуги ЖКХ вырастут в 2022 году на 4%

Удастся ли ФАС удержать этот уровень на фоне роста инфляции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Тарифов план: цены на услуги ЖКХ вырастут в 2022 году на 4%
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2021-12-09 18:04:46
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ФАС намерена сдерживать рост тарифов на ЖКУ в 2022 году на уровне 4% в среднем по стране, сообщили «Известиям» в антимонопольной службе. Повышение должно произойти в июле. В 2021 году рост тарифов составил 3,2%. Ежегодно ведомство сдерживает повышение на уровне инфляции, однако в этом году она превысила ожидаемый уровень почти в два раза, и это стало проблемой для многих предприятий сферы ЖКХ, указали эксперты. Годовой рост цен в РФ ускорился в ноябре до 8,4%, что стало максимальным значением с января 2016 года. Ресурсоснабжающие организации надеются, что антимонопольная служба учтет возросшие расходы компаний в следующем тарифном периоде.

Держать в рамках

В среднем по стране тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2022 года повысятся не более, чем на 4%, сообщили «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). При установлении параметров индексации тарифов и платы граждан за ЖКУ антимонопольная служба опирается не на реальную экономическую ситуацию, а на прогноз социально-экономического развития РФ и законопроект о федеральном бюджете, уточнил эксперт комиссии общественного совета при Минстрое по ЖКХ Гайк Багдасарян. В обоих документах указано, что в следующем году ожидается среднегодовая инфляция 4,3%, сказал он. По данным ЦБ, рост цен в 2022 году составит 4-4,5%, на конец 2021-го — 7,4-7,9%.

Тарифов план
жкх оплата
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Социальная направленность государственной тарифной политики в отношении изменения оплаты за коммунальные услуги для населения сохранится в 2022 году, — сказали в антимонопольной службе.

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ФАС проконтролирует изменение стоимости на ЖКУ и продолжит проводить мониторинг тарифов, сказали в ведомстве. Население защищено ограничениями в виде индексов платы за коммунальные услуги — ведомство сдерживает рост тарифов в их рамках, добавили там.

Как сообщали «Известия», необходимость ежегодного роста тарифов обусловлена инфляцией, поэтому повышение цен фиксируется в соответствии с прогнозом среднегодовой инфляции. Правительство устанавливает предельные индексы повышения платы в каждом регионе, это касается тарифов на отопление, горячую и холодную воду, водоотведение, газ, электричество и вывоз мусора. Подорожание разных коммунальных услуг может различаться, но в совокупности не может превышать предельные индексы, установленные для субъектов.

В 2021 году рост тарифов в среднем по стране составил 3,2%, сообщили в ФАС. Это ниже уровня инфляции, который ожидался, указал главный эксперт Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ Назар Сапаров. По его мнению, в 2022 году, вероятно, в тарифном регулировании также продолжится реализация принципа «инфляция минус» (не выше уровня инфляции).

Тарифов план
счетчик свет
Фото: TASS/URA.RU/Владимир Андреев

— Регионы не используют полностью возможность роста тарифов до уровня, который им разрешает федерация, и повышают на меньшую величину. Это происходит из социально-политических соображений — не хотят нагружать население еще больше, — сказала зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Тревожные показатели

В 2021 году реальный рост цен вдвое превысил прогнозные значения. Как сообщили «Известиям» в Росстате, годовая инфляция в ноябре этого года ускорилась до 8,4%. Это максимальный показатель с 2016 года. В итоге у многих предприятий ЖКХ начались проблемы — образовываются кассовые разрывы, сказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

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Предприятиям ЖКХ не хватает средств на проведение модернизации из тарифных источников. К примеру, отрасль водоснабжения и водоотведения находиться в убытках с 2009 года, теплоснабжения — с 2014-2015 годов, — сказал Гайк Багдасарян.

Именно поэтому власти предлагают новые механизмы поддержки, например, инфраструктурные бюджетные кредиты, отметил он. Но эти средства направляются на модернизацию, новое строительство, реконструкцию, и не решают проблему «недорегулированности» отраслей коммунального хозяйства по операционным расходам, сказал Гайк Багдасарян.

По его словам, рост кассовых разрывов происходит из-за подорожания основных составляющих тарифов: цены на топливо (мазут и уголь) увеличились до 200%, на металл и изделия из него — на 80-120%, продукцию из полиэтилена — до 50%, сырье и реагенты — до 30%. На практике это приведет к тому, что предприятия ЖКХ не смогут выполнить часть ремонтных работ, проиндексировать зарплаты рабочему персоналу, притормозят инвестиционные программы, полагает Гайк Багдасарян.

Тарифов план
жкх ремонт
Фото: ТАСС/ Владимир Смирнов
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В Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) сообщили «Известиям», что из-за высокой инфляции выросли цены не только на строительные материалы, спецоборудование, реагенты, но и на все нерегулируемые государством услуги. В ряде случаев стоимость подрядных работ и расходы на закупку оборудования увеличились значительно выше 8%, сказали в ассоциации.

— Результатом такой инфляции станут дополнительные выпадающие расходы, которые еще больше ухудшат экономическое состояние отрасли. По итогам 2020 года финансовые результаты сферы водоснабжения и водоотведения составили минус 13 млрд рублей, а валовая рентабельность — почти минус 3%, — сказали в организации.

Динамика инфляции в среднесрочной перспективе будет зависеть прежде всего от масштаба влияния внешних факторов, в том числе сроков стабилизации цен на энергоносители в Европе, стоимости перевозок, ситуации на ключевых сырьевых рынках, сказали «Известиям» в Минэкономразвития.

Если инфляция окажется заметно выше прогнозируемой и в 2022 году, на росте тарифов с июля это не отразится: они должны быть скорректированы не позднее, чем до 20 декабря года, предшествующего тому, на который устанавливаются, отметил Гайк Багдасарян. То есть на 2022-й — до 20 декабря 2021 года, пояснил эксперт.

В РАВВ выразили надежду, что регулятор пойдет навстречу отрасли и учтет в следующем тарифном периоде образовавшиеся выпадающие расходы. По мнению Светланы Разворотневой, при установке тарифов следует перейти на более дифференцированный подход. В частности, проводить аудит каждого предприятия на эффективность работы и состояние, и индексировать плату в соответствии с результатами, уточнила она.

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