Права у дома: систему капремонта в России намерены кардинально изменить
Систему капремонта домов планируют изменить. Теперь может быть введено обязательное техобследование домов перед формированием графика работ. Это позволит ремонтировать наиболее изношенные участки и системы в первую очередь, что увеличит срок службы жилья. Соответствующий законопроект одобрили на заседании экспертного совета комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Его планируют внести в ГД в весеннюю сессию, сообщили «Известиям» в нижней палате парламента. Сейчас обследование домов перед планированием ремонта не проводится, а все региональные программы были составлены восемь лет назад — их необходимо актуализировать, указали эксперты. Но мера может привести к росту платы за эту услугу ЖКХ на 5%, не исключили специалисты.
Всему свое время
Система капремонта многоквартирных домов принесла большую пользу, но в то же время показала, что нуждается в реформировании, сказал «Известиям» первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Прежде всего это касается графиков поведения работ: зачастую они не привязаны к фактическому состоянию жилья, пояснил он.
— Нередко выполняются не необходимые работы, а те, которые выгодно провести в настоящий момент. Это приводит к тому, что эффективность ремонта, причем на средства собственников жилья, не только низкая, но подчас и полностью отсутствует, — сказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
Парламентарии намерены кардинально изменить систему капремонта. В частности, перед планированием работ делать обязательное техобследование домов. Такой законопроект был одобрен на заседании экспертного совета комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Его планируют внести в ГД в весеннюю сессию, сказал Александр Якубовский.
— Законодательная инициатива предполагает разделить во времени проведение оценки состояния дома и принятие решения о проведении конкретных работ, — уточнила исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР) Анна Мамонова, которая участвовала в обсуждении документа.
Мера поможет проводить работы в той очередности, в которой они необходимы исходя из технического состояния отдельно взятого объекта, сказал Александр Якубовский. Кроме того, региональные программы капремонта были составлены восемь лет назад, состояние домов за это время изменилось — необходима их актуализация, добавила Анна Мамонова.
— Так позиция дома в графике будет реально соответствовать степени его износа. Качественный капремонт дома без его технического освидетельствования чаще всего невозможен, — подчеркнул Владимир Кошелев.
Инициатива направлена на повышение эффективности региональных программ, сказала руководитель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова. Это действительно правильное решение, но запоздалое, добавил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.
За восемь лет были допущены сотни ошибок в части планирования проведения капремонта — например, средства на работы выделялись, а через несколько лет дома признавались аварийными и подлежали сносу, пояснил он. Это подрывало доверие граждан к системе и финансовую устойчивость регоператоров, добавил эксперт.
Эффективное расходование
Новелла предполагает, что Минстрой установит методические рекомендации по актуализации регпрограмм и краткосрочных планов их реализации, отметила Анна Мамонова. Это позволит унифицировать подходы к формированию программ в регионах, а также тиражировать положительный опыт, уже сложившийся в субъектах, сказала она. «Известия» направили запрос в Минстрой.
Мера поспособствует более эффективному расходованию взносов на капремонт — дома с высокой степенью износа будут чаще признавать аварийными, сказал Павел Склянчук. Но важно, чтобы такое обследование было не просто визуальным, а инструментальным, подчеркнула доцент Финансового университета при правительстве, член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян.
— Это обойдется дороже, но позволит получить исчерпывающие данные о конструктивных элементах дома, которые невозможно получить по внешним признакам в ходе визуального осмотра, — сказала она.
Реализация предложения может привести к росту размера взноса за капремонт на 5%, поскольку техническое обследование требует дополнительных средств, считает Павел Склянчук.
Когда фонды капремонта формируются на счетах региональных операторов, то есть средства граждан собирают в «общий котел», деньги на обследование будут брать именно оттуда, полагает зампредседателя комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев. То есть по правилу сообщающихся сосудов — за счет уменьшения каких-то других работ по капремонту, считает эксперт.
Также он отметил, что сегодня фактическое состояние домов можно определять по результатам системы осмотров общего имущества собственниками, управляющими организациями, товариществами собственников жилья (ТСЖ — форма управления домов), привлекаемыми экспертами. Такая система предусмотрена правилами содержания общего имущества (постановление правительства № 491) и минимальным перечнем, утвержденным постановлением № 290, рассказал Дмитрий Гордеев.
В ходе такого осмотра можно установить, какие ремонтные работы нужны дому в первую очередь, указал он. По мнению эксперта, техобследование нужно делать далеко во всех домах. Поэтому в предложенном виде инициатива неоправданно широка и требует корректировки, полагает Дмитрий Гордеев.