Социальный контакт: интернет-доступ к «ВКонтакте» и «Одноклассникам» станет бесплатным

Бесплатный доступ к популярным российским соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники» может появиться уже в I квартале 2022 года. Об этом «Известиям» сообщил источник, близкий к аппарату правительства. Кабмин определил порядок, по которому будет формироваться перечень отечественных социально значимых информационных ресурсов. Доступ к ним, согласно данному ранее поручению президента Владимира Путина, должен стать бесплатным. Одним из важнейших критериев, которому будут отвечать претенденты на место в списке, стала высокая ежедневная посещаемость — не менее 5 млн. Нововведение, в частности, призвано поддержать отечественные социальные сети, сообщил «Известиям» высокопоставленный федеральный чиновник. Это, в конечном счете, пойдет на пользу всему Рунету, считают эксперты.

Есть «ВКонтакте»

Правительство РФ утвердило порядок ведения перечня отечественных социально значимых интернет-ресурсов, доступ к которым должен осуществляться для граждан на безвозмездной основе. Это следует из сообщения кабмина от 30 декабря. В соответствии с установленными Минцифры критериями в список могут включаться наиболее популярные российские соцсети с посещаемостью более 5 млн человек в сутки. Среди обязательных критериев есть также требование о наличии на ресурсе не менее 5 тыс. страниц органов власти, а также страниц государственных СМИ и обязательных общедоступных телеканалов.

Перечень таких информационных ресурсов будет актуализироваться правительственной комиссией не реже одного раза в год, говорится в сообщении.

— Мы исходили из того, что социальная значимость не может определяться только формальными критериями, когда есть простой и очевидный параметр — востребованность ресурсов у пользователей, — сообщили «Известиям» в Минцифры. — Очевидно, что сегодня наиболее популярны и удобны для аудитории социальные сети. Поэтому мы предложили логику регулирования, где популярные отечественные социальные сети могут сыграть роль универсальной точки доступа к любой важной для людей информации. Кроме того, мы считаем, что это позволит не перегружать перечень тысячами сайтов.

Источник, близкий к аппарату правительства, подтвердил критерии, по которым будет составляться перечень социально значимых ресурсов. В опубликованный на сайте Минцифры список для пилотного проекта был включен 391 сервис — теперь большинство коммерческих компаний из него исчезнут, утверждает собеседник «Известий». При этом в него смогут войти отечественные социальные сети, например «ВКонтакте» и «Одноклассники», подчеркивает он.

Речь, по сути, идет о поддержке государством российских игроков этого рынка, что позволит «удерживать их аудиторию и привлечь трафик в первую очередь на мобильные устройства», подчеркнул источник. Планируется, что это будет достигнуто, в частности, за счет бесплатных коммуникаций — через встроенные в социальные сети мессенджеры.

Справка «Известий» Поручение обеспечить гражданам бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам президент РФ Владимир Путин дал в 2020 году. В августе 2021-го был принят регламентирующий его выполнение федеральный закон. Согласно его требованиям, россияне должны иметь возможность просмотра определенных правительством сайтов даже при нулевом балансе. А на прошлой неделе, 25 декабря, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о создании комиссии, которая будет определять перечень бесплатных ресурсов. 30 декабря стало известно, что в состав комиссии, которую возглавит вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий вопросы госполитики в сфере СМИ и массовых коммуникаций, войдут 30 человек. В их числе представители кабмина, администрации президента и Госдумы, а также Минцифры, Министерства юстиции, Роскомнадзора, ФАС, ведущих российских СМИ и IT-компаний.

Тариф «Соцсетевой»

По прогнозу источника «Известий», бесплатный доступ к социальным сетям и другим сервисам из списка у россиян может появиться уже в I квартале 2022 года. В личных кабинетах операторов связи появится специальная опция «Доступный интернет», активировав которую, абонент сможет пользоваться ресурсами из списка, объясняет он. Но чтобы воспользоваться опцией, абонент должен быть зарегистрирован на «Госуслугах».

«Известия» направили запросы в VK, «Одноклассники» и другим участникам российского интернет-рынка.

Решения о включении в перечень отечественных социально значимых информационных ресурсов принимаются специально сформированной правительственной комиссией по предложениям Минцифры, в том числе по результатам рассмотрения заявок на включение от владельцев информационных ресурсов, сообщили в Роскомнадзоре. Пока в службу такие заявки не поступали.

По мнению гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, включение «ВКонтакте» и «Одноклассников» в список социально значимых ресурсов может стать действенной мерой поддержки для российских игроков этого сегмента рынка и поднять их трафик. Государство заинтересовано в их развитии — оградить пользователей «ВКонтакте» и «Одноклассников» от токсичной и запрещенной в РФ информации гораздо проще, чем в случае с западными соцсетями, считает эксперт. И в целом выстраивать диалог с отечественными площадками проще, чем с иностранными, добавляет он.

Социальные сети могут использовать информацию о бесплатном доступе в своих промокампаниях — это позволит повысить посещаемость ресурсов, отметил гендиректор «ТМТ консалтинг» Константин Анкилов.

— Насколько известно из проектов постановления правительства о перечне, к ресурсам предъявлены также требования технического характера — компаниям нужно будет технологически готовиться к включению в реестр, — говорит главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

Социальный контакт_2 Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

По его словам, требуется наладить взаимодействие с операторами связи — они должны понимать, какие именно IP-адреса ресурсов включать в реестры для бесплатного доступа.

«Известия» направили запросы основным операторам связи с просьбой пояснить, как с их стороны будет организован доступ абонентов к социально значимым ресурсам. В МТС ответили, что этот сервис запустится после утверждения соответствующего перечня и появления у операторов необходимых IP-адресов. Подготовительные работы к этому уже ведутся, добавили в сотовой компании.