Голосовое обобщение: в РФ пресекут подделку решений собраний собственников

В Госдуме намерены пресечь массовую подделку решений собраний собственников в жилых домах. В весеннюю сессию в нижнюю палату парламента планируют внести соответствующий законопроект, с его текстом ознакомились «Известия». Согласно документу, в случае поступления заявления о подделке протокола собрания от 10% собственников квартир в доме органы государственного жилищного контроля (ГЖИ) будут обязаны обращаться в суд для признания решения недействительным. Также необходимо будет регистрировать данные проголосовавших с их подписью, хранить протоколы собраний в общем доступе, предусмотрено в проекте. Эксперты в целом поддержали инициативу, но отметили, что обязывать ГЖИ оспаривать в суде любое сомнительное решение собрания чрезмерно.

Прозрачная схема

В России намерены пресечь подделку решений собраний собственников в жилых домах. В весеннюю сессию в Госдуму планируют внести соответствующий законопроект. С текстом документа ознакомились «Известия».

Проект предполагает, что в случае поступления заявления о подделке протокола собрания от собственников квартир, обладающих не менее 10% голосов от общего числа владельцев в доме, ГЖИ будут обязаны обращаться в суд для признания решения недействительным. Согласно документу, также необходимо будет регистрировать ФИО проголосовавших с их подписью, хранить протоколы собраний в общем доступе, рассылать собственникам уведомления о размещении таких списков и др.

— Мы получаем множество жалоб граждан на подделку решений собраний собственников жилых домов. Поэтому вплотную занялись решением этой проблемы, — сказала первый зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Как ранее писали «Известия», сегодня около 90% решений собственников жилья фальсифицированы. На собраниях часто принимаются важные положения — о выборе управляющей компании (УК), о повышении ставок тарифа за обслуживание дома, а также о сносе домов по региональным программам реновации.

По словам Светланы Разворотневой, законопроект призван сделать прозрачнее процесс принятия решений по результатам собрания. Согласно документу, итоги поквартирного голосования без указания персональных данных должны вывешиваться в общедоступных местах, например в подъездах, а также размещаться в ГИС ЖКХ и региональных информационных системах, рассказала парламентарий.

Недавно в первом чтении был принят законопроект, по которому собрание собственников, формирование повестки собрания и голосование по поставленным вопросам будут проводиться на портале госуслуг, не отменяя возможности очного участия, напомнил член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Упрощение возможности обжалования решений — еще один важный шаг, добавил он.

Обязанность ГЖИ обращаться в суд о признании решения недействительным, если заявления подали 10% собственников, действительно упростит и ускорит обжалование, сказала эксперт общественного совета при Минстрое, директор ассоциации управляющих компаний НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. Сегодня суд вызывает каждого собственника, что значительно усложняет процесс, пояснила она.

«Известия» направили запрос в Минстрой.

На стороне граждан

Инициатива предполагает, что органы жилнадзора будут на стороне жильцов при их конфликте с управляющими организации, сказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Сейчас ГЖИ выступает просто в роли регистратора протоколов, граждане вынуждены искать защиты в органах прокуратуры, суде или обращаться к общественникам, пояснил он.

Законопроект по комплексу мер против фальсификаций решений общих собраний готовили несколько лет, много обсуждали в экспертной среде, с депутатами и работниками Минстроя, рассказал член экспертного совета по ЖКХ при комитете ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Гордеев.

— Как один из разработчиков и участников этого процесса, я жду внесения и принятия блока нужных поправок. В каждом регионе уже долгое время сотни случаев фальсификаций протоколов собраний и подделок бюллетеней собственников происходят ежегодно, но практически нет наказаний за это, — добавил эксперт.

Набор предлагаемых законопроектом мер может решить эту проблему, уверен он. Подписание голосующим собственником каждой страницы бланка решения и указание ФИО усложнят фальсификацию и одновременно помогут в случае проведения почерковедческой экспертизы, отметила член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян.

Но, по ее мнению, норма, обязывающая ГЖИ оспаривать в суде любое решение собрания, если о его подделке заявили более 10% собственников, чрезмерна. Основанием для обращения в суд должно быть только выявленное в рамках проверки нарушение, считает она. Поэтому не стоит автоматически обязывать ГЖИ оспаривать решения, с которым согласно большинство собственников, полагает Сусана Киракосян.