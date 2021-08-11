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Удаляй и здравствуй: Роскомнадзор добился блокировки хештегов «синего кита» в TikTok

Приведут ли новые нормы по «самоконтролю» соцсетей к кратному сокращению противоправного контента
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Удаляй и здравствуй: Роскомнадзор добился блокировки хештегов «синего кита» в TikTok
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2021-08-10 19:30:26
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Роскомнадзор добился удаления хештегов по тематике «синего кита» из TikTok. Об этом регулятор сообщил в письме в ответ на обращение Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (есть у «Известий»). Представитель TikTok подтвердил блокировку хештегов. Также регулятор заблокировал приведенные в обращении ссылки на запрещенный контент, связанный с тематикой суицида, следует из письма. При этом основную роль в мониторинге и удалении противоправного контента должны сыграть сами соцсети, в соответствии с принятым в конце прошлого года законом в РФ, отмечено в письме Роскомнадзора. Регулятор ожидает вступления в силу подзаконных актов, по которым планируется приступить к созданию реестра социальных сетей. Все эти изменения в законодательстве должны привести к кратному сокращению противоправного контента в соцсетях, уверены эксперты.

Письма в Роскомнадзор

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Обращение в Роскомнадзор (РКН) о суицидальных публикациях в крупнейших социальных сетях направила Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) в конце июня. В частности, в письме шла речь о хештегах в соцсети Tiktok, которые можно отнести к тематике так называемых групп смерти, «синего кита». В конце июля в ответ на это обращение Роскомнадзор в своем письме сообщил ассоциации, что 11 таких хештегов удалены. С документом ознакомились «Известия». Письмо адресовано главе объединения Владимиру Зыкову и подписано замглавы Роскомнадзора Милошем Вагнером.

Также были удалены посты в TikTok и Instagram, в которых ассоциация увидела признаки запрещенного суициального контента, отмечено в письме РКН. По действующему законодательству такие публикации блокируются на основании решений не только Роскомнадзора, но и Роспотребнадзора.

«На основании ряда решений Роспотребнадзора интернет-страницы социальных сетей TikTok и Instagram, приведенные в вашем письме, были внесены в Единый реестр запрещенной информации», — отмечено в письме замглавы Роскомнадзора.

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Иконка приложения TikTok на экране смартфона
Фото: Global Look Press/Valentin Wolf

В пресс-службе Роспотребнадзора переадресовали вопросы «Известий» в РКН. В пресс-службе регулятора газете подтвердили удаление хештегов и публикаций.

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Роскомнадзор ведет работу по выявлению «групп смерти» с февраля 2017 года. За весь период мониторинга данной тематики было выявлено и удалено более 10 тыс. сообществ, личных страниц пользователей и отдельных постов, — сказали в пресс-службе регулятора.

Там добавили, что для борьбы с распространением запрещенного контента с 1 февраля 2021 года на соцсети возложена обязанность самостоятельно выявлять и оперативно блокировать такую информацию. Соответствующий закон был принят Госдумой в декабре 2020 года.

Также регулятор ожидает вступления в силу подзаконных актов по этому закону, следует из письма РКН. Это произойдет в сентябре. После Роскомнадзор приступит к формированию реестра социальных сетей, указано в письме ведомства в АППСИМ.

В июне с данными о противоправной информации в TikTok в Роскомнадзор также обратилась Лига безопасного интернета. В письме эксперты сообщили о более чем 1 тыс. публикаций, в которых усмотрели признаки информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. Из этих сообщений более 400 ссылок регулятор направил в уполномоченные органы: МВД и Роспотребнадзор, указано в письме регулятора в Лигу безопасного интернета (есть у «Известий»).

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Вывеска на здании Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора) в Москве
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«В случае признания информации запрещенной к распространению на территории РФ, доступ к ней будет ограничен в установленном порядке», — указано в письме.

Как уточнили в пресс-службе Роскомнадзора, из этих ссылок свыше 200 уже заблокированы.

«Известия» направили запросы по этой информации в Роспотребнадзор и МВД.

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Будет лучше

Новые нормы по «самоконтролю» соцсетей должны привести к кратному сокращению противоправного контента на крупных онлайн-платформах, заявили «Известиям» опрошенные эксперты. Они затрагивают соцсети с посещаемостью свыше 500 тыс. человек, отметила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

— Мы ждем от Роскомнадзора дальнейших мер, направленных на реализацию этого закона. В комплексе с недавно принятым законом о создании юридических лиц IT-компаний в России это позволит создать механизм, который защитит пользователей Сети от распространения опасного контента, — отметила эксперт.

Социальные сети и ранее мониторили размещаемый на них пользовательский контент, блокируя публикации, которые нарушали внутренние правила той или иной площадки, отметила преподаватель Moscow Digital School, директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Александра Орехович. Но при этом является ли тот или иной контент запрещенным к распространению, каждая платформа определяла самостоятельно.

— Теперь перечень четко определен законодательно: помимо довольно традиционных, там есть пункты, оценка которых может представлять значительные трудности, например «информация, направленная на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий», что, как следствие, может привести к сложностям на практике для соцсетей при идентификации такого контента, — добавила эксперт.

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Девушка снимает ролик, используя приложение TikTok
Фото: TASS/Zuma

По ее словам, в действующей редакции закона при возникновении сложностей в трактовке того или иного контента соцсеть вправе обратиться к регулятору, Роскомнадзору и тот принимет решение в силу своих полномочий.

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Для пользователя же эти изменения означают то, что в соцсетях станет меньше запрещенного контента, добавляет член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Липин.

Для граждан безусловным плюсом является то, что закон предусматривает обязанность владельцев сайтов не допускать распространение информации с целью опорочить гражданина или отдельные категории граждан по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи с их политическими убеждениями, — отметил эксперт.

По его словам, это же относится к правам на защиту чести, достоинства и деловой репутации граждан. Также блокировке будут подлежать брань и оскорбления в адрес кого-либо, сказал Дмитрий Липин.

Таким образом, действующего законодательства для охраны прав граждан в социальных сетях достаточно, но есть смысл усилить контроль за работой крупных иностранных сетей в России, считает глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. По его словам, такие соцсети можно было бы обязать размещать в России службу поддержки, которая могла бы оперативно отвечать на вопросы пользователей, а также ввести оборотные штрафы за неудаление противоправного контента.

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