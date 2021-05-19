Знать ток: ФАС предложила меры для ограничения роста задолженности за ЖКУ на Кавказе
В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) хотят запретить плату за электроэнергию через посредников или расчет с ними наличными. С таким предложением выступила ФАС, сообщили «Известиям» в антимонопольном ведомстве. Также служба считает нужным ввести систему электронного сбора платежей и еще ряд мер. Инициативы должны повысить платежную дисциплину в республиках округа, считают в ФАС. В кавказских регионах распространена коррупция среди агентов по сбору оплаты за электричество, которые скручивают счетчики, рассказал «Известиям» источник в госорганах. СКФО считается самой проблемной территорией страны в сфере коммунальных платежей, долг за электричество сегодня там составляет 65 млрд рублей.
Дисциплинарные взыскания
Северо-Кавказский федеральный округ сегодня — одна из наиболее проблемных территорий в России в сфере оплаты ЖКУ. По данным Центра финансовых расчетов (ЦФР), по состоянию на 30 апреля 2021-го долги за электроэнергию по всей стране на оптовом рынке (ОРЭМ) составляет 75 млрд рублей. Из них на СКФО приходится около 85%. Задолженность ресурсоснабжающих организаций (РСО), или гаратирующих поставщиков электроэнергии (ГП) в Дагестане, Чечне, Северной Осетии, Ингушетии составляют около 65 млрд рублей, сказали «Известиям» в ассоциации «Совет производителей энергии».
Сегодня на Северном Кавказе во многих населенных пунктах нет банковских отделений или терминалов, через которые можно рассчитаться за коммуналку, сообщила исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Поэтому зачастую сбором платы с жителей занимаются посредники и агенты, которые нередко предпочитают принимать наличные. Поэтому порой деньги доходят до РСО не в полном объеме, добавила она.
Для решения проблемы низкой платежной дисциплины ФАС предлагает запретить привлекать посредников и агентов для сбора коммунальных и жилищных платежей или не допускать расчетов с ними наличными. Также служба вышла с инициативой внедрить систему электронного сбора платежей в РСО и управляющих компаниях (УК) региона. Об этом «Известиям» рассказали в ФАС, уточнив, что направили предложения в комитет Госдумы по энергетике.
— По мнению службы, запрет на сбор коммунальных и жилищных платежей через посредников и агентов повысит прозрачность оборота денежных средств, исключит «серые» схемы, а также прекратит вывод денежных средств из оборота недобросовестными участниками, — заявили «Известиям» в ведомстве.
Также ФАС предлагает установить персональную ответственность руководителей РСО за выявление бездоговорного потребления топливно-энергетических ресурсов и ввести ответственность распорядителей бюджетных средств в регионах страны за своевременную оплату потребленной электроэнергии. Кроме того, служба выступила с инициативой реализовать пилотный проект в одном из регионов страны, к примеру, в Дагестане, по запуску единой системы банковских платежей и счетов по аналогии с существующей системой платежей на оптовом рынке электроэнергии и мощности.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев подтвердил «Известиям», что выдвинутые ФАС варианты решений получены по итогам заседания в нижней палате.
— Предложение актуально в свете необходимости решения проблемы платежной дисциплины в СКФО. В целом она существует уже давно, и очевидно, что необходимо переходить к более кардинальным и действенным мерам, коими являются, на мой взгляд, предложенные ФАС инициативы, — сказал парламентарий.
Сегодня у большинства граждан есть банковская карта, с помощью которой можно проводить безналичные платежи в специализированном расчетном центре ГП, считает он. Когда заключение комитета по предложениям ФАС согласуют, документ направят в правительство и профильные ведомства, уточнил Валерий Селезнев.
«Известия» направили запросы в Минэнерго и в Минстрой, там на момент публикации не ответили.
Разные мнения
Долги ГП в 65 млрд рублей равны практически трехгодовой стоимости покупки электроэнергии регионами СКФО на оптовом рынке, сказали в ассоциации «Совет производителей энергии». Фактически генераторы три года «бесплатно» поставляли электроэнергию потребителям в этих субъектах, считают там.
— Причем особо стоит отметить, что северокавказские республики покупают электроэнергию на оптовом рынке по «специальным тарифам», которые в два-три раза ниже, чем в других регионах РФ. В результате упущенная выгода генераторов за 10 лет составляет порядка 100 млрд рублей, — сказали в ассоциации.
Сегодня ГП наладили возможность дистанционной оплаты электроэнергии в личном кабинете потребителя, сказали в Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний. Но услугой можно воспользоваться только при наличии интернета и средств для осуществления электронных платежей, например, банковских карт, добавили там.
— Так, организовать электронную систему по сбору платежей без доступа в интернет и (или) наличия банковских карт у потребителя с нашей точки зрения не представляется возможным, — сказали в ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний.
По словам источника «Известий» в госорганах, знакомого с ситуацией, сегодня на Кавказе распространена коррупция среди агентов по сбору оплаты за электричество — представители ГП скручивают счетчики за взятки. Распространенность нарушений связана с тяжелой экономической ситуацией в регионе, большими счетами за электроэнергию (в кавказских республиках широко распространены частные дома, услуги ЖКХ в которых значительно дороже, чем в квартирах). В месяц счет за электроэнергию может составлять 4-20 тыс. рублей. Введение принудительной цифровой оплаты заставит граждан уходить от официального оформления счетов, карты будут оформляться на третьи лица, теневой сегмент экономики расширится, считает он.
Неудовлетворительная платежная дисциплина и накопленные долги требуют комплексного решения на госуровне в части тарифообразования и нормативов потребления, считают в ассоциации «Совет производителей энергии».
Для решения проблемы в СКФО стоит развивать сеть платежных пунктов, расчетно-кассовых центров, где можно будет рассчитаться за электричество онлайн напрямую с РСО, считает Светлана Разворотнева. Там могли бы работать сотрудники, которые будут помогать пенсионерам проводить оплату, добавила эксперт.
В России, в том числе на Северном Кавказе, по Жилищному кодексу РФ (ст. 155) собственники и наниматели муниципальных квартир должны вносить плату за ЖКУ только непосредственно УК, а при прямых договорах на предоставление коммунальных услуг соответствующим РСО, указал замдиректора ассоциации «ЖКХ и городская среда», член экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Дмитрий Гордеев. Есть исключение, разрешающее внесение платы за ЖКУ платежным агентам (правила части 15 ст. 155 ЖК РФ, ст. 14 ФЗ № 161-ФЗ), добавил он.
— Эти правила не контролируются Росфинмониторингом, Счетной палатой и ЦБ. Они не видят разницы между платежными агентами и агентами по гражданско-правовым договорам, которыми на практике неправомерно являются многочисленные ЕРЦ, РЦ, РКЦ, МФЦ, РИЦ и прочие «единые расчетные центры», — сказал он.
По мнению Дмитрия Гордеева, если прекратить указывать в платежных документах счета подобных центров, задержки оплаты ЖКУ прекратятся.