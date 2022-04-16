Экономим с государством: какие выгоды дает пользование «Госуслугами»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал очередное постановление о расширении возможностей портала госуслуг. На обновленной платформе будут предоставляться и негосударственные услуги, первой из которых станет купля-продажа автомобиля. Какие возможности уже сейчас открывает перед гражданами страны государственная платформа, рассказывают «Известия».

Зачем необходима регистрация на портале госуслуг

Одно из главных преимуществ «Госуслуг» — возможность из дома заказывать практически любые справки и выписки из госучреждений. Идет ли речь о справке об отсутствии судимости, выписке о размере пенсии или доходах, справке о принадлежащем вам объекте недвижимости — получить любой официальный документ с помощью портала госуслуг будет несравнимо проще. Некоторые справки предоставят в электронном виде, за другими придется приехать лично, но стоять в очереди не понадобится: вам назначат время и вы сразу можете попасть на прием.

Экономим с государством Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Та же система действует при оформлении через «Госуслуги» паспорта гражданина РФ, заграничного паспорта, регистрации по месту жительства или пребывания. «Госуслуги» дают возможность заполнить необходимые заявления, приложить нужные документы — и прийти за документом в назначенный час, сведя пребывание в инстанциях к минимуму. При этом система заранее подскажет, где допущена ошибка в оформлении.

Кроме того, «Госуслуги» необходимы для записи детей в школы и кружки. Здесь же можно оформить детские выплаты — как региональные, так и федеральные, записаться на прием к врачу или на вакцинацию, а также получить необходимую справку. К примеру, в пик пандемии коронавируса те, кто записался на вакцинацию через портал, могли загрузить QR-код непосредственно через личный кабинет на портале в режиме реального времени. Портал позволяет проверить любые виды штрафов, налогов и задолженностей, оплатив их непосредственно на портале, получить документы на оплату услуг ЖКХ и также оплатить их, подать документы в мировой суд, внеся госпошлину.

Как стать пользователем «Госуслуг»

Зарегистрироваться на «Госуслугах» можно непосредственно на портале или в приложении. Однако следует помнить, что уровней регистрации существует несколько. Чтобы завести упрощенную учетную запись, достаточно назвать фамилию, имя, отчество и номер телефона либо адрес электронной почты. Так вы создадите себе личный кабинет и получите доступ к справочной информации на портале. Следующий шаг — стандартная учетная запись. Для нее вам потребуется ввести дату своего рождения, паспортные данные, СНИЛС и номер телефона. Потом придется немного подождать, пока данные верифицируют. Когда это произойдет, число доступных для вас услуг существенно вырастет. Вы сможете проверить штрафы и налоговую задолженность, записаться на прием к врачу или устроить ребенка в секцию. Но чтобы получить доступ к полному спектру услуг, необходимо пройти следующую стадию — завести подтвержденную учетную запись.

Экономим с государством Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Подтвердить учетную запись можно несколькими способами. Самый простой — привязать к личному кабинету на «Госуслугах» свой банковский счет. Это можно сделать через банковское онлайн-приложение — но только в том случае, если вы являетесь клиентом банка из списка, опубликованного на портале. Второй способ — подтвердить учетную запись в центре обслуживания. В этом качестве выступают отделения Пенсионного фонда и Почта-банка, ближайшее вы можете найти на интерактивной карте на «Госуслугах». С собой нужно взять паспорт и СНИЛС. Третий способ — подтверждение заказным письмом «Почты России». Кнопку заказа письма вы найдете на портале. Для этого способа подтверждения необходимо, чтобы у вас уже был стандартный профиль на «Госуслугах».

Наконец, четвертый способ подтверждения учетной записи — получение усиленной квалифицированной электронной подписи. Ее можно получить в специальных аккредитованных центрах и использовать в самых разных ситуациях, когда вам необходимо подписать документы дистанционно. На «Госуслугах» она даст возможность дистанционно подать документы в мировой суд или подать налоговую декларацию в электронном виде.

