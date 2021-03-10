Эксперт сравнил сложность блокировки Twitter и Telegram

Роскомнадзору при необходимости будет легче блокировать социальную сеть Twitter, чем мессенджер Telegram, рассказал «Известиям» руководитель аналитического центра Zecurion, эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов, в среду, 10 марта.

«Twitter и еще ряд социальных сетей немного по-другому устроены архитектурно, чем Telegram, поэтому их чуть проще будет заблокировать», — сказал Ульянов.

При этом, по его словам, несмотря на успешную работу реестра запрещенных ресурсов Роскомнадзора, ограничения ведомства можно достаточно легко обойти.

«Пользователь, который хочет обойти ограничения, буквально за полминуты в любом поисковике найдет несколько вариантов обхода этих блокировок», — подчеркнул специалист.

Однако, как показывает практика, больше 90% пользователей не ищет возможности обхода, а переходит на другой сервис для получения информации, отметил эксперт по кибербезопасности. Таким образом, если Роскомнадзор решит блокировать Twitter, его аудитория в России будет сильно урезана, добавил Ульянов.

«В Twitter в основном нет тяжелого контента, огромных видеороликов и большого количества фотографий. В основном это коротенькие сообщения. Поэтому ограничение скорости — это скорее сигнал-предупреждение о серьезности намерений ведомства», — заключил Ульянов.

Ранее в этот же день Роскомнадзор замедлил скорости работы Twitter. Скорость работы замедлена на 100% с мобильных и на 50% со стационарных устройств. Такие меры Роскомнадзор ввел из-за запрещенного контента, который был обнаружен с 2017 года и на данное время до сих пор не удален.

Ранее, 25 февраля, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина заявила, что Twitter, Facebook и Instagram стали лидерами по соотношению количества деструктивных материалов к аудитории площадки.

3 февраля сообщалось, что Роскомнадзор выявил в социальных сетях около 2,5 тыс. призывов к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях, все они были удалены. В свою очередь комиссия Совфеда предложила блокировать соцсети за подобные призывы.