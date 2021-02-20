По ключевым словам: в России создали программу для выявления травли в сети

В МГТУ имени Баумана разработали специальную программу для отслеживания травли в социальных сетях. Она имеет обученный алгоритм, который может вычленять ключевые слова и находить новости о буллинге и разжигании розни. О том, насколько актуально изобретение и как агрессия в интернете сказывается на жизни россиян, — в материале «Известий».

Новая программа

В межотраслевом инжиниринговом центре «Композиты России» МГТУ имени Баумана разработали программу для отслеживания негативного контента и травли в соцсетях.

— С ее помощью можно будет быстро отследить новости, связанные с разжиганием межнациональной розни, травлей студентов и школьников и так далее. Это очень важно, особенно когда очень многие сферы жизни погружены в интернет и онлайн, — рассказали «Известиям» в пресс-службе центра.

По словам собеседницы портала, новая система имеет обученный алгоритм поиска, который может вычленять ключевые слова в информационном пространстве и отслеживать первоисточники публикаций.

По ключевым словам Фото: агентство городских новостей "Москва"/Денис Воронин

— Если происходит какой-то негативный информационный вброс, система сразу же автоматически находит кластер и выявляет первоисточник. Включается система трекинга, и далее этот кластер в течение двух недель мониторится на предмет развития ситуации. Программу также можно будет использовать в различных агентствах, которые связаны с мониторингом информационного пространства, — пояснила сотрудница инжинирингового центра.

Новейшая система уже запатентована и должна выйти в оборот в конце 2021 года, отметили в «Композитах России».

Стали агрессивнее

Кибертравля — это целенаправленные агрессивные действия группы пользователей в отношении одного или нескольких человек, объясняет координатор программы «Травли Net» Мария Свир. К ней относятся любые унижающие действия: оскорбления, распространение порочащей информации, фото- и видеоконтента без согласия, клевета, агрессивные комментарии, комментарии с сексуальным подтекстом, осуждение и высмеивание.

По данным исследования Mail.ru Group, с травлей в сети сталкивались более половины россиян, а каждый четвертый сам становился жертвой. Так, 58% интернет-пользователей отметили, что обращали внимание на негативные и оскорбительные комментарии, обращенные к публичным личностям, их знакомым и незнакомым людям, а также к ним самим. При этом самыми распространенными формами выражения агрессии стали разовые комментарии, осуждения и троллинг.

47% респондентов признались, что сталкивались с агрессией в интернете чаще, чем в реальной жизни. При этом жертвами буллинга чаще становились мужчины (28% против 21%). В основном их критиковали за жизненные неудачи, а женщин — за внешность. В целом причинами травли становились сексуальная ориентация, несоответствие стандартам красоты и активность в интернете.

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Почти половина опрошенных (49%) заявила, что во время пандемии агрессии в сети стало значительно больше. Это подтверждается и последними отчетами Facebook и Instagram: за лето 2020 года соцсети удалили на 300 тыс. больше постов, попадающих под определение «травля и преследования», чем за аналогичный период прошлого года.

— Пандемия, безусловно, внесла свою лепту в распространение кибербуллинга. Было много фейковых новостей, огромное психологическое давление, страхи, неопределенность — всё это находит выражение в выплеске агрессии в интернете как самом доступном способе связи с миром, — отметила Мария Свир.

Затравили за пост

По словам Свир, буллинг имеет такие же последствия для человека, как и травля в обычной жизни. Он может снизить самооценку и привести к проблемам со здоровьем: повышенной тревожности, психосоматическим заболеваниям и депрессивным состояниям вплоть до суицидальных попыток.

Москвичка Ольга Бабурина столкнулась с травлей, когда разместила пост о похудении. Девушка рассказала, как ей удалось самостоятельно сбросить более 100 кг — со 173 до 70. Так она хотела поддержать всех, кто борется с лишним весом, «дать им надежду и показать, что сдаваться нельзя».

— Но меня начали просто безбожно травить. Женщины писали гадости, спрашивали, зачем так отъелась, как муж вообще мог со мной жить. Говорили, что таких, как я, нужно держать дома и не выпускать на улицу, потому что мы занимаем два места в общественном транспорте и всем мешаем. Те, кто заинтересовался моим опытом, писали в личные сообщения — боялись, что хейтеры набросятся и на них, — рассказала Ольга.

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Негативные комментарии в соцсетях лились потоком. Поначалу женщина отвечала обидчикам, пытаясь объяснить, что была полной с детства и много лет пыталась похудеть. Но затем поняла, что оправдываться бессмысленно.

— Я вдруг осознала, что они пришли просто слить свой негатив. Хотели повысить самооценку за мой счет, обесценить то, что я делаю. Но ведь лишний вес не повод оскорблять человека, это его личная трагедия и боль, — отметила собеседница «Известий».

После случившегося женщине пришлось обращаться за помощью к психологу. Ей понадобилось несколько сессий, чтобы восстановить самооценку и вернуть уверенность в себе.

— Мне повезло, что я уже достигла цели, сбросила вес. Но ведь такие посты часто выкладывают те, кто ищет поддержки, поощрения — а получают ушат грязи в лицо. Хейтеры всегда подбирают слова, чтобы максимально унизить человека, ранить до глубины души. И это может привести к страшным последствиям , — уверена Ольга.

