Отличник с синдромом: 16-летний подросток расправился с семьей из пяти человек

В селе Патрикеево Ульяновской области 16-летний подросток учинил расправу над членами своей семьи. Массовое убийство произошло в ночь на 18 августа. Молодой человек убил топором свою мать, малолетних брата и сестру, дедушку и бабушку, а затем покончил с собой. Соседи и одноклассники в один голос утверждают: ничто не предвещало беды. Мальчика описывают как дружелюбного и спокойного отличника, победителя олимпиад. Что могло толкнуть подростка на жестокое преступление — в материале «Известий».

Убивал в тишине

Тело 16-летнего Тимура нашли в 500 м от дома возле вышки сотовой связи. Частично мотивы своего поступка он изложил в предсмертной записке на трех листах, а заодно отправил своему другу аудиосообщение, в котором описал всё, что собирается сделать. Он рассказал, что пошел на жестокое преступление для того, чтобы забрать всю семью с собой и тем самым избавить от «переживаний». Со слов самого подростка, он не хотел убивать бабушку и дедушку, а своим главным врагом считал собственную мать. Друзья, которые слышали о намерениях Тимура, не поверили ему, решив, что он перебрал с алкоголем на празднике. По словам друга, в последнее время подросток стал злоупотреблять спиртным.

Одноклассники и друзья характеризуют Тимура как спокойного, рассудительного отличника. Он участвовал в олимпиадах, ездил в качестве зрителя на программу «Умницы и умники», готовился к поступлению в вуз. Директор школы, в которой учился подросток, рассказал РЕН, что мальчик никогда не отличался агрессивным поведением. По словам Александра Исайкина ни он, ни учителя не верят в то, что отличник и гордость школы мог так жестоко расправиться со всей семьей.

Убийство_4 Тимур со своей матерью Фото: соцсети

По словам соседей, мальчик был очень способным и хорошо разбирался в компьютерной технике, но устал жить в глуши. Ночью они не слышали криков: подросток расправился с домочадцами, пока они спали. Жертвами расправы стали двое четырехлетних детей, 42-летняя женщина, 66-летний мужчина и 69-летняя женщина.

Семья не состояла на учете и не считалась неблагополучной. Несколько лет назад у матери были проблемы с алкоголем, но на протяжении последних двух лет женщина не употребляла спиртное. В пресс-службе министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона заявили, что женщину никогда не лишали родительских прав.

По словам родственников, в семье были проблемы с деньгами. По другой версии, последней каплей в отношениях стал отказ родителей взять Тимура на свадьбу тети. Его хотели оставить дома, чтобы следить за младшим братом и сестрой, а он категорически отказывался быть «бесплатной сиделкой» для детей.

Отец Тимура с семьей не жил, но периодически встречался с сыном. Оставлял ему карманные деньги, которые, как он утверждает, сын тратил на компьютерные игры. Их последняя встреча состоялась в конце мая, перед новым учебным годом мальчик собирался поехать в гости к отцу.

Убийство_1 Дом в селе Патрикеево Ульновской области, в котором было совершено убийство Фото: РЕН ТВ

Мать мальчика вела блог, который называется «Моя история успеха и жизни!». В нем женщина рассказывала о пережитом инсульте, личной жизни, воспитании троих детей и жизни в селе. Многие посты были посвящены сыну. В частности, со слов матери, ему было трудно и скучно жить в деревне и семья планировала переехать в город.

«Учеба ему дается легко, только он слегка лениться, как подобает всем мальчишкам. И какого было мое удивление, когда ему вручили «Красный аттестат». Это означало, что на девятом году обучения он вышел круглым отличником. Я была в легком недоумении! Меня начали поздравлять. Говорить, какая молодец, что вырастила такого сына, воспитала отличного парня. А я открою вам секрет, я просто наблюдала, но практически не вмешивалась в его жизнь. Про между прочем рассказывала, что хорошо, что плохо. Конечно, еще рано говорить о том, что он состоялся. Но в данный момент я была довольна» (орфография автора сохранена. — «Известия»), — писала погибшая мать.

