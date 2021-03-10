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Эксперт заявил о преимуществе замедления трафика Twitter над блокировкой

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Технологически замедление работы Twitter более правильная мера, чем его блокировка, заявил «Известиям» замглавы аналитической службы АНО «Диалог» Тимофей Ви, в среду, 10 марта. Дело в том, что ограничение скорости перекладывает моральную вину за проблемы в работе сервиса с регулятора на саму соцсеть, добавил эксперт.

Ранее в этот день Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter. Скорость работы планируется замедлить на 100% мобильных и на 50% стационарных устройств. Такие меры Роскомнадзор ввел из-за запрещенного контента, который впервые был обнаружен в 2017 году до сих пор не был удален.

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«В прошлый раз, когда блокировали Telegram все ругали Роскомнадзор. Сейчас, когда снизят скорость, применят механизм так называемого трафик-шейпинга, пользователи в первую очередь будут ругать площадку. Потому что будет ощущение, что тормозит сайт. Мне кажется это эффективная мера, которая принудит площадки к конструктивному диалогу. Twitter — одна из важных соцсетей для Рунета, где большое количество людей. И она должна соблюдать законодательство», — сказал Ви.

По его словам, это первый случай применения механизма, когда не блокируется доступ к площадке, а замедляется ее скорость.

Twitter последние годы фактически свернул диалог с российскими властями, отметил специалист. Даже такие западные платформы, как Facebook и Instagram реагировали, хоть и неоперативно, на запросы официальных ведомств и удаляли посты с фекайми о коронавирусе, отметил специалист.

«Со своей стороны АНО «Диалог» можем подтвердить, что взаимодействие с Twitter по удалению фейков о коронавирусе было нулевым. Последняя крупная была с провокацией на 3 марта о том, что планируется суицидальный флешмоб, которую пытались раскрутить. Насколько я знаю, Twitter не предпринял ничего, чтобы хоть как-то ограничить аудиторию этих сообщений», — заключил он.

Ранее, 25 февраля, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина заявила, что Twitter, Facebook и Instagram стали лидерами по соотношению количества деструктивных материалов к аудитории площадки.

3 февраля сообщалось, что Роскомнадзор выявил в социальных сетях около 2,5 тыс. призывов к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях, все они были удалены. В свою очередь комиссия Совфеда предложила блокировать соцсети за подобные призывы.

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