Особый список: «Госуслуги» и «ВКонтакте» стали социально значимыми

«Госуслуги» и соцсеть «ВКонтакте» включены в перечень социально значимых ресурсов для проекта «Доступный интернет». Чем это обернется для пользователей — в материале «Известий».

Что означает включение в перечень социально значимых ресурсов

Правительственная комиссия по определению перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко внесла портал «Госуслуги» и социальную сеть «Вконтакте» в список социально значимых сайтов. В компании VK, которая контролирует соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», «Коммерсанту» подтвердили эту информацию.

Как отмечает издание, проект разрабатывается во исполнение закона «О доступном интернете», который был подписан главой государства летом прошлого года. В соответствии с ним, операторы связи должны бесплатно предоставлять гражданам доступ к перечню социально значимых сайтов и сервисов . Эксперимент по предоставлению доступа начался 1 апреля 2020 года. Операторы связи предоставляют абонентам бесплатный доступ к 371 сайту и сервису.

Правила формирования списка, критерии отбора и требования к владельцам сайтов устанавливает правительство.

Какой ресурс может быть признан социально значимым

В конце прошлого года правительством было опубликовано постановление, в котором говорилось, что в список социально-значимых ресурсов могут войти российские соцсети с DAU более 5 млн. Среди обязательных критериев указывалось требование о наличии на ресурсе не менее 5 тыс. страниц органов власти, а также страниц государственных средств массовой информации и обязательных общедоступных каналов.

Также был утвержден состав комиссии, которая определяет, какие ресурсы признать социально значимыми.

Почему соцсеть включили в перечень социально значимых

Роль социальных сетей в жизни общества сегодня сложно переоценить. Они позволяют людям не просто общаться, но также получать важную информацию и решать любые вопросы – от коммуникаций до обучения, получения электронных услуг и организации собственного бизнеса.

Бесплатный доступ в интернет для соцсетей эксперты называют важным шагом в развитии цифровизации. Его сравнивают с утверждением списка обязательных общедоступных телеканалов и радио, который был сформирован для обеспечения свободы массовой информации и создания условий для получения населением социально значимой информации.

В двух крупнейших российских социальных сетях месячная аудитория составляет десятки миллионов пользователей. «ВК» пользуются более 70 млн человек, «Одноклассниками» около 40 миллионов.

Что получат пользователи

Доступ в соцсети даже при нулевом балансе позволит всегда оставаться на связи. Особенно это важно в чрезвычайных ситуациях, когда надо отправить просьбу о помощи или поддержать кого-то.

Кроме того, пользователи всегда смогут получить здесь необходимые электронные услуги. Например, во «ВКонтакте» уже сейчас зарегистрировано более 35 тыс. страниц различных госорганов, и более 15 тыс. – в «Одноклассниках». Таким страницам в соцсетях присваивается специальная метка, по которой можно понять, что это действительно официальный аккаунт.

Упростится доступ к разнообразным услугам и товарам, а бизнес, включая мелких предпринимателей, сможет продолжать взаимодействовать с аудиторией и развиваться даже если начались временные финансовые сложности. В настоящее время с пользователями через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» взаимодействуют около 3 млн предприятий среднего и малого бизнеса.

Еще одна важнейшая функция соцсетей – образовательная. По данным исследования «ВК», 28% пользователей ищут учителей для дополнительного образования именно в социальных сетях. Здесь уже действует больше 43 тыс. онлайн-школ, работает около 5 тыс. пабликов средних и высших образовательных учреждений, а также около 40 тыс. научно-популярных сообществ.