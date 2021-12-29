Прописная кампания: зарубежным IT-компаниям дадут время на «приземление»

Роскомнадзор готов дать время на подготовку к исполнению требований закона о «приземлении» иностранным digital-компаниям, ведущим диалог с ведомством. Новые нормы, предусматривающие открытие в России «офисов, уполномоченных взаимодействовать с гражданами и органами власти», вступают в действие с 1 января. Однако ни один зарубежный интернет-сервис до сих пор не зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора, как предписывает закон, и не завел специальную форму для связи с российским пользователями, добавили в ведомстве. Мер воздействия на нарушителей в арсенале федеральной службы достаточно — это ограничения платежей в адрес компаний, запрет на трансграничную передачу персональных данных и даже блокировка. Но форсировать события в Роскомнадзоре не хотят. Закручивать гайки действительно не стоит, согласны и отраслевые эксперты.

Гиганты без прописки

С 1 января 2022 года в силу вступают требования закона «О деятельности иностранных лиц в сети интернет на территории РФ», известного как закон о «приземлении» IТ-компаний . Согласно документу , зарубежные сервисы должны открыть в России свои представительства , которые обязаны исполнять решения судов и российских госорганов, рассматривать обращения ведомств и граждан, блокировать доступ к запрещенной информации. Также IТ-компании должны зарегистрировать личные кабинеты на сайте Роскомнадзора и разместить на сайтах формы обратной связи для российских пользователей.

Но пока иностранные digital-компании игнорируют требования законодательства , рассказали «Известиям» в Роскомнадзоре. По состоянию на 27 декабря ни одна из них не зарегистрировалась в личном кабинете и не сделала соответствующую форму для обратной связи , рассказали в ведомстве. Представительств, удовлетворяющих требования закона, также не было открыто, добавил источник «Известий», знакомый с ситуацией.

Прописная кампания Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Перечень компаний, которые должны открывать офисы РФ и взаимодействовать с пользователями и Роскомнадзором через интернет, ведомство опубликовало в конце ноября. В него включены 13 иностранных компаний, владеющих 22 информационными ресурсами . Это Google (среди ее сервисов — Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms, в прошлом Facebook (собственно социальная сеть, Instagram, WhatsApp), а также Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte. ltd (Likee), Discord, Pinterest, Twitch .

«Известия» направили запросы в перечисленные компании. На момент публикации их представители не ответили.

Дать время

Компаниям, которые находятся в диалоге с Роскомнадзором и ведут работу по «приземлению», федеральная служба готова дать время на завершение необходимых мероприятий , отметили там. Каковы сроки переходного периода и о каких организациях идет речь, в ведомстве не уточнили. Если IT-гиганты не успеют открыть представительства в установленный срок, это не значит, что Роскомнадзор сразу начнет применять какие-либо меры против них, заявлял заместитель руководителя службы Вадим Субботин.

— Это означает, что с 1 января мы задумаемся об их принятии. Решающим фактором будет диалог с самой интернет-компанией, — отметил он.

За несоблюдение закона для IТ-компаний предусмотрены как экономические санкции, так и меры воздействия технического характера, сказали в Роскомнадзоре . К экономическим относятся запрет на рекламу, поисковую выдачу, сбор и трансграничную передачу персональных данных, ограничение платежей и переводов денежных средств. По словам представителя ведомства, для их применения Роскомнадзор уже наладил взаимодействие с Федеральной антимонопольной и Федеральной налоговой службами.

Прописная кампания Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

К техническим мерам относятся замедление трафика или полная блокировка ресурса. Впрочем, сейчас речь о применении жестких мер не идет, они могут быть реализованы только в крайнем случае, если другие методы не работают. В первую очередь предусмотрено наложение экономических ограничений, отметили в Роскомнадзоре.

Пока же служба разбирается с другими нарушениями иностранных digital-компаний, в частности, с неудалением запрещенного в РФ контента. Например, 24 декабря Мировой суд Таганского района Москвы по протоколам, составленным ведомством, оштрафовал Google на 7,2 млрд рублей, а Meta Platforms — на 1,99 млрд рублей. Это первые оборотные штрафы за неудаление контента, которые выписаны работающим в РФ digital-компаниям, отметили эксперты. Материалы, которые приведены в протоколах, — малая часть массива контента, который нарушает российское законодательство, пояснили в ведомстве.

За неудаление противоправных ссылок и материалов в марте Роскомнадзор начал централизованное первичное замедление Twitter на всех мобильных устройствах и половине станционарных компьютеров.

Урегулировать без гаек

Сроки аккредитации филиалов иностранных компаний в РФ составляет до 15 рабочих дней. То есть в целом легализовать работу представительства можно довольно быстро, направив обращение в ФНС , отметил управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт.

— Формально можно и успеть к 1 января , но, думаю, никто из крупных зарубежных компаний к этому не стремится, учитывая, что о вступлении в законную силу с 1 января новых требований им, скорее всего, было известно и ранее. Судя по всему, не исполнять некоторые требования местного законодательства — это принципиальная позиция части компаний, как показывают недавние штрафы в адрес Google и Facebook, — заметил юрист.

Прописная кампания Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Сейчас на Западе уже начались рождественские праздники, поэтому маловероятно, что организационное решение о создании представительств в РФ будет принято до 1 января, считает руководитель направления «разрешение IT & IP споров» юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.

При этом резкое закручивание гаек в отношении иностранных digital-компаний в нынешней геополитической обстановке преждевременно, согласен с верностью анонисрованной Роскомнадзором политики руководитель проекта Content-Review Сергей Половников.

— Блокировка в России популярных иностранных ресурсов была бы на руку геополитическим оппонентам России, возможно даже, они примут какие-то меры, чтобы это произошло. Ведь отсутствие доступа к Google или Facebook может подогреть социальную напряженность, — считает эксперт.

Тем не менее деятельность иностранных IT-компаний в России надо как-то регулировать, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

— С точки зрения пользователей, создание системы взаимодействия с россиянами было бы позитивным шагом. Если у вас украли учетную запись, к примеру, в Facebook, в 99% случаев на ваши жалобы никто не ответит и, скорее всего, придется заводить новую. О компенсации убытков речи вообще не идет, — отметил эксперт.