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Роскомнадзор замедлил работу Twitter

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Роскомнадзор принял меры по первичному замедлению скорости работы социальной сети Twitter. Об этом в ведомстве заявили в среду, 10 марта.

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Скорость работы замедлена на 100% с мобильных и на 50% со стационарных устройств. Такие меры Роскомнадзор ввел из-за запрещенного контента, который был обнаружен с 2017 года и на данное время до сих пор не удален. В частности, в социальной сети размещены публикации, склоняющие несовершеннолетних к самоубийству, детская порнография и информация об использовании наркотических средств.

Как отметили в ведомстве, в Twitter было направлено более 28 тыс. первоначальных и повторных требований об удалении этого контента в виде ссылок и публикаций.

«Последним ярким примером стало демонстративное игнорирование требований регулятора (в отличие от других социальных сетей Twitter не удалил материалы) об удалении призывов к несовершеннолетним о совершении массового суицида 3 марта 2021 года (напомним, что в этот день, по сообщениям правоохранительных органов, было предотвращено несколько попыток совершения суицида несовершеннолетними)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в социальной сети размещены 3168 материалов с запрещенной информацией, в том числе 2569 с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 — с детской порнографией, 149 — с информацией об использовании наркотиков.

Меры воздействия будут продолжены до тех пор, пока запрещенный контент не будет удален, вплоть до блокировки социальной сети.

«С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса (согласно регламенту). Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств», — говорится на сайте Роскомнадзора.

Ранее, 25 февраля, член Общественной палаты (ОП) РФ Екатерина Мизулина заявила, что Twitter, Facebook и Instagram стали лидерами по соотношению количества деструктивных материалов к аудитории площадки.

3 февраля сообщалось, что Роскомнадзор выявил в социальных сетях около 2,5 тыс. призывов к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях, все они были удалены. В свою очередь комиссия Совфеда предложила блокировать соцсети за подобные призывы.

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