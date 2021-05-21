Приватное с полезным: РКН объяснил, зачем YouTube и WhatsApp нужны филиалы в РФ

Законопроект, обязывающий Google, YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Telegram и TikTok открывать офисы в России, создаст равные условия , в том числе экономические, для всех его участников. Так в Роскомнадзоре «Известиям» объяснили необходимость внесения в Госдуму так называемого законопроекта о «приземлении» иностранных интернет-ресурсов. Пока же зарубежные онлайн-платформы получают преимущество — зачастую они игнорируют требования российских законов, но при этом зарабатывают на рекламе , отметили в федеральной службе. Этой прибыли в случае несоблюдения закона IT-гиганты могут лишиться , допускают авторы инициативы. Тем не менее до блокировок ресурсов дело не дойдет, поскольку для них важен российский рынок, успокаивают эксперты.

Взять под контроль

21 мая группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, получивший неофициальное название о «приземлении». Он обязывает владельцев крупных иностранных интернет-ресурсов открывать официальные представительства в России . В первую очередь под его действие подпадут такие крупные иностранные гиганты, как Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google, YouTube, WhatsApp и Telegram. В случае прохождения всех трех чтений закон может вступить в силу с 1 января 2022 года.

«Владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тыс. российских пользователей, для работы в РФ должны будут создать филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Кроме того, IT-гиганты должны будут зарегистрировать на сайте Роскомнадзора личный кабинет и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями .

Авторы законопроекта отмечают, что он позволит обеспечить защиту российских пользователей от возможного деструктивного воздействия. Для тех, кто откажется выполнять эти требования, депутаты разработали так называемые меры понуждения, которые «экономически будут стимулировать IT-гигантов к приземлению» . Нарушители могут попасть под запрет на распространение рекламы на информационном ресурсе и ограничения проведения платежей в отношении них. Также их могут «отлучить» от поисковой выдачи. Самые жесткие санкции предполагают замедление трафика или блокировку ресурса .

Подчинить закону

Когда вопрос касается принципиальных вещей — того же противоправного контента — российские ресурсы всё понимают и оперативно реагируют, отметил один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. При возникновении спорных ситуаций, связанных с иностранными платформами, сейчас просто не к кому обращаться, пояснил он необходимость внесения документа.

— Иностранные ресурсы претендуют на значимое место в российском информационном поле, а значит, должны с уважением относиться к интересам своих пользователей РФ, а также соблюдать наши законы . Обеспечить это без официальных российских представительств, наделенных всеми необходимыми полномочиями, крайне сложно, а скорее, как показала практика, невозможно, — пояснил «Известиям» Александр Хинштейн.

Важно, что предложенные в законопроекте о «приземлении» меры никоим образом не ущемляют интересы российских пользователей , не нарушают возможности работать с ресурсом, но создают экономические стимулы для соблюдения компаниями нашего законодательства, указал депутат.

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В пресс-службе Роскомнадзора подчеркнули, что на российском цифровом рынке должны быть созданы равные условия для всех его участников , в том числе экономические. Пока же иностранные онлайн-платформы получают преимущество благодаря тому, что зачастую игнорируют требования российских законов, но при этом зарабатывают на рекламе , указали там. К тому же опыт последнего времени показал, что в некоторых ситуациях необходима моментальная реакция от иностранных компаний, например, в случае с треш-стримами , отметили в ведомстве.

Неоднократно Роскомнадзор сталкивался с невозможностью привлечь к ответственности иностранные компании за несоблюдение российского законодательства. Так, 6 мая федеральная служба получила ответ от Google на требование по локализации персональных данных россиян, в котором тот отметил, что юрлицо ООО «Гугл» не является представительством Google LLC («Известия» ознакомились с копией письма). В обращении компания признала, что у Google LLC отсутствуют представительства на территории РФ. Таким образом, это фактически означает, что предписания Роскомнадзора юрлицо выполнить не может и не с кого требовать соблюдения российского законодательства.

В Google (компании принадлежит YouTube) и TikTok воздержались от комментариев. «Известия» также направили запросы в Twitter, Telegram и Facebook (ему принадлежит Instagram и WhatsApp).

Останутся в рынке

Внесенный законопроект должен обеспечить равные условия исполнения законодательства для российских и зарубежных игроков отечественного цифрового рынка, отмечает председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.

Например, тот же Twitter ранее проигнорировал тысячи запросов Роскомнадзора по удалению противоправного контента и пошел на контакт только после того, как регулятор начал применять меры воздействия — замедление трафика с последующей возможной блокировкой сервиса , поясняет Александр Журавлев. При этом у соцсети нет российской регистрации, нет местного представительства, не ясно, уплачивает ли Twitter налоги в российский бюджет, — он не предоставляет никаких отчетов и данных о ведении дел в стране, перечисляет юрист. На него в настоящий момент никак нельзя повлиять — нет обязывающей правовой базы, нет инструментов для воздействия на нарушителей , указал он.

Приватное Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Для законопослушных пользователей с вступлением закона в силу не должно ничего измениться , успокаивает президент «Руссофта» Валентин Макаров. Законопроект ограничит распространение вредной или незаконной информации и фейков. В то же время есть риск того, что ресурсы могут замедляться или вообще временно закрываться для пользователей в России, предупредил он.