Не стрелялки, а безнадежность

Увлечение компьютерными играми не является первоисточником психических расстройств, пояснила «Известиям» психоаналитический психотерапевт, девиантолог, президент благотворительного фонда «Шанс» Гелена Иванова. На психические расстройства влияют в первую очередь семья, социальное окружение, индивидуальные психологические особенности конкретного ребенка и его способность справляться со стрессовыми и психотравмирующими ситуациями.

«Если у подростка есть какие-то личные переживания, депрессивное и суицидальное состояние и ему не к кому обратиться за помощью, тем более получить профессиональную психологическую помощь, то психика не справляется со стрессовыми ситуациями. Подросток постепенно втягивается в психотическое функционирование, что приводит к искажению реальности, а в серьезных случаях к нарушению реальности, временному или длительному психическому расстройству, что зачастую мы наблюдаем при суицидах у подростков», — отметила Иванова.

Убийство_3 Следователи на месте убийства в селе Патрикеево Фото: пресс-служба СК РФ по Ульяновской области/ulyanovsk.sledcom.ru/

По мнению девиантолога, в данной ситуации можно предположить, что психотравмирующая ситуация в семье для подростка существовала достаточно длительное время. Это может быть связано с отсутствием перспектив, бедностью в семье и депрессией у матери.

«Психика подростка так устроена, что психическое напряжение, агрессию они могут разряжать, не накапливая. Плюс сублимационные механизмы в учебу, спорт, творчество, что было у этого мальчика. Но защитные механизмы психики в силу каких-то внешних или внутренних обстоятельств не сработали», — добавила психотерапевт.

При этом обнаружить признаки девиантного поведения у подростка с хорошей успеваемостью порой труднее, чем у детей, которые плохо учатся. У детей с девиантным поведением интеллектуализация считается довольно редкой, поэтому они практически все плохо учатся. При этом успехи в учебе еще не означают наличия психического здоровья, считает эксперт.

Убийство_5 Бабушка и дедушка Тимура Фото: соцсети

«В обществе существует стереотипное мнение, что если ребенок хорошо учится, то у него априори не может быть никаких психологических проблем, как и психического заболевания. Интеллектуализация — это защитный механизм психики, который помогает функционировать человеку в социуме на достаточно высоком и социально приемлемом уровне и справляться со стрессовыми и психотравмирующими ситуациями в реальной жизни человека, избегая эмоций и аффектов», — уточнила Иванова.

Не с кого спросить

Управление Следственного комитета по Ульяновской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего»). По данным прокуратуры, подросток не наблюдался у психиатра. Следователи уже изъяли из дома компьютеры и мобильные телефоны, чтобы выяснить, что могло побудить подростка к расправе. В отношении него будет проведена посмертная психологическая экспертиза.

Такие дела расследуют вне зависимости от смерти обвиняемого или подозреваемого, однако перспективы возбуждения не до конца ясны, рассказал в беседе с «Известиями» член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия» генерал-лейтенант полиции Александр Михайлов. Опрос родственников, соседей и друзей убийцы сможет лишь частично пролить свет на его мотивы.

Убийство_2 Следователи на месте убийства в селе Патрикеево Фото: соцсети

«Не думаю, что мы сможем выйти на какую-то логическую завершенность в этом деле: помутнение рассудка может появиться у человека в любой момент. Даже если раньше никаких подозрений на психические отклонения не было. Возникло под влиянием каких-то обстоятельств, произошел сдвиг и наступают такие тяжкие последствия. Сомневаюсь в перспективе достижения истины в этом деле. Если нет субъекта преступления, то спросить уже не с кого», — отметил Михайлов.

Органы опеки, по его словам, физически не могут изъять всех детей из проблемных семей. У них нет достаточных ресурсов и для помощи неблагополучным и многодетным семьям, живущим в крайней бедности.

«Наверное, законