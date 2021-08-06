В контентном счете: Роскомнадзор заявил о цензуре и двойных стандартах YouTube

Корпорация Google и принадлежащий ей видеохостинг YouTube демонстрируют политику двойных стандартов и дискриминации российских зрителей и авторов сюжетов, заявили «Известиям» в Роскомнадзоре. К такому выводу специалисты регулятора пришли после того, как компания неоднократно препятствовала доступу пользователей к видеороликам российских СМИ и отказывалась отменять ограничения, несмотря на решения российских судов. Так, 4 августа Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу Google и признал обоснованность ранее принятых решений по снятию ограничений с документального фильма Александра Рогаткина «Беслан». Сейчас доступ к ролику всё еще ограничен. Эксперты согласны с тем, что алгоритмы модерации YouTube не всегда оказываются объективными, и не исключают, что за спорными решениями по отношению к прогосударственному контенту могут стоять политические интересы сотрудников Google.

Спорный контент

Роскомнадзор расценил действия компании Google и администрации YouTube в России как цензуру и ограничение права россиян на свободный доступ к информации . Об этом регулятор сообщил «Известиям» после того, как 4 августа Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу компании Google и признал обоснованность ранее принятых судебных решений по снятию ограничений с документального фильма Александра Рогаткина «Беслан».

Рука бота Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Работа была загружена на YouTube-канал телеканала «Россия 1» 4 сентября 2020 года. Спустя несколько дней видеохостинг ограничил доступ к фильму. С тех пор при попытке воспроизвести клип плеер показывает предупреждение, согласно которому видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей. Для начала просмотра нужно нажать кнопку «Я понимаю и хочу продолжить».

Роскомнадзор решил оспорить решение платформы в суде и выиграл дело: 22 октября 2020 года Таганский районный суд Москвы обязал компанию Google устранить ограничения к фильму. Однако вместо исполнения требования суда корпорация подала апелляцию в Московский городской суд, который рассмотрел дело 24 февраля 2021 года и оставил предыдущее судебное решение в силе, обязав компанию возобновить беспрепятственный доступ к видеоролику.

Корпорация и тогда решила не исполнять требование суда и подать жалобу во Второй кассационный суд общей юрисдикции, который, повторимся, инициативу Google отклонил, оставив прежнее решение в силе. На момент публикации статьи доступ к фильму Рогаткина был всё еще ограничен.

В Роскомнадзоре считают, что этот и ряд других прецедентов демонстрируют политику двойных стандартов и дискриминацию российских зрителей и авторов сюжетов со стороны корпорации Google и принадлежащего ей видеохостинга YouTube.

— Блокировке и ограничениям подвергаются ролики, которые рассказывают о героических подвигах советских граждан в годы Великой Отечественной войны. В то же время размещенные на видеохостинге материалы с пропагандой нацистской символики, искажением исторической правды о преступлениях нацистских карателей в годы ВОВ не удаляются и находятся в свободном доступе, — сказали в пресс-службе Роскомнадзора.

Рука бота Фото: Телеканал «Россия 1»

В регуляторе добавили, что YouTube регулярно ограничивает доступ к аккаунтам и отдельным материалам российских СМИ вроде НТВ, «Россия 24», ТВЦ, RT и Sputnik. Только в этом году видеохостинг воспрепятствовал доступу еще к двум документальным фильмам, трансляции обращения Владимира Путина к россиянам и не только.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что YouTube — лидер среди иностранных сервисов по количеству неудаленного противоправного контента : на данный момент на сайте хранится и находится в свободном доступе 4,8 тыс. запрещенных материалов. Всего Роскомнадзор направил администрации компании Google более 23,5 тыс. требований удалить с видеохостинга запрещенный контент.

— Значительная часть противоправной информации содержит материалы экстремистских и террористических организаций, запрещенных на территории РФ и в других странах мира (пропагандистские и агитационные материалы ИГИЛ, «Хизб ут-Тахрир» и иных организаций), пронаркотический и другой социально опасный контент , — подчеркнули в ведомстве.

Взаимное давление

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин согласен с заявлением Роскомнадзора и считает, что политика двойных стандартов и проявления цензуры на YouTube очевидна. По его словам, ситуация с фильмом «Беслан» — только один пример, который доказывает это.

— За алгоритмами модерации так или иначе стоят люди , специалисты компании, которые принимают решения. И решения эти принимаются исходя из политических взглядов человека и его представлений о справедливости, которые могут не соответствовать требованиям российского законодательства, — объяснил эксперт возможную причину спорных решений администрации YouTube по отношению к прогосударственным материалам.

Похожего мнения придерживается и директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков. Он считает, что вышеперечисленные примеры с материалами федеральных телеканалов подтверждают предвзятость корпорации к прогосударственному контенту. В то же время он обратил внимание на подозрительную лояльность платформы к оппозиции.

Рука бота Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Заметнее всего проблемы с модерацией контента на YouTube стали в начале этого года. Когда были массовые несогласованные митинги, в прероллах появлялись видеоролики Навального с призывами выходить на улицу. С расследованием ФБК про якобы дворец Путина тоже происходило что-то странное. Видео неожиданно рекомендовали, кажется, вообще всем пользователям. Даже тем, кто, очевидно, политикой не интересуется, — например, детям. Складывается ощущение, что YouTube и Google работают в политической плоскости и некоторые их решения продиктованы не заботой о пользователях, а идеологическими мотивами , — сказал эксперт.

Любая коммерческая компания, достигшая подобного интернационального уровня, обладает определенным уровнем политического лобби, добавил юрист в сфере IT, интеллектуальной собственности и защиты данных Арам Татоян.

— Стоит вспомнить факт из далекого 2015 года, когда Google потратила более $5 млн за один квартал на финансирование американских политиков. Добраться до истины практически невозможно, однако отрицать возможное давление Запада на Россию через YouTube также было бы опрометчиво , — считает эксперт.

В пресс-службе российского представительства Google воздержались от комментариев.

Дальше — больше

В отношении Google LLC с начала года составлено 13 протоколов за неудаление противоправных материалов, напомнили в пресс-службе Роскомнадзора.

— Судом к сегодняшнему дню рассмотрены три протокола, сумма штрафов составляет 6 млн рублей , — сказали в ведомстве.

Штрафы и другие методы воздействия на доходную базу иностранных интернет-компаний, нарушающих российское законодательство, — самые действенные наказания, отметил Антон Горелкин.

Рука бота Фото: REUTERS/Paresh Dave

— Нужно выписывать штрафы, номиналы которых, безусловно, должны повышаться, и вводить запрет на рекламную деятельность. Послание, которое транслирует правительство, очень простое: хотите зарабатывать в нашей стране — следуйте букве закона . Свою роль в этом деле сыграет и закон о «приземлении» иностранных компаний, который вступит в силу в 2022 году, — сказал эксперт.

Владелец компании «Катков и партнеры» Павел Катков считает, что после решения Второго кассационного суда Google может попробовать обратиться в Верховный суд. Однако у компании едва ли есть шансы изменить ситуацию и там, поскольку инстанция, скорее всего, поддержит решение нижестоящих судов, считает эксперт.

Арам Татоян считает, что в конце концов Google и YouTube выйдут на диалог с властью, поскольку российская аудитория играет важную роль для IT-гиганта.