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Клик соседей: собрания собственников жилья переведут на «Госуслуги»

Почему идею онлайн-голосования разделяют не все и что делать тем, кто не пользуется госпорталом
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Собственникам жилья разрешат голосовать на «Госуслугах». Как выяснили «Известия», такой правительственный законопроект Госдума планирует принять в мае. Документ предусматривает возможность граждан направлять предложения по повестке собрания владельцев жилья в электронной форме, а также голосовать. Во фракциях отнеслись к инициативе по-разному. Эксперты же разглядели в этом тренд к проведению всех выборов в онлайн-формате.

Навести порядок

Госдума 18 мая может принять в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ». Документом предлагается разрешить собственникам жилья в многоквартирных домах проводить собрания в электронной форме, а также голосовать по вопросам повестки дня на портале «Госуслуги». Эту информацию подтвердили в профильном комитете нижней палаты по строительству и ЖКХ, который уже дал на него свое положительное заключение. Документ имеется в распоряжении «Известий».

— Мы поддерживаем развитие услуг в этом направлении. На сегодня в системе ЖКХ существует проблема фиктивных собраний, фальшивых протоколов. С принятием этого законопроекта она отчасти решится, — пояснил «Известиям» глава комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Клик соседей
госуслуги жкх
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

По его словам, в парламенте намерены усилить эти нормы, чтобы появился приоритет электронных протоколов над бумажными.

Бумажные протоколы требуют подтверждения, а электронные нет. Поэтому мы намерены и дальше в этом ключе работать с правительством, чтобы гражданам было удобно проводить собрания по большому перечню вопросов и не встречаться для этого во дворах на улице, — отметил парламентарий.

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Он подчеркнул, что будет упрощено и само проведение собраний собственников жилья, а также прописан механизм их организации. Инициатор не сможет провести новое собрание, пока не будет закрыто старое, так как сегодня параллельно может проходить сразу несколько таких встреч, сообщил Сергей Пахомов.

— Мы планируем навести порядок в этой сфере. Поэтому все решения, направленные на это, поддерживаем. Вместе с тем мы понимаем, что не у всех россиян есть гаджеты, не все пользуются интернетом, но у этих людей тоже должна остаться возможность для голосования и направления соответствующих документов. Эта возможность будет сохранена, — подчеркнул он.

Положительное заключение на законопроект правительства дало правовое управление Госдумы.

Во фракциях тем не менее отнеслись к инициативе неоднозначно. Поддержать инициативу готовы в «Единой России» и «Справедливой России — За правду».

— Этот законопроект заслуживает внимания. Тем более что у людей будет возможность проголосовать и очно, и электронно. Это ускорит решение многих проблем и вопросов, которые возникают в коммунальной сфере, — пояснил «Известиям» зампред фракции партии власти Адальби Шхагошев.

Первый зампред фракции «Справедливой России — За правду» Олег Нилов считает, что именно с этого надо было начинать электронную апробацию волеизъявления граждан.

Клик соседей
электронное голосование
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

А сегодня мы уже далеко зашли с этим в избирательном праве при выборе губернаторов и депутатов. Поэтому сейчас тем более логично это поддержать. При проведении собраний в ТСЖ, садоводствах и других объединениях это будет способствовать принятию решений от имени большинства, — заявил он «Известиям».

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В КПРФ смотрят на законопроект критически.

Пока люди не доверяют электронному голосованию. К тому же для суда приоритетом будет бумажный, а не электронный протокол собрания. Это тоже надо учитывать. Хотя, конечно, думаю, что для людей удобно было бы использовать и электронный, и очный вариант голосований, — пояснил «Известиям» депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов.

Во фракции «Новые люди» и ЛДПР обещали изучить законопроект ближе к рассмотрению.

И повысить доверие

По мнению экспертов, инициатива кабмина будет принята, так как за ней стоит более важная для власти цель перевести в онлайн-формат все выборы в России.

Безусловно, тут более важная идеологическая и имиджевая задача добиться того, чтобы «Госуслуги» активнее использовались при обычном голосовании по различным вопросам. Это связано с желанием перевести в электронный формат всю избирательную систему, — считает политтехнолог Дмитрий Фетисов.

По его словам, не исключено, что за этим законопроектом последуют ему подобные. Это делается для того, чтобы повысить доверие к «Госуслугам» и к процедуре электронного голосования на всенародных выборах.

Клик соседей
госуслуги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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С этим мнением согласен политтехнолог Александр Твердов.

— Тут главный вопрос в доверии: как к этому отнесется население? Если эта онлайн-форма по решению вопросов ЖКХ будет востребована, а данные жильцов надежно защищены, то, конечно, люди будут менять свое отношение к ней. Пока же говорить о высоком доверии не приходится, — отметил эксперт.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев отметил, что для проведения собраний собственников жилья электронный формат был бы очень удобен.

— Могу сказать по собственному дому. Больше трех-четырех человек на очное собрание, касающееся, например, капремонта, не приходит, — пояснил он.

Онлайн-формат упрощает работу обслуживающих компаний, с одной стороны и жизнь жильцов, которые смогут найти все документы таких мероприятий в интернете, с другой.

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