Экономим с государством: какие выгоды дает пользование «Госуслугами»
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал очередное постановление о расширении возможностей портала госуслуг. На обновленной платформе будут предоставляться и негосударственные услуги, первой из которых станет купля-продажа автомобиля. Какие возможности уже сейчас открывает перед гражданами страны государственная платформа, рассказывают «Известия».
Зачем необходима регистрация на портале госуслуг
Одно из главных преимуществ «Госуслуг» — возможность из дома заказывать практически любые справки и выписки из госучреждений. Идет ли речь о справке об отсутствии судимости, выписке о размере пенсии или доходах, справке о принадлежащем вам объекте недвижимости — получить любой официальный документ с помощью портала госуслуг будет несравнимо проще. Некоторые справки предоставят в электронном виде, за другими придется приехать лично, но стоять в очереди не понадобится: вам назначат время и вы сразу можете попасть на прием.
Та же система действует при оформлении через «Госуслуги» паспорта гражданина РФ, заграничного паспорта, регистрации по месту жительства или пребывания. «Госуслуги» дают возможность заполнить необходимые заявления, приложить нужные документы — и прийти за документом в назначенный час, сведя пребывание в инстанциях к минимуму. При этом система заранее подскажет, где допущена ошибка в оформлении.
Кроме того, «Госуслуги» необходимы для записи детей в школы и кружки. Здесь же можно оформить детские выплаты — как региональные, так и федеральные, записаться на прием к врачу или на вакцинацию, а также получить необходимую справку. К примеру, в пик пандемии коронавируса те, кто записался на вакцинацию через портал, могли загрузить QR-код непосредственно через личный кабинет на портале в режиме реального времени. Портал позволяет проверить любые виды штрафов, налогов и задолженностей, оплатив их непосредственно на портале, получить документы на оплату услуг ЖКХ и также оплатить их, подать документы в мировой суд, внеся госпошлину.
Как стать пользователем «Госуслуг»
Зарегистрироваться на «Госуслугах» можно непосредственно на портале или в приложении. Однако следует помнить, что уровней регистрации существует несколько. Чтобы завести упрощенную учетную запись, достаточно назвать фамилию, имя, отчество и номер телефона либо адрес электронной почты. Так вы создадите себе личный кабинет и получите доступ к справочной информации на портале. Следующий шаг — стандартная учетная запись. Для нее вам потребуется ввести дату своего рождения, паспортные данные, СНИЛС и номер телефона. Потом придется немного подождать, пока данные верифицируют. Когда это произойдет, число доступных для вас услуг существенно вырастет. Вы сможете проверить штрафы и налоговую задолженность, записаться на прием к врачу или устроить ребенка в секцию. Но чтобы получить доступ к полному спектру услуг, необходимо пройти следующую стадию — завести подтвержденную учетную запись.
Подтвердить учетную запись можно несколькими способами. Самый простой — привязать к личному кабинету на «Госуслугах» свой банковский счет. Это можно сделать через банковское онлайн-приложение — но только в том случае, если вы являетесь клиентом банка из списка, опубликованного на портале. Второй способ — подтвердить учетную запись в центре обслуживания. В этом качестве выступают отделения Пенсионного фонда и Почта-банка, ближайшее вы можете найти на интерактивной карте на «Госуслугах». С собой нужно взять паспорт и СНИЛС. Третий способ — подтверждение заказным письмом «Почты России». Кнопку заказа письма вы найдете на портале. Для этого способа подтверждения необходимо, чтобы у вас уже был стандартный профиль на «Госуслугах».
Наконец, четвертый способ подтверждения учетной записи — получение усиленной квалифицированной электронной подписи. Ее можно получить в специальных аккредитованных центрах и использовать в самых разных ситуациях, когда вам необходимо подписать документы дистанционно. На «Госуслугах» она даст возможность дистанционно подать документы в мировой суд или подать налоговую декларацию в электронном виде.
