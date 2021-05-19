Знать ток: ФАС предложила меры для ограничения роста задолженности за ЖКУ на Кавказе

В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) хотят запретить плату за электроэнергию через посредников или расчет с ними наличными. С таким предложением выступила ФАС, сообщили «Известиям» в антимонопольном ведомстве. Также служба считает нужным ввести систему электронного сбора платежей и еще ряд мер. Инициативы должны повысить платежную дисциплину в республиках округа, считают в ФАС. В кавказских регионах распространена коррупция среди агентов по сбору оплаты за электричество, которые скручивают счетчики, рассказал «Известиям» источник в госорганах. СКФО считается самой проблемной территорией страны в сфере коммунальных платежей, долг за электричество сегодня там составляет 65 млрд рублей.

Дисциплинарные взыскания

Северо-Кавказский федеральный округ сегодня — одна из наиболее проблемных территорий в России в сфере оплаты ЖКУ. По данным Центра финансовых расчетов (ЦФР), по состоянию на 30 апреля 2021-го долги за электроэнергию по всей стране на оптовом рынке (ОРЭМ) составляет 75 млрд рублей. Из них на СКФО приходится около 85% . Задолженность ресурсоснабжающих организаций (РСО), или гаратирующих поставщиков электроэнергии (ГП) в Дагестане, Чечне, Северной Осетии, Ингушетии составляют около 65 млрд рублей, сказали «Известиям» в ассоциации «Совет производителей энергии».

Сегодня на Северном Кавказе во многих населенных пунктах нет банковских отделений или терминалов, через которые можно рассчитаться за коммуналку , сообщила исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Поэтому зачастую сбором платы с жителей занимаются посредники и агенты, которые нередко предпочитают принимать наличные. Поэтому порой деньги доходят до РСО не в полном объеме , добавила она.

Для решения проблемы низкой платежной дисциплины ФАС предлагает запретить привлекать посредников и агентов для сбора коммунальных и жилищных платежей или не допускать расчетов с ними наличными . Также служба вышла с инициативой внедрить систему электронного сбора платежей в РСО и управляющих компаниях (УК) региона . Об этом «Известиям» рассказали в ФАС, уточнив, что направили предложения в комитет Госдумы по энергетике.

Знать ток3 Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— По мнению службы, запрет на сбор коммунальных и жилищных платежей через посредников и агентов повысит прозрачность оборота денежных средств, исключит «серые» схемы, а также прекратит вывод денежных средств из оборота недобросовестными участниками , — заявили «Известиям» в ведомстве.

Также ФАС предлагает установить персональную ответственность руководителей РСО за выявление бездоговорного потребления топливно-энергетических ресурсов и ввести ответственность распорядителей бюджетных средств в регионах страны за своевременную оплату потребленной электроэнергии. Кроме того, служба выступила с инициативой реализовать пилотный проект в одном из регионов страны, к примеру, в Дагестане, по запуску единой системы банковских платежей и счетов по аналогии с существующей системой платежей на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев подтвердил «Известиям», что выдвинутые ФАС варианты решений получены по итогам заседания в нижней палате.

— Предложение актуально в свете необходимости решения проблемы платежной дисциплины в СКФО. В целом она существует уже давно, и очевидно, что необходимо переходить к более кардинальным и действенным мерам, коими являются, на мой взгляд, предложенные ФАС инициативы, — сказал парламентарий.

Сегодня у большинства граждан есть банковская карта, с помощью которой можно проводить безналичные платежи в специализированном расчетном центре ГП, считает он. Когда заключение комитета по предложениям ФАС согласуют, документ направят в правительство и профильные ведомства , уточнил Валерий Селезнев.

«Известия» направили запросы в Минэнерго и в Минстрой, там на момент публикации не ответили.

Знать ток2 Фото: РИА Новости/Саид Царнаев

Разные мнения

Долги ГП в 65 млрд рублей равны практически трехгодовой стоимости покупки электроэнергии регионами СКФО на оптовом рынке , сказали в ассоциации «Совет производителей энергии». Фактически генераторы три года «бесплатно» поставляли электроэнергию потребителям в этих субъектах, считают там.

— Причем особо стоит отметить, что северокавказские республики покупают электроэнергию на оптовом рынке по «специальным тарифам», которые в два-три раза ниже, чем в других регионах РФ. В результате упущенная выгода генераторов за 10 лет составляет порядка 100 млрд рублей, — сказали в ассоциации.

Сегодня ГП наладили возможность дистанционной оплаты электроэнергии в личном кабинете потребителя, сказали в Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний. Но услугой можно воспользоваться только при наличии интернета и средств для осуществления электронных платежей, например, банковских карт, добавили там.

— Так, организовать электронную систему по сбору платежей без доступа в интернет и (или) наличия банковских карт у потребителя с нашей точки зрения не представляется возможным , — сказали в ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний.

По словам источника «Известий» в госорганах, знакомого с ситуацией, сегодня на Кавказе распространена коррупция среди агентов по сбору оплаты за электричество — представители ГП скручивают счетчики за взятки . Распространенность нарушений связана с тяжелой экономической ситуацией в регионе, большими счетами за электроэнергию (в кавказских республиках широко распространены частные дома, услуги ЖКХ в которых значительно дороже, чем в квартирах). В месяц счет за электроэнергию может составлять 4-20 тыс. рублей. Введение принудительной цифровой оплаты заставит граждан уходить от официального оформления счетов, карты будут оформляться на третьи лица, теневой сегмент экономики расширится , считает он.

Знать ток1 Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Неудовлетворительная платежная дисциплина и накопленные долги требуют комплексного решения на госуровне в части тарифообразования и нормативов потребления, считают в ассоциации «Совет производителей энергии».

Для решения проблемы в СКФО стоит развивать сеть платежных пунктов, расчетно-кассовых центров, где можно будет рассчитаться за электричество онлайн напрямую с РСО , считает Светлана Разворотнева. Там могли бы работать сотрудники, которые будут помогать пенсионерам проводить оплату, добавила эксперт.

В России, в том числе на Северном Кавказе, по Жилищному кодексу РФ (ст. 155) собственники и наниматели муниципальных квартир должны вносить плату за ЖКУ только непосредственно УК, а при прямых договорах на предоставление коммунальных услуг соответствующим РСО, указал замдиректора ассоциации «ЖКХ и городская среда», член экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Дмитрий Гордеев. Есть исключение, разрешающее внесение платы за ЖКУ платежным агентам (правила части 15 ст. 155 ЖК РФ, ст. 14 ФЗ № 161-ФЗ), добавил он.

— Эти правила не контролируются Росфинмониторингом, Счетной палатой и ЦБ. Они не видят разницы между платежными агентами и агентами по гражданско-правовым договорам, которыми на практике неправомерно являются многочисленные ЕРЦ, РЦ, РКЦ, МФЦ, РИЦ и прочие «единые расчетные центры», — сказал он.

По мнению Дмитрия Гордеева, если прекратить указывать в платежных документах счета подобных центров, задержки оплаты ЖКУ прекратятся.