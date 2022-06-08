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Раз, плата: в РФ хотят повышать тариф за ремонт дома без собрания жильцов

Есть ли риск махинаций со стороны управляющих компаний
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Плату за содержание и ремонт домов хотят индексировать без дополнительного согласования с собственниками жилья. Минстрой рассмотрит возможность таких законодательных изменений, сказано в письме ведомства в Торгово-промышленную палату (ТПП). Проводить собрание владельцев квартир не придется, если повышение тарифов без их решения будет прописано в договоре с управляющей организацией, пояснили в ведомстве. Эксперты указали на риски необоснованного увеличения платы и махинаций со стороны УК.

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Договор дороже денег

Минстрой рассмотрит возможность законодательных изменений, по которым плату за содержание и ремонт домов можно будет индексировать без дополнительного согласования с собственниками. Если в договоре с управляющей организацией будет прописан этот пункт, не потребуется проводить собрание для утверждения повышения платы. Об этом сказано в ответе ведомства на инициативу ТПП. «Известия» ознакомились с копией письма. Организация направляла предложение в министерство весной как меру поддержки отрасли ЖКХ в изменившихся экономических условиях.

Редакция направила запрос в Минстрой.

Сегодня плату за управление и содержание многоквартирных домов должны устанавливать собственники жилья на общих собраниях, напомнил председатель комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков. Если они этого не делают, то функции переходят к муниципалитету.

Раз, плата
ремонт
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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— Зачастую собственники не утверждают экономически обоснованный размер платы. Так, нередко она не меняется по 8–10 лет. Но невозможно обслуживать дом без соразмерного увеличения стоимости услуг и работ по содержанию, а это в том числе текущий ремонт, — сказала член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян.

Особенно остро вопрос недофинансирования управляющих организаций (УО) встал в сегодняшней кризисной ситуации, сказал Андрей Широков.

Проблема связана в том числе с тем, что собрать необходимое число собственников, чьих голосов будет достаточно для принятия решения, по-прежнему довольно сложно, отметила руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова.

Изменения, инициированные ТПП, нужно внести в Жилищный кодекс РФ, пояснил Андрей Широков. Необходимо определить четкие параметры, по которым организации будут вносить новый пункт в свои договоры с собственниками квартир, подчеркнул он. Например, индексация может быть ежегодной — на размер инфляции, полагает он. По мнению Ирины Булгаковой, увеличение платы не должно быть выше, чем инфляция за определенный период.

Раз, плата
ремонт
Фото: ТАСС/Артем Геодакян

— Индексация имеет ряд преимуществ как для управляющей организации, так и для самих собственников. У УК появится четкий ориентир, как правильно проводить повышение платы. Собственники будут защищены от ее произвольных изменений, — считает Сусана Киракосян.

Но у собственников должна остаться возможность предусмотреть в своем договоре ограничения, которые будут их устраивать и защитят от непредсказуемых пересчетов, подчеркнула Ирина Булгакова.

Риски и опасения

Если в договоре собственника с УК предусмотрена индексация платы за содержание, то законодательные изменения фактически излишни — в праве действует принцип «свободы договора», сказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. По его мнению, появление такой нормы может привести к тому, что УК будут пытаться выдать этот пункт договора за обязательный или утаить.

— Все инициативы в сфере ЖКХ, связанные с принятием решений без собрания собственников жилья, должны приниматься с большой осторожностью и широким экспертным и общественным обсуждением, — сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Раз, плата
ремонт
Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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Есть риск, что не все собственники внимательно ознакомятся с договором — последующая индексация в автоматическом режиме может стать неприятной неожиданностью, сказал депутат.

Теоретически УК и сегодня могут индексировать тариф за содержание и ремонт домов, когда это прописано в соглашении с собственниками, отметила Сусана Киракосян. Но многое зависит от точности формулировок — если условие прописано некорректно, оно толкуется против УК и компания не может поднять плату, указала она.

— Фактически плата за жилищные услуги — управление, содержание и текущий ремонт — самая недофинансированная сфера ЖКХ. Но именно от нее зависит состояние подъездов, внутридомовых инженерных систем и в целом дома, — сказала директор СРО НП «ЖКХ-групп» из Хабаровска Ольга Беленькая.

Во многом неудовлетворительное состояние жилищного фонда в России — следствие этой проблемы, добавил гендиректор ПАО «ГИТ» Валерий Ковалев.

Раз, плата
лифт
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Действительно, нередко в домах засоряются стояки водоснабжения и канализации, ломаются лифты, прорывает трубы и прочее, согласен Павел Склянчук. Для решения проблемы в качестве альтернативы Минстрой мог бы стимулировать органы местного самоуправления активнее индексировать ставки по муниципальным домам. Их частные УК берут за основу, так им будет легче убедить жильцов в экономической обоснованности повышения тарифов, сказал эксперт.

Впрочем, собственники на собрании вправе принять решение даже о еще большем увеличении платы — специально для создания наиболее комфортных условий, отметила Ольга Беленькая.

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