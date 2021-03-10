По птичьим правам: грозит ли Twitter полная блокировка в России

Если Twitter продолжит игнорировать призывы удалить противоправный контент, сервису грозит полная блокировка в России, сообщил «Известиям» замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. Речь о более 3 тыс. материалов с призывами к суициду, детской порнографией, а также информацией об использовании наркотиков. Роскомнадзор направлял требования удалить эти записи с 2017 года. Ведомство уже начало замедлять работу соцсети. Полная блокировка может привести к росту популярности VPN-сервисов, с помощью которых можно обойти ограничение, полагают эксперты. Но использование таких программ связано с риском утечки информации, предупредили специалисты.

Притормозили на повороте

Роскомнадзор с 10 марта начал замедлять скорость работы Twitter. Свои действия ведомство объяснило тем, что соцсеть не подчинилась требованию властей удалить запрещенные материалы. Это контент с призывами к самоубийству, информацией об использовании наркотических средств, детская порнография. Материалы были опубликованы с 2017 года. Роскомнадзор направил свыше 28 тыс. первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций.

— В настоящее время мы имеем все юридические основания, чтобы полностью ограничить работу сервиса в России. Но мы этого не делаем, всё же надеясь на конструктивную позицию компании Twitter , — заявил «Известиям» замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Он не уточнил, в течение какого времени ведомство будет ждать ответа компании, прежде чем полностью заблокирует сервис в России.

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В пресс-службе Роскомнадзора добавили, что в случае продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования закона меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены.

Регулятор официально уведомил соцсеть перед тем, как начал замедлять работу сервиса в стране, отметил Вадим Субботин. До этого Twitter в течение нескольких лет игнорировал требования российского регулятора, подчеркнул он. Сейчас на платформе опубликовано свыше 3 тыс. противоправных материалов, удаления которых добивается Роскомнадзор, добавил Вадим Субботин.

— Последняя акция, которая вызвала наше недоумение (я лично даже не понял, почему они так поступили), — игнорирование наших требований по удалению прямых призывов к детскому суициду 3 марта. Twitter ничего не сделал, — высказался чиновник.

В Twitter на момент публикации не ответили на запрос «Известий» о претензиях российских властей.

Предупредительный выстрел

Действия Роскомнадзора в отношении соцсети поддерживают в обеих палатах парламента.

— Есть люди, которые доверяют этой площадке до сих пор — это их право. А право государства — защищать российский суверенитет в этой довольно сложной сфере. У нас на территории страны должны действовать российские законы. Хочет этого Twitter или нет, но он должен им следовать, — заявил «Известиям» председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Законодательные нормы РФ должны выполнять все, кто ведет деятельность на территории нашей страны, согласен член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко. Нежелание Twitter удалить материалы, призывающие детей к суициду, — достаточное основание для применения наказаний в отношении компании, добавил он.

Замедление работы соцсети — это, по сути, предупредительный выстрел, считает главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В дальнейшем государство может заблокировать сервис, технические возможности сегодня это позволяют, отметил он.

— Twitter — не самая значимая соцсеть в России: она меньше Facebook и Instagram. На сервисе просто обкатают приемы, чтобы потом пробовать их на других соцсетях. В общем-то, потерять Twitter для российского рынка не так уж критично с точки зрения денег, которые туда вкладываются, в том числе рекламных, — высказался аналитик.

В то же время само по себе замедление работы в России не скажется на деятельности Twitter , отмечают опрошенные «Известиями» эксперты.

— Такое решение в большей степени имеет репутационное значение для Роскомнадзора, нежели какое-либо практическое для компании. Вряд ли из-за замедления снизится аудитория соцсети — VPN-сервисы никто не отменял. Также маловероятно снизятся и поступления Twitter от рекламы — сервис не продает рекламу в России, — сообщил «Известиям» главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

Сервис работает в основном с текстовой информацией, а не с «тяжелым» контентом, которому было бы критично замедление скорости загрузки , отметил глава аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

— Одно или два предложения будут уходить за две секунды или за десять, это непринципиально. Соответственно, и неважно, будет ли скорость 4G или EDGE. К тому же всегда остается возможность использования VPN и других средств , — высказался эксперт.

Использование таких сервисов может привести к утечке данных пользователей или заражению устройств вредоносными программами, сказала «Известиям» замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB по обучению Анастасия Баринова. Риск в том, что данные пользователя становятся доступны владельцу VPN, пояснила она.

По птичьим правам_3 Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

— Если такой сервер создали и контролируют киберпреступники, то весь трафик пользователей они могут перехватывать, перенаправлять на левые фишинговые сайты, собирать незашифрованные данные — и так могут утечь пароли, переписка в почте , — отметила эксперт, добавив, что иногда под VPN-приложение могут маскироваться вредоносные программы.

Twitter — не первая зарубежная соцсеть, которую может заблокировать Роскомнадзор. В 2016 году регулятор на основании решения суда заблокировал LinkedIn в России. Претензии регулятора тогда касались хранения пользовательских данных за пределами нашей страны. Некоторые граждане продолжили пользоваться соцсетью через VPN-сервисы.

В 2018 году Роскомнадзор по решению суда приступил к блокировке Telegram из-за отказа сервиса предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Сервис всё равно продолжил работу, используя всё тот же встроенный VPN и серверы других компаний. Спустя два года претензии к мессенджеру были сняты.