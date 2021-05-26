Горячий расчет: ФАС предложила ввести эталонные тарифы на тепло

В России хотят ввести эталонные тарифы на теплоснабжение. Соответствующий проект постановления правительства ФАС может опубликовать уже в июне, рассказал «Известиям» замглавы антимонопольной службы Виталий Королев. Мера будет вводиться постепенно: пилоты в нескольких регионах планируется запустить с 1 июля 2022 года. Эталонный подход предполагает, что тарифы определяют по среднему уровню расходов компаний на рынке, а не по параметрам конкретной организации, которые могут быть завышены или занижены. Мера позволит избежать роста платежей за тепло, полагают в ФАС. Впрочем, есть риск, что регуляторы не учтут все расходы бизнеса и занизят тарифы, опасаются эксперты.

Эталонные меры

В России предложили ввести эталонные тарифы на теплоснабжение. Соответствующий проект постановления правительства ФАС может опубликовать уже в июне . Об этом «Известиям» рассказал замглавы антимонопольной службы Виталий Королев. По его словам, эталоны на сбыт тепловой энергии будут формироваться, исходя из постоянных затрат ресурсоснабжающих компаний (РСО), которые должна будет определить ФАС, и количества точек поставок теплоэнергии потребителям.

Виталий Королев добавил, что эталоны планируют вводить постепенно , и в нескольких регионах компании уже изъявили желание поучаствовать в пилотах. Их реализация запланирована на 1 июля 2022 года.

Сегодня тарифы теплоснабжающих организаций ежегодно устанавливают органы регулирования в субъектах. Они основаны на расходах предприятий, которые компания может доказать . В такой системе есть пространство для завышения или занижения расходов энергетиков. Эталонный подход заключается в определении среднего уровня расходов среди организаций, осуществляющих аналогичный вид деятельности . То есть сегодня тариф может быть, например, на 20% выше среднего по рынку, если компания, допустим, вложила крупную сумму в модернизацию оборудования. В случае с эталонным подходом завысить расценки в такой ситуации не получится.

Горячий расчёт1 Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Мера позволит избежать роста тарифов на теплоснабжение из-за чрезмерных расходов РСО на ремонтные работы, топливо, транспорт и другое, которые иногда приводятся бизнесом как причина для увеличения тарифов, пояснил представитель ФАС.

Внедрить эталоны на услуги ЖКУ в России поручил президент РФ Владимир Путин еще в 2018 году. С июля 2018-го такой метод используется при расчете сбытовых надбавок для гарантирующих поставщиков (ГП) электроэнергии, напомнил Виталий Королев. Речь о суммах, которые компании-поставщики добавляют к цене за электроэнергию за свои услуги. Мера позволила сократить разброс в дифференциации таких надбавок по регионам страны почти в два раза, добавил Виталий Королев.

В НП «Совет рынка» также отметили, что введение эталонов позволило выровнять расходы ГП, связанные с обслуживанием конечных потребителей . Метод позволил снизить сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков для потребителей в Кемеровской, Свердловской, Тульской, Ярославской, Кировской, Воронежской, Владимирской областях, на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, ЯНАО, рассказал замглавы ФАС.

— Принимая во внимание высокую важность исполнения поручения президента по переходу на эталоны, служба активно автоматизирует процесс тарифного регулирования, что должно ускорить внедрение эталонов при регулировании сферы ЖКХ, в том числе в теплоснабжении. Они позволяют исключить субъективизм со стороны регионов при установлении тарифов и сделать ценообразование более прозрачным , — заявил Виталий Королев.

Он добавил, что в 2020 году метод эталонов был применен в тарифах в сфере ЖКХ для организаций, владеющих небольшими участками водопроводов и канализаций. В ряде случаев этот метод позволил снизить затраты до 30% на такой элемент водоснабжения, как транспортировка воды и сточных вод, заключил он.

Горячий расчёт2 Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В Минэнерго переадресовали запрос «Известий» в ФАС и Минстрой.

Минстрой в целом поддерживает инициативу о введении эталонных тарифов на теплоснабжение , сказали «Известиям» в пресс-службе ведомства. Там добавили, что эталонный принцип позволит повысить прозрачность и понятность тарифообразования для потребителя. В Минстрое также отметили, что готовы со своей стороны принять участие в дальнейшей проработке инициативы ФАС. Но пока проект постановления правительства на рассмотрение в министерство в установленном порядке не поступал.

Прозрачность и риски

В Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний (ГП и ЭСК) отметили, что введение эталонов сбытовой надбавки электроэнергии повысило финансовую устойчивость компаний , что было особенно важно в период пандемии. Также введение эталонов для ГП стало дополнительным стимулом для компаний развивать новые технологии и повышать качество обслуживания клиентов, подчеркнули представители бизнеса.

Важно, чтобы внедрение эталонных тарифов в теплоснабжении покрывало экономически обоснованные затраты ресурсоснабжающих организаций, добавили в ПАО «Квадра».

— Риски эталонного тарифа для бизнеса заключаются в том, что он может не учесть все затраты конкретных теплоснабжающих предприятий. В случаях с низким тарифом — наоборот, покрыть все затраты компании, но оказаться менее выгодным для потребителя из-за усреднения этого показателя, — считает заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Аналитик отметила, что в России около 70 тыс. котельных, преимущественно работающих на угле, а цена на уголь разных марок отличается, поэтому на практике найти аналоги для каждой котельной будет непросто. Также неодинакова и оплата труда в разных регионах, поэтому невозможно сравнивать затраты в Московской области и в Дальневосточном федеральном округе. Наиболее эффективным для бизнеса было бы рыночное ценообразование, считает Наталья Мильчакова.

Горячий расчёт3 Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Проект по внедрению эталонов может привести к росту затрат бизнеса, подчеркнули в ассоциации «Сообщество потребителей энергии».

— Дело в том, что в основе методики могут оказаться вовсе не эталоны, а простое усреднение, причем далеко не самых лучших практик, в чем мы убедились на примере аналогичных проектов для сбытовых надбавок и тарифов на электросетевые услуги. При подобном подходе вряд ли можно ожидать иного результата и на рынке тепла, — отметили в организации.

В ассоциации «Совет производителей энергии» добавили, что представители отрасли выполнили верификацию и тестовые расчеты разработанной ФАС методологии определения эталонных расходов на сбыт тепловой энергии.

— Методика основана на понятном расчете на основании единого алгоритма, учитывающего региональные особенности, а также особенности функционирования сбытовых подразделений, таких как количество точек поставки тепловой энергии, плотность населения, уровень ставки арендной платы помещений, развитость филиальной сети банков, — отметили в ассоциации.