Чем отличаются федеральные и региональные «Госуслуги»
Помимо федерального портала госуслуг у каждого региона России есть его собственный региональный аналог: к примеру, в Москве это сайт pgu.mos.ru, у Санкт-Петербурга — gu.spb.ru. Распределение задач между федеральным и региональными порталами построено вполне логично. Всё, что касается деятельности федеральных органов — Министерства внутренних дел, Пенсионного фонда России или, к примеру, Федеральной службы судебных приставов, относится к порталу gosuslugi.ru. А муниципальные и региональные вопросы — медицина, обучение, социальные отчисления — оформляются на региональном портале.
Если же в тех или иных выплатах есть и федеральный, и региональный компонент, вероятно, вам понадобится пройти процедуру оформления документов дважды, к примеру, оформив федеральные детские пособия через gosuslugi.ru, а региональные — через местный портал. Некоторые возможности отличаются в разных регионах: к примеру, запись ребенка в детский сад и школу для жителей ряда областей работает на федеральном портале, а в Москве и Санкт-Петербурге осуществляется на городских «Госуслугах».
Впрочем, думать о том, на какой портал обратиться, пользователям не придется. И на федеральных, и на региональных «Госуслугах» опубликован полный перечень сервисов, доступных гражданам онлайн, и при выборе той или иной услуги портал просто переадресует вас на нужный адрес. Регистрироваться дважды тоже не нужно: регистрация на «Госуслугах» автоматически работает и на региональном портале, и на ряде ведомственных сайтов, включая Федеральную налоговую службу, Федеральную службу судебных приставов и другие ведомства.
Как сэкономить деньги с помощью «Госуслуг»
При умелом пользовании порталом есть реальные шансы сэкономить не только время, но и деньги. Например, не все знают, что при оплате любого вида государственных пошлин на портале gosuslugi.ru пользователи получают скидку в 30%. В разделе «Пособия на детей» можно не только найти полный список родительских пособий, но и оформить те из них, на которые вы имеете право. Если вам необходимо подать налоговую декларацию, но нет времени сходить в налоговую — можно оформить ее в электронном виде здесь же, на сайте, и отправить через портал — она попадет в налоговую инспекцию по месту жительства. Впрочем, то же самое можно сделать на сайте ФНС через регистрацию на «Госуслугах». Однако для этого вам потребуется электронная подпись, которую необходимо оформить заранее.
Региональные порталы госуслуг также дают возможность сэкономить семейный бюджет. Так, на нижегородском портале большой популярностью пользуется сервис «Узнай размер своих социальных пособий», который выдает информацию обо всех выплатах и пособиях — как федеральных, так и региональных, — которые положены пользователю, исходя из его возраста, семейного положения и других социально-демографических данных. А на «Госуслугах» Москвы родители могут легко найти для ребенка бесплатную секцию или кружок по интересам рядом с домом, узнать о наличии записи и тут же записать ребенка на понравившиеся занятия.
Как купить автомобиль через «Госуслуги»
Многие интересуются, как будет осуществляться на портале госуслуг купля-продажа автомобиля? И чем она выгодна покупателю? Ведь сегодня для перерегистрации автомобиля на нового владельца достаточно договора в простой письменной форме. Главное, чтобы на нем стояли подписи продавца и покупателя. Однако, как утверждают в МВД, всё не так просто. Сотрудники ведомства, ставя на учет автомобиль, должны убедиться, что подпись на договоре действительно принадлежит бывшему владельцу, поэтому последнему зачастую приходится отправляться в регистрирующие органы вместе с покупателем, чтобы процесс снятия и постановки на учет прошел без задержек. При электронном оформлении такой проблемы не будет. Правда, для этого оба — и бывший, и будущий хозяин машины — должны быть зарегистрированы на портале и обладать правом усиленной электронной подписи.
Данные о договоре, заключенном в электронной форме, будут сразу попадать в информационную систему МВД, так что предыдущий владелец больше не будет получать штрафные квитанции за нового хозяина машины, как это не раз бывало раньше. Кроме того, как заявляют в МВД, для таких автовладельцев будет упрощен порядок регистрации авто. Им не придется обращаться с заявлением в ГИБДД — достаточно будет предъявить машину на площадке для осмотра, после чего можно сразу идти получать номера. Кстати, такой порядок сегодня действует и для тех, кто подает заявление о регистрации авто через «Госуслуги».