Чем отличаются федеральные и региональные «Госуслуги»

Помимо федерального портала госуслуг у каждого региона России есть его собственный региональный аналог: к примеру, в Москве это сайт pgu.mos.ru, у Санкт-Петербурга — gu.spb.ru. Распределение задач между федеральным и региональными порталами построено вполне логично. Всё, что касается деятельности федеральных органов — Министерства внутренних дел, Пенсионного фонда России или, к примеру, Федеральной службы судебных приставов, относится к порталу gosuslugi.ru. А муниципальные и региональные вопросы — медицина, обучение, социальные отчисления — оформляются на региональном портале.

Экономим с государством Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Если же в тех или иных выплатах есть и федеральный, и региональный компонент, вероятно, вам понадобится пройти процедуру оформления документов дважды, к примеру, оформив федеральные детские пособия через gosuslugi.ru, а региональные — через местный портал . Некоторые возможности отличаются в разных регионах: к примеру, запись ребенка в детский сад и школу для жителей ряда областей работает на федеральном портале, а в Москве и Санкт-Петербурге осуществляется на городских «Госуслугах».

Впрочем, думать о том, на какой портал обратиться, пользователям не придется. И на федеральных, и на региональных «Госуслугах» опубликован полный перечень сервисов, доступных гражданам онлайн, и при выборе той или иной услуги портал просто переадресует вас на нужный адрес. Регистрироваться дважды тоже не нужно: регистрация на «Госуслугах» автоматически работает и на региональном портале, и на ряде ведомственных сайтов, включая Федеральную налоговую службу, Федеральную службу судебных приставов и другие ведомства.

Как сэкономить деньги с помощью «Госуслуг»

При умелом пользовании порталом есть реальные шансы сэкономить не только время, но и деньги. Например, не все знают, что при оплате любого вида государственных пошлин на портале gosuslugi.ru пользователи получают скидку в 30%. В разделе «Пособия на детей» можно не только найти полный список родительских пособий, но и оформить те из них, на которые вы имеете право. Если вам необходимо подать налоговую декларацию, но нет времени сходить в налоговую — можно оформить ее в электронном виде здесь же, на сайте, и отправить через портал — она попадет в налоговую инспекцию по месту жительства. Впрочем, то же самое можно сделать на сайте ФНС через регистрацию на «Госуслугах». Однако для этого вам потребуется электронная подпись, которую необходимо оформить заранее.

Экономим с государством Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Региональные порталы госуслуг также дают возможность сэкономить семейный бюджет. Так, на нижегородском портале большой популярностью пользуется сервис «Узнай размер своих социальных пособий», который выдает информацию обо всех выплатах и пособиях — как федеральных, так и региональных, — которые положены пользователю, исходя из его возраста, семейного положения и других социально-демографических данных. А на «Госуслугах» Москвы родители могут легко найти для ребенка бесплатную секцию или кружок по интересам рядом с домом, узнать о наличии записи и тут же записать ребенка на понравившиеся занятия.

Как купить автомобиль через «Госуслуги»

Многие интересуются, как будет осуществляться на портале госуслуг купля-продажа автомобиля? И чем она выгодна покупателю? Ведь сегодня для перерегистрации автомобиля на нового владельца достаточно договора в простой письменной форме. Главное, чтобы на нем стояли подписи продавца и покупателя. Однако, как утверждают в МВД, всё не так просто. Сотрудники ведомства, ставя на учет автомобиль, должны убедиться, что подпись на договоре действительно принадлежит бывшему владельцу, поэтому последнему зачастую приходится отправляться в регистрирующие органы вместе с покупателем, чтобы процесс снятия и постановки на учет прошел без задержек. При электронном оформлении такой проблемы не будет. Правда, для этого оба — и бывший, и будущий хозяин машины — должны быть зарегистрированы на портале и обладать правом усиленной электронной подписи.

Экономим с государством Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев