Глаз народа: соцсети предложили штрафовать за игнорирование жалоб пользователей

В России предложили штрафовать соцсети за игнорирование жалоб пользователей на противоправный контент. С такой инициативой выступил подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр. Идея представлена в исследовании организации, с которым ознакомились «Известия». Специалисты считают, что таким образом пользователи смогут улучшить модерацию на интернет-площадках, а также сделают более эффективным исполнение требований закона «Об информации...». В Роскомнадзоре сказали, что поддерживают законодательные инициативы, направленные на повышение защищенности россиян в информационном пространстве. Согласны рассмотреть предложение и в Госдуме. Представители соцсетей же настаивают, что новые нормы могут оказаться избыточными.

Новые меры

В Кодекс об административных правонарушениях РФ могут внести положения о привлечении соцсетей к ответственности за ненадлежащее и несвоевременное реагирование на жалобы пользователей . С соответствующим предложением в своем исследовании выступил научно-техническихй центр ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ). Подведомственная Роскомнадзору организация проанализировала опыт регулирования соцсетей в ряде других стран — в первую очередь Германии. В ГРЧЦ считают, что такая мера позволит привлечь пользователей к модерации контента, а главное — сильнее мотивировать соцсети на исполнение требований закона «Об информации...».

Согласно документу, интернет-платформы обязаны не допускать использования их площадок совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющих государственную тайну, распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и другой противоправный контент. Также закон требует, чтобы у соцсетей были инструменты для приема и обработки сообщений пользователей о запрещенных материалах. Процедура рассмотрения таких жалоб не должна превышать 30 суток.

Глаз народа Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Александр Казаков

Хотя в законе есть перечисленные требования, ответственность для соцсетей за несвоевременную реакцию на жалобу или ее игнорирование не предусмотрена, отметили в ГРЧЦ.

— Данные изменения (введение административной ответственности) приведут к усилению роли пользовательских жалоб в деятельности интернет-платформ на территории Российской Федерации и инициируют привлечение граждан к участию в блокировке противоправного контента , — указано в исследовании ГРЧЦ.

Роскомнадзор поддерживает законодательные инициативы, направленные на повышение защищенности российских пользователей в информационном пространстве , сказали «Известиям» в ведомстве.

— Администрации таких ресурсов должны понимать, что на них лежит большая ответственность за распространяемую информацию. Особенно если доступ к информации имеют дети и подростки, — подчеркнули в службе.

Там напомнили, что с 2022-го соцсети обязаны ежегодно отчитываться о проделанной работе по реагированию на обращения пользователей.

Обсудить инициативу ГРЧЦ готовы и в Госдуме.

— Мы всегда открыты для новых инициатив, особенно если они касаются безопасности в интернете, — сказал «Известиям» председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Всегда готовы

Во «ВКонтакте» сказали, что считают предложенные меры избыточными. В компании назвали максимально эффективным уже действующий комплекс мер.

— Любой пользователь может сообщить о неправомерном, оскорбительном или недостоверном, по его мнению, контенте с помощью кнопки «Пожаловаться». Мы рассматриваем все жалобы без исключений. Время реакции регламентируется нашими внутренними гайдлайнами и не превышает одного часа, а обычно составляет несколько минут. Материалы, которые нарушают правила сайта или законодательство, удаляются, а нарушители блокируются. Кроме того, в соответствии с законом мы реагируем на сигналы регулятора — Роскомнадзора, — сказали в пресс-службе «ВКонтакте».

Глаз народа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В Google тоже считают, что действующей системы модерации и отработки жалоб пользователей достаточно для эффективного противодействия распространению неправомерных материалов.

— Пользователи YouTube могут пожаловаться на контент, который, по их мнению, не соответствует принципам сообщества, через систему флагов. Видео могут быть удалены, на них могут быть наложены возрастные ограничения либо они могут остаться на платформе без изменений, если нарушений не выявлено, — сказали в пресс-службе «Google Россия».

«Известия» также направили запросы в Facebook, Telegram и Twitter.

Можно, но осторожно

Введение штрафов за игнорирование жалоб в первую очередь актуально для иностранных площадок , считает директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков. По его словам, отечественные интернет-платформы и сейчас хорошо справляются с модерацией контента и обработкой претензий.

— Мы проводили тесты соцсетей , как они модерируют опасный контент по жалобам. «ВКонтакте» удалил 100% запрещенного контента, не с первого раза , но благодаря тому, что ссылку можно отправить в службу поддержки, всё было удалено. А вот Facebook, Twitter и Instagram удалили от 10 до 50% , — рассказал эксперт.

Глаз народа Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Александр Казаков

В случае если размер штрафа для интернет-платформ будет существенным, качество проработки пользовательских жалоб может возрасти , считает директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Вместе с тем он подметил, что нынешние требования к соцсетям по удалению контента и работе с сообщениями пользователей довольно либеральные, если сравнивать их с аналогичными в ряде других стран. Но эксперт предостерег, что при введении новой нормы придется разработать методику проверки фактов отправки жалобы и реагирования на нее со стороны площадки.