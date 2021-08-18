Нам все равны: в Роскомнадзоре сочли поведение Google шантажом государства

Заявление Google о том, что неблагоприятное для него решение суда отразится на пользователях из России, Роскомнадзор рассматривает как попытку шантажировать государство . Об этом «Известиям» заявили в ведомстве. Ранее в Google пригрозили отказом удалять из поисковой выдачи запрещенный в РФ контент в случае проигрыша в суде телеканалу «Царьград», аккаунт которого в YouTube корпорация заблокировала в июле 2020 года. В Роскомнадзоре считают неприемлемым, что в споре двух бизнес-структур одна из сторон, желая оказать давление на суд, начала угрожать безопасности россиян. Эксперты отмечают, что шантаж — это стандартный для Google ход, с помощью которого IT-гигант уже пытался влиять на власти и других стран.

Досудились

Заявление Google о том, что неблагоприятное для него решение суда отразится на пользователях из России, Роскомнадзор рассматривает как попытку шантажировать государство. Об этом «Известиям» заявили в ведомстве после того, как появилась информация о возможном уходе корпорации из страны и прекращении исполнения требований законов РФ в случае проигрыша в суде телеканалу «Царьград».

— Ведомство считает неприемлемым, когда в споре двух бизнес-структур одна из сторон, желая оказать давление на суд, угрожает безопасности российских граждан , — подчеркнули в Роскомнадзоре.

Нам все равны Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

О том, что Google рассматривает возможность прекращения деятельности в России и отказа от исполнения требований 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» , стало известно 16 августа из письменных пояснений компании к апелляционной жалобе. Представитель корпорации направил их в Девятый арбитражный апелляционный суд 12 августа в рамках тяжбы с телеканалом «Царьград», YouTube-канал которого был заблокирован в июле 2020 года.

Именно блокировка канала спровоцировала разбирательства, по итогу которых суд 13 апреля 2021 года постановил снять ограничения с аккаунта телеканала в течение пяти дней и назначил прогрессивный штраф за невыполнение этого требования . Апелляция Google отсрочила эту дату до 20 мая. Изначально штраф составлял 100 тыс. рублей, но увеличивался на ту же сумму за каждый день ограничения доступа к каналу СМИ и удваивался каждую неделю. На 17-й неделе (19 сентября) штраф достигнет отметки 91,75 млрд рублей, что превышает сумму выручки российского подразделения Google за весь 2020 год (85,46 млрд рублей). Следующее слушание по этому делу назначено на 20 сентября.

Закон для всех

Все работающие на территории РФ компании обязаны неукоснительно исполнять требования российского законодательства, считают в Роскомнадзоре. Это обязанность едина для всех: и для российских компаний, и для зарубежных, подчеркнули там. В ведомстве считают, что не может быть никаких исключений и двойного толкования закона. Ситуация, когда международная компания пытается поставить себя над законом страны, недопустима, добавили в Роскомнадзоре.

— Угрожая российскому государству прекращением удаления из поисковой выдачи запрещенного контента, компания стремится манипулировать общественным мнением и оказать давление на судебные органы. Ради реализации своих коммерческих интересов Google готова подвергнуть опасности жизнь и здоровье пользователей интернета из России, в том числе детей и подростков, — отметили в регуляторе.

Нам все равны Фото: Global Look Press/Silas Stein

В Google «Известиям» заявили, что компания никогда сознательно не ставила работу в РФ в зависимость от исхода упомянутого дела. Корпорация называет себя добросовестным участником российской технологической индустрии, который хочет продолжать работать в стране на пользу общества и экономики.

— В то же время в случае наложения непропорционально большого штрафа, установленного в решении суда, существование «Google Россия» может стать вынужденно невозможным , и, следовательно, любое взаимодействие с компанией может быть существенно затруднено, — сказали в пресс-службе корпорации.

Дело принципа

Компания Google фактически предъявила государству ультиматум и пытается его шантажировать , согласна со специалистами Роскомнадзора директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, поведение IT-гиганта можно также трактовать как давление на суд и неуважение к нему.

При этом Россия — не первая страна, в общении с властями которой Google прибегает к таким приемам, отметила эксперт. Раньше с шантажом и ультиматумами сталкивались как минимум индийское и китайское правительство , напомнила Екатерина Мизулина.

Нам все равны Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Как только государство начинало вводить законы и заниматься регулированием, со стороны корпорации начинали поступать подобные заявления. Поэтому чем-то новым такое поведение Google для меня не является, — сказала она.

Эксперт считает, что Google едва ли когда-нибудь решится на шантаж властей и давление на суды крупных европейских стран вроде Германии и Франции. Поскольку компания моментально столкнулось бы с штрафами на несколько миллиардов евро.

— Подобный шантаж со стороны IT-гигантов совершенно не допустим. Эти компании работают на нашем рынке, получают колоссальную прибыль, поэтому должны соблюдать действующее российское законодательство и уважать интересы российских пользователей и представителей бизнеса, — сказала Екатерина Мизулина.

Миру — мир

Прекращение удаления из поисковой выдачи запрещенного контента со стороны Google будет прямым нарушением требований российского закона , подчеркнули в Роскомнадзоре. В этом случае ведомство будет действовать в рамках правового поля: составит административный протокол о выявленном факте правонарушения и направит его в суд, добавили там.

— Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» устанавливает требования, направленные на защиту граждан от социально опасного контента в интернете. В частности, обязывает поисковые системы исключать из выдачи на территории России ссылки на интернет-ресурсы с запрещенной информацией, — напомнили в регуляторе.

Стоит отметить, что Google и ранее не в полной мере выполняла обязанность по исключению из поисковой выдачи на территории России ссылок на интернет-ресурсы с запрещенной информацией. Из статистики Роскомнадзора следует, что в среднем поисковик не удаляет от 20% до 30% ссылок на противоправный контент, в том числе на сайты террористических и экстремистских организаций, сайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также онлайн-магазины по продаже наркотических средств.

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— Российское государство должно защищать граждан от произвола иностранных IT-гигантов, чья власть сегодня практически не имеет границ. Такого рода практика регулирования интернета и защиты интересов граждан со стороны государства применяется во многих странах мира, и Россия здесь не исключение, — сказала Екатерина Мизулина.