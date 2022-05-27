Права у дома: систему капремонта в России намерены кардинально изменить

Систему капремонта домов планируют изменить . Теперь может быть введено обязательное техобследование домов перед формированием графика работ. Это позволит ремонтировать наиболее изношенные участки и системы в первую очередь, что увеличит срок службы жилья. Соответствующий законопроект одобрили на заседании экспертного совета комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Его планируют внести в ГД в весеннюю сессию, сообщили «Известиям» в нижней палате парламента. Сейчас обследование домов перед планированием ремонта не проводится, а все региональные программы были составлены восемь лет назад — их необходимо актуализировать, указали эксперты. Но мера может привести к росту платы за эту услугу ЖКХ на 5%, не исключили специалисты.

Всему свое время

Система капремонта многоквартирных домов принесла большую пользу, но в то же время показала, что нуждается в реформировании , сказал «Известиям» первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Прежде всего это касается графиков поведения работ: зачастую они не привязаны к фактическому состоянию жилья , пояснил он.

— Нередко выполняются не необходимые работы, а те, которые выгодно провести в настоящий момент . Это приводит к тому, что эффективность ремонта, причем на средства собственников жилья, не только низкая, но подчас и полностью отсутствует, — сказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Парламентарии намерены кардинально изменить систему капремонта. В частности, перед планированием работ делать обязательное техобследование домов . Такой законопроект был одобрен на заседании экспертного совета комитета Госдумы по строительству и ЖКХ . Его планируют внести в ГД в весеннюю сессию , сказал Александр Якубовский.

Права у дома Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Законодательная инициатива предполагает разделить во времени проведение оценки состояния дома и принятие решения о проведении конкретных работ, — уточнила исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР) Анна Мамонова, которая участвовала в обсуждении документа.

Мера поможет проводить работы в той очередности, в которой они необходимы исходя из технического состояния отдельно взятого объекта , сказал Александр Якубовский. Кроме того, региональные программы капремонта были составлены восемь лет назад, состояние домов за это время изменилось — необходима их актуализация, добавила Анна Мамонова.

— Так позиция дома в графике будет реально соответствовать степени его износа . Качественный капремонт дома без его технического освидетельствования чаще всего невозможен, — подчеркнул Владимир Кошелев.

Инициатива направлена на повышение эффективности региональных программ, сказала руководитель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова. Это действительно правильное решение, но запоздалое, добавил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

За восемь лет были допущены сотни ошибок в части планирования проведения капремонта — например, средства на работы выделялись, а через несколько лет дома признавались аварийными и подлежали сносу, пояснил он. Это подрывало доверие граждан к системе и финансовую устойчивость регоператоров, добавил эксперт.

Эффективное расходование

Новелла предполагает, что Минстрой установит методические рекомендации по актуализации регпрограмм и краткосрочных планов их реализации , отметила Анна Мамонова. Это позволит унифицировать подходы к формированию программ в регионах, а также тиражировать положительный опыт, уже сложившийся в субъектах, сказала она. «Известия» направили запрос в Минстрой.

Мера поспособствует более эффективному расходованию взносов на капремонт — дома с высокой степенью износа будут чаще признавать аварийными, сказал Павел Склянчук. Но важно, чтобы такое обследование было не просто визуальным, а инструментальным , подчеркнула доцент Финансового университета при правительстве, член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян.

— Это обойдется дороже, но позволит получить исчерпывающие данные о конструктивных элементах дома , которые невозможно получить по внешним признакам в ходе визуального осмотра, — сказала она.

Реализация предложения может привести к росту размера взноса за капремонт на 5% , поскольку техническое обследование требует дополнительных средств, считает Павел Склянчук.

Права у дома Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Когда фонды капремонта формируются на счетах региональных операторов, то есть средства граждан собирают в «общий котел», деньги на обследование будут брать именно оттуда, полагает зампредседателя комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев. То есть по правилу сообщающихся сосудов — за счет уменьшения каких-то других работ по капремонту, считает эксперт.

Также он отметил, что сегодня фактическое состояние домов можно определять по результатам системы осмотров общего имущества собственниками, управляющими организациями, товариществами собственников жилья (ТСЖ — форма управления домов), привлекаемыми экспертами. Такая система предусмотрена правилами содержания общего имущества (постановление правительства № 491) и минимальным перечнем, утвержденным постановлением № 290, рассказал Дмитрий Гордеев.