Детский буллинг

Очень часто жертвами кибербуллинга становятся дети. По статистике, травле в сети подвергался каждый второй ребенок (52% опрошенных в возрасте от 10 до 18 лет). Для того чтобы защитить их, специалисты советуют проводить профилактические меры: развивать устойчивость к чужому мнению, укреплять самооценку, обеспечить принятие и доверие в семье.

— Ребенок должен понимать, что нет ничего стыдного в том, чтобы игнорировать неприятный контент или комментарии хейтеров. Самый эффективный способ борьбы с агрессорами — это не вступать в переписку, добавить в черный список или в бан, пожаловаться на содержимое публикации , — сказала «Известиям» психолог Мария Мазурина.

Помимо этого, добавила она, необходимо проводить и работу по уменьшению их собственной агрессии. Ведь от жертвы до агрессора — «один шаг».

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— Термин «хейтер» происходит от английского hater, что буквально означает «ненавистник». Хейтерами не рождаются, ими становятся из-за особенностей воспитания. Чаще всего это люди, которые сами подвергались жестокости и насилию в детстве, были обделены заботой и чувством безопасности. То есть жертвы, которые выбирают путь гиперкомпенсации. Их показная жестокость, скорее, механизм психической защиты: «Мне так больно, что я буду причинять боль другим», — объяснила эксперт.

По ее словам, жертвами буллинга обычно становятся люди с низкой самооценкой, с ориентацией на внешнее мнение. У них не развито чувство собственного «я», нет опоры на себя и чувства безопасности . Таким подросткам может быть необходима консультация детского психолога.

В свою очередь, Мария Свир посоветовала юным пользователям настраивать приватность и делать свою страницу открытой только для друзей и принимать в друзья только тех людей, которых они знают лично. Также очень важно не выкладывать в сеть материал, который мог бы стать компроматом в чужих руках.

— Для того чтобы обезопасить себя, прежде всего надо понимать, что любые негативные комментарии легко удаляются, а пользователи блокируются. А вот вступать в диалог, пытаться что-то объяснить и защититься — как правило, путь к разжиганию агрессии, — сказала эксперт.

Она добавила, что во всех социальных сетях принята сильная антибуллинговая политика — негативные комментарии и публикации отслеживаются, а служба поддержки, как правило, разбирается в каждом случае обращения.

Что за это грозит?

С юридической точки зрения, травля — это распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию человека. Жертва имеет право на защиту, в том числе на обращение в суд, говорит юрист Анжелика Матушкина.

По ее словам, в каждой ситуации есть два базовых момента: надо понять, какие сведения и с какой целью о вас распространяются и кто этим занимается. От этого зависит порядок действий и требований.

В случае если порочащие сведения распространялись неосознанно (человек верил в то, что пишет, и не предполагал наступление негативных последствий), его можно привлечь к ответственности по статье 152 Гражданского кодекса . Согласно этой статье, гражданин вправе потребовать от обидчика удаления и опровержения порочащих сведений. Кроме того, если человек понес моральный ущерб, он может возместить денежную компенсацию .

Другая статья, 5.61 КоАП РФ, предусматривает ответственность за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме. Сюда подходят случаи, когда человека обзывают или унижают иными способами (например, негативными мемами).

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Также обидчика можно привлечь к уголовной ответственности за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений. Здесь важно, чтобы человек не просто плохо о вас отозвался, но и надеялся, что это нанесет вам ущерб (например, вы лишитесь клиентов и понесете денежные потери), отмечает юрист.

За клевету в интернете можно получить штраф до миллиона рублей, а за ложное обвинение в тяжком преступлении, например против половой неприкосновенности — до 5 млн. В обоих случаях вместо штрафа можно наказывать лишением свободы на срок до двух или пяти лет.

— Для того чтобы разобраться с тем, к какому виду относится ваш случай травли, имеет смысл заказать лингвистическое исследование и действовать уже с подкрепленной документально позицией, — говорит Анжелика Матушкина.

По ее словам, потерпевшему необходимо сразу определить, кто стоит за текстом сообщения в интернете. Если он лично знаком с человеком, который пишет о нем или его работе клевету, можно обратиться к нему с претензией или иском. Если же это просто ник в соцсетях или на сайте, следует обратиться к администрации сайта с описанием ситуации и просьбой удалить информацию или заблокировать данного человека.

— На ресурсе nic.ru/whois можно узнать, кто владелец сайта. И конечно, написать жалобу в Роскомнадзор, — подытожила Матушкина.

Бороться стало проще

Юрист Юрий Капштык в беседе с «Известиями» отметил, что с недавнего времени бороться с кибертравлей стало проще. 1 февраля в России вступил в силу федеральный закон о «О внесении изменений в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в котором говорится о недопущении распространения данных с целью опорочить гражданина или по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи политическими убеждениями.

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Новый закон обязывает администрацию соцсетей (с численностью более 500 тыс. пользователей) самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент и мат. Право контроля возложено на Роскомнадзор: он будет признавать интернет-ресурсы социальными сетями и составлять их списки.

— Нарушителей ожидает суровое наказание. Граждане могут быть оштрафованы на сумму от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, должностные лица — от 400 тыс. до 800 тыс., юрлица — от 3 млн до 8 млн рублей, — пояснил юрист.