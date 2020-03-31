Грубый возраст: 50% россиян сталкиваются с агрессивными подростками

Каждый второй россиянин (50%) сталкивался с трудными подростками, в первую очередь агрессивными. Но в своих детях такое поведение заметили только 5%, показал опрос аналитического центра НАФИ. Хотя подавляющее большинство респондентов уверены: полную ответственность за манеры и поступки подростков несет семья. Некоторые родители боятся признавать, что дети — проекция их самих, отмечают эксперты. Но, по их мнению, важно не закрывать глаза на проблемы — сегодня тинейджеры сталкиваются с новыми угрозами, в том числе с буллингом в цифровом пространстве.

В своих не видно

50% россиян считают, что сталкивались в повседневной жизни с трудным поведением подростков. Такие результаты следуют из опроса аналитического центра НАФИ, проведенного совместно с благотворительным фондом «Шалаш». Причем на детей родственников или знакомых жалуются в пять раз чаще, чем на своих собственных (24% против 5%).

В качестве примеров трудного поведения подростков респонденты назвали агрессию к окружающим людям (56%), к животным (35%), провокационное поведение и брань (36%), употребление алкоголя и наркотиков (35%). Курение в качестве характеристики трудных подростков называют реже (18%).

Также к такому поведению причисляют порчу своего или чужого имущества и воровство (25% и 17% соответственно). Некоторые россияне замкнутость детей, проблемы с учебой, неформальную одежду и внешний вид — например, пирсинг и окрашенные в разный цвет волосы — также считают некомфортными проявлениями.

Согласно опросу, 89% респондентов уверены, что основную ответственность за поведение подростка несут его семья, родители. Доля женщин, разделяющих такую точку зрения, выше, чем доля мужчин (91% против 87%). 6% считают, что подросток сам несет ответственность за свое поведение. Только 1–2% респондентов думают, что трудное поведение ребенка может быть спровоцировано взаимодействием с друзьями, одноклассниками, школьными учителями.

Всероссийский опрос охватил 1,6 тыс. человек в 150 населенных пунктах 52 регионов РФ.

— Даже учителя, которые проводят больше времени с ребенком и имеют педагогическое образование, по мнению россиян, практически не отвечают за воспитание детей, а значит, никак на них не влияют. Получается, родители предоставлены сами себе в решении проблем. Социальная служба приходит в самых крайних случаях, а психологи есть не во всех школах, — сказала «Известиям» директор направления социально-экономических исследований НАФИ Елена Никишова.

Опираясь на опыт работы с детьми из приемных семей, директор фонда «Шалаш» Лилия Брайнис отметила, что подросток с трудным поведением самостоятельно с ним справиться не может.

— За последние три года мы научились работать с разными «трудными» проявлениями — от агрессии до воровства. И убедились, что ни один такой ребенок не испытывает радости и удовольствия от того, что делает, — заметила Лилия Брайнис.

Трансформация агрессии

В отношении своих детей у большинства родителей пропадает критический взгляд. Некоторые взрослые боятся признавать, что дети — проекция их же самих, сказала «Известиям» доцент кафедры психологии личности факультета психологии МГУ, экзистенциальный психотерапевт Светлана Кривцова.

— У подростков больше крайностей, чем у зрелых людей: то они всех ненавидят, то всех любят. В подростковом возрасте все без исключения люди сталкиваются нос к носу с тем фактом, что они уязвимы. В тех семьях, где воспитание проходило по принципу «Ты не идеален, но заслуживаешь любви», этот период протекает мягче, — пояснила эксперт. — Реальные проблемы начинаются в тех семьях, где родители боятся собственной уязвимости, прячутся от нее. И этот страх невольно, неосознанно передают собственным детям задолго до достижения ими подросткового возраста.

Эксперт добавила, что воспитанный в такой семье ребенок становится агрессивным, лживым. Но он тратит все силы, чтобы эта уязвимость стала неочевидной и для него самого, и для окружающих. Примерно 7–13% подростков — учащихся средних классов — становятся инициаторами травли.

Современные дети не стали агрессивнее, чем были десятки лет назад. Однако отмечаются изменения в специфике их проблемного поведения, отмечает научный сотрудник лаборатории профилактики асоциального поведения ВШЭ Мария Новикова.



— В опросе приведены основные формы проблемного поведения, которые проще заметить взрослым. Но есть и другие его проявления, и вот их сейчас становится больше. Курить действительно стали меньше, и, скорее всего, употреблять алкоголь тоже. Но на смену этому пришла проблема курительных смесей, синтетических наркотиков. Стало гораздо больше психологических проблем — типа аутоагрессии, самоповреждающего поведения. Это, например, самопорезы, ожоги, которые в некоторых случаях могут становиться угрозой жизни. Кроме того, больше расстройств пищевого поведения: булимия, анорексия. Повысилась частота тревожных и депрессивных расстройств, — рассказала «Известиям» Мария Новикова.

Еще одной важной проблемой современных подростков стала агрессия в цифровом пространстве, в том числе кибербуллинг. По словам эксперта, в это вовлечено больше половины детей, причем часто ситуации очень жесткие, вплоть до угрозы доведения ребенка до суицида.