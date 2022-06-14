На платеж не способен: за перебои в оказании ЖКУ штраф не выпишут

Кабмин не поддержал штрафы за перебои с предоставлением услуг ЖКХ. Отзыв на законопроект «Единой России», который уже был принят в первом чтении, имеется в распоряжении «Известий». Ранее правительство поддерживало инициативу, однако сейчас изменило решение из-за санкций против РФ и рисков финансовых потерь. Коммунальщики изменение кабмином позиции поддерживают, указывая на плохое положение дел в отрасли. Авторы инициативы и эксперты, напротив, считают, что нормы нужно принимать, так как они направлены на защиту населения.

Не накажут

Как выяснили «Известия», правительство дало отрицательный отзыв на законопроект депутатов «Единой России» «О внесении изменения в ст. 7.23 КоАП РФ». Им предлагалось ввести ответственность для ресурсоснабжающих организаций (РСО) за перебои в оказании коммунальных услуг гражданам. Документ уже принят Госдумой в первом чтении.

«Внесение в законодательство изменений, направленных на усиление мер ответственности и введение новых составов правонарушений, в условиях внешнего санкционного давления повлечет увеличение административной нагрузки на ресурсоснабжающие организации», — говорится в отзыве кабмина.

В нем отмечается, что принятие законопроекта создаст риски по ухудшению финансового положения коммунальщиков и, как следствие, вызовет дефицит оборотных средств, направленных на выполнение ремонтных работ. «Кроме того, РСО за нарушение качества либо перебои в предоставлении коммунальных услуг уже несут ответственность в соответствии с ч. 4 ст. 157 Жилищного кодекса РФ, закрепляющей возможность изменения размера платы за коммунальные услуги», — подчеркивается в отзыве.

На платеж не способен Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Причем перед рассмотрением во втором чтении в апреле этого года правительство законопроект поддержало, но внесло свои поправки. Как сообщали «Известия», кабмин предложил лишь вдвое снизить размер штрафов: с 200 тыс. до 100 тыс. рублей. Тогда авторы законопроекта, среди которых глава комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов и ряд других высокопоставленных единороссов, с этим предложением согласились.

— Мы с последним отзывом правительства не согласны. Несправедливо, что крупные компании, которые влияют на жизни сотен тысяч людей и малых предприятий, платят такой же штраф за нарушения, как и ТСЖ. Эту ответственность в любом случае нужно разграничивать. Конечно, мы не согласны и с тем, что предлагается оставить наказание для РСО только в рамках суда, когда может быть пересмотрен размер оплаты за услуги ЖКХ, — пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта, депутат фракции «Единая Россия» Николай Будуев.

По его словам, у простых граждан нет ресурсов судиться с такими компаниями.

На платеж не способен Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— В текущей ситуации, когда в качестве послаблений и льгот для коммунальщиков отменены все проверки, мы ожидаем увеличения нарушений. И так по этой статье КоАПа две трети нарушений допускается именно РСО, именно поэтому этот законопроект поддержали все регионы. Если бы причина была в санкциях, то правительство намного раньше приняло бы решение, чтобы мы не рассматривали этот законопроект или отложили до окончания спецоперации, — подчеркнул парламентарий.

И плюсы, и минусы

Сами представители коммунальных организаций предложение правительства поддерживают. Исполнительный директор Ассоциации «ЖКХ контроль города Москвы» Вера Москвина считает, что санкции очень сильно ударили по всей коммунальной отрасли.

— ЖКХ в России — очень ранимая сфера, это самый битый и притесняемый законодательством сектор. Сегодня ресурсоснабжающие компании и управляющие организации не справляются с поставленными задачами, так как несут высокие затраты, в том числе в связи с мусорной реформой. Это решение правительство невероятно важно, — заверила она «Известия».

По ее словам, это делается не для обогащения коммунальных структур, а для более качественного оказания услуг населению.

На платеж не способен Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— То есть эти деньги — штрафы — не будут взиматься, а пойдут на безопасное и стабильное обслуживание наших граждан. С этими санкциями, которые пришли в РФ и в офис любой управляющей компании через инфляцию, рост цен, работать стало еще тяжелее. Поэтому самое важное сейчас — защитить интересы ресурсоснабжающих компаний и управляющих организаций, потому что за этим стоят люди, — отметила она.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев, напротив, считает, что законопроект заслуживает поддержки, а нынешнее решение правительства выглядит очень странно с учетом временного отрезка по изменению отзыва с положительного на отрицательный.

— На мой взгляд, санкции как причина отрицательного отзыва выглядит очень натянуто. Очевидно, что «Единая Россия», инициировав этот законопроект, отстаивала интересы населения, потому что граждане, безусловно, эти нормы и партию поддержали бы. Тут же, очевидно, скорее побеждают лоббистские усилия со стороны ресурсоснабжающих организаций, — пояснил он «Известиям».

«Известия» направили запрос в правительство. По словам Константина Калачева, очевидно, что наказание за перебои в поставках коммунальных услуг нужно вводить. Пусть оно и не будет очень большим, но станет стимулом к порядку и эффективной работе коммунальщиков.