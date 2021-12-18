Левый профиль: как обманывают специалисты по соцсетям

В интернете распространяется схема мошенничества с аккаунтами в соцсетях — аферисты прикидываются специалистами по восстановлению заблокированных профилей, после чего перестают выходить на связь. Что делать, если вы стали жертвой подобной схемы, а также как избежать других интернет-разводов и защитить свои аккаунты — в материале «Известий».

Как обманывают с восстановлением аккаунта

Новый вид мошенничества заключается в том, что аферисты выманивают деньги за восстановление заблокированных аккаунтов в соцсетях. Недавно в такую ситуацию попала жительница Уссурийска, которая отдала «специалистам» 8 тыс. рублей. Об этом случае сообщает пресс-служба местного отдела МВД России.

Как рассказала девушка в полиции, у нее был заблокирован профиль в одной из социальных сетей. Решив его восстановить, она начала поиск соответствующих услуг в интернете. Найдя, как ей показалось, подходящую контору, жительница Приморья перечислила свыше 8 тыс. рублей на указанный лжеспециалистами банковский счет. После этого мошенники перестали выходить на связь и свои обязательства не исполнили.

Левый профиль Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину»).

Как вернуть деньги

Увы, такие случаи сегодня далеко не редкость, признают опрошенные «Известиями» юристы. Возможно ли каким-либо образом вернуть свои деньги? В теории да, но на практике очень многое будет зависеть от обстоятельств, которые напрямую связаны с конкретным переводом денежных средств, отметил в разговоре с «Известиями» юрист Натан Будовниц. По его словам, это связано не только с аккаунтом, но и вообще с любым видом мошенничества, в результате которого вы переводите деньги человеку, который вас обманул.

— Если вы перевели деньги на карту, то у вас два пути. Первый: попытаться подать заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, указав все обстоятельства, которые должны опять же подтвердиться на этапе проверки заявления. Потому что если не будет установлено, что был обман такого рода, то, соответственно, в возбуждении дела будет отказано. Второй вариант: обратиться в суд с заявлением о возврате денежных средств, причем оба варианта друг друга не исключают. Просто если мы обращаемся в суд, то необязательно ссылаться на мошенничество, можно выбирать разные причины, начиная от перевода денег по ошибке и заканчивая тем, что те обязательства, которые были обещаны, не были исполнены.

Но здесь другая проблема: необходимо указывать, какие были обязательства и доказывать, что был какой-то устный договор (или же договор имел место быть в какой-то переписке в электронном виде), подчеркивает юрист

На сложность возврата денежных средств указывает и юрист Кирилл Чернявский. Как отметил он в разговоре с «Известиями», связано это в первую очередь с тем, что на сегодняшний день непросто вернуть даже ошибочно отправленный платеж, не говоря уже о переводе средств мошенникам. Отправленный платеж практически невозможно вернуть без согласия с другой стороны, при этом такая проблема существует далеко не только в России, подчеркнул он.

Левый профиль Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Кроме того, если речь идет о суде, очень сложно указать, кому именно был осуществлен перевод, отмечает Натан Будовниц. Непросто установить личность и факт обмана и в плане уголовного преследования.

— Необходимо четко понимать, кто у нас является обидчиком и жертвами чьих действий мы стали, это должна быть конкретная личность. Потому что в суд мы обращаемся именно по месту жительства ответчика, — подчеркнул юрист.

Дело усложняется и тем, что неизвестно куда был осуществлен перевод. Ведь переводить денежные средства можно необязательно на банковскую карту лично человеку, который вас обманул, но есть еще и электронные деньги, получателей которых отследить еще сложнее, заключил юрист.

Какие есть схемы мошенничества с соцсетями

Между тем существуют и другие схемы, связанные с аккаунтами в различных социальных сетях. Так, лжеспециалисты могут скрываться не только за услугами по восстановлению аккаунта, но и за предложениями взломать чужой аккаунт. Схема обмана та же: вы переводите деньги и после этого аферисты пропадают из поля зрения.

Опасность может поджидать и людей, мечтающих о синей галочке в Instagram (значке верификации, который могут получить аккаунты известных или популярных людей, а также крупных компаний). Так, мошенники отправляют пользователям письма, в которых говорится о том, что их аккаунт может получить синюю галочку верификации, для чего человеку необходимо просто перейти по ссылке, чтобы завершить процесс подтверждения. Что и делают некоторые пользователи, затем они вводят свой логин и пароль, которые уходят в руки мошенников. Аферисты же, в свою очередь, начинают вымогать деньги, угрожая наивным гражданам удалить их аккаунты.

Впрочем, мошенники отправляют ссылки на фишинговые сайты далеко не только под предлогом «синей галочки». Так, в подобных рассылках пользователям предлагают узнать, что о них пишут другие люди, или же узнать любую другую информацию, связанную с их аккаунтом. Цель же всегда одна — заставить вас ввести свои логин и пароль по указанной ссылке, чтобы затем вернуть его вам только за определенную плату.

Большинство историй, связанных с такого рода мошенничествами, — про невнимательность и незнание людьми достаточно простых вещей, подчеркнул в разговоре с «Известиями» ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Левый профиль Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Людей, предлагающих услуги, связанные с аккаунтами в соцсетях, никак нельзя проверить, — говорит он. — История проста: если вам что-то предлагают, что вы не можете сделать сами, то, как правило, это мошенничество. Сегодня вы можете обратиться в службу поддержки и получить там более-менее адекватный ответ. Если вам говорят, что всё это могут сделать за вас и сделать это лучше, то, как правило, это неправда.

Не стоит забывать и о достаточно простых правилах, которые помогут вам избежать «угона» аккаунтов в социальных сетях. Во-первых, не стоит пренебрегать двухфакторной аутентификацией, как в самом аккаунте, так и в привязанной к нему почте. Пароли в обоих случаях должны быть действительно сложными: не менее 12 символов — буквы, цифры и символы разного регистра. Кроме того, для каждого сайта необходимо использовать свой уникальный пароль.