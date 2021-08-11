Удаляй и здравствуй: Роскомнадзор добился блокировки хештегов «синего кита» в TikTok

Роскомнадзор добился удаления хештегов по тематике «синего кита» из TikTok. Об этом регулятор сообщил в письме в ответ на обращение Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (есть у «Известий»). Представитель TikTok подтвердил блокировку хештегов. Также регулятор заблокировал приведенные в обращении ссылки на запрещенный контент, связанный с тематикой суицида, следует из письма. При этом основную роль в мониторинге и удалении противоправного контента должны сыграть сами соцсети, в соответствии с принятым в конце прошлого года законом в РФ, отмечено в письме Роскомнадзора. Регулятор ожидает вступления в силу подзаконных актов, по которым планируется приступить к созданию реестра социальных сетей. Все эти изменения в законодательстве должны привести к кратному сокращению противоправного контента в соцсетях, уверены эксперты.

Письма в Роскомнадзор

Обращение в Роскомнадзор (РКН) о суицидальных публикациях в крупнейших социальных сетях направила Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) в конце июня. В частности, в письме шла речь о хештегах в соцсети Tiktok, которые можно отнести к тематике так называемых групп смерти, «синего кита» . В конце июля в ответ на это обращение Роскомнадзор в своем письме сообщил ассоциации , что 11 таких хештегов удалены . С документом ознакомились «Известия». Письмо адресовано главе объединения Владимиру Зыкову и подписано замглавы Роскомнадзора Милошем Вагнером.

Также были удалены посты в TikTok и Instagram, в которых ассоциация увидела признаки запрещенного суициального контента, отмечено в письме РКН. По действующему законодательству такие публикации блокируются на основании решений не только Роскомнадзора, но и Роспотребнадзора.

« На основании ряда решений Роспотребнадзора интернет-страницы социальных сетей TikTok и Instagram, приведенные в вашем письме, были внесены в Единый реестр запрещенной информации », — отмечено в письме замглавы Роскомнадзора.

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В пресс-службе Роспотребнадзора переадресовали вопросы «Известий» в РКН. В пресс-службе регулятора газете подтвердили удаление хештегов и публикаций.

— Роскомнадзор ведет работу по выявлению «групп смерти» с февраля 2017 года. За весь период мониторинга данной тематики было выявлено и удалено более 10 тыс. сообществ, личных страниц пользователей и отдельных постов , — сказали в пресс-службе регулятора.

Там добавили, что для борьбы с распространением запрещенного контента с 1 февраля 2021 года на соцсети возложена обязанность самостоятельно выявлять и оперативно блокировать такую информацию. Соответствующий закон был принят Госдумой в декабре 2020 года.

Также регулятор ожидает вступления в силу подзаконных актов по этому закону , следует из письма РКН. Это произойдет в сентябре. После Роскомнадзор приступит к формированию реестра социальных сетей , указано в письме ведомства в АППСИМ.

В июне с данными о противоправной информации в TikTok в Роскомнадзор также обратилась Лига безопасного интернета. В письме эксперты сообщили о более чем 1 тыс. публикаций, в которых усмотрели признаки информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей . Из этих сообщений более 400 ссылок регулятор направил в уполномоченные органы: МВД и Роспотребнадзор, указано в письме регулятора в Лигу безопасного интернета (есть у «Известий»).

Удаляй и здравствуй_2 Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«В случае признания информации запрещенной к распространению на территории РФ, доступ к ней будет ограничен в установленном порядке», — указано в письме.

Как уточнили в пресс-службе Роскомнадзора, из этих ссылок свыше 200 уже заблокированы .

«Известия» направили запросы по этой информации в Роспотребнадзор и МВД.

Будет лучше

Новые нормы по «самоконтролю» соцсетей должны привести к кратному сокращению противоправного контента на крупных онлайн-платформах , заявили «Известиям» опрошенные эксперты. Они затрагивают соцсети с посещаемостью свыше 500 тыс. человек, отметила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

— Мы ждем от Роскомнадзора дальнейших мер, направленных на реализацию этого закона. В комплексе с недавно принятым законом о создании юридических лиц IT-компаний в России это позволит создать механизм, который защитит пользователей Сети от распространения опасного контента, — отметила эксперт.

Социальные сети и ранее мониторили размещаемый на них пользовательский контент, блокируя публикации, которые нарушали внутренние правила той или иной площадки, отметила преподаватель Moscow Digital School, директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Александра Орехович. Но при этом является ли тот или иной контент запрещенным к распространению, каждая платформа определяла самостоятельно .



— Теперь перечень четко определен законодательно: помимо довольно традиционных, там есть пункты, оценка которых может представлять значительные трудности, например «информация, направленная на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий», что, как следствие, может привести к сложностям на практике для соцсетей при идентификации такого контента, — добавила эксперт.

По ее словам, в действующей редакции закона при возникновении сложностей в трактовке того или иного контента соцсеть вправе обратиться к регулятору, Роскомнадзору и тот принимет решение в силу своих полномочий.

Для пользователя же эти изменения означают то, что в соцсетях станет меньше запрещенного контента, добавляет член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Липин.

— Для граждан безусловным плюсом является то, что закон предусматривает обязанность владельцев сайтов не допускать распространение информации с целью опорочить гражданина или отдельные категории граждан по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи с их политическими убеждениями , — отметил эксперт.

По его словам, это же относится к правам на защиту чести, достоинства и деловой репутации граждан. Также блокировке будут подлежать брань и оскорбления в адрес кого-либо, сказал Дмитрий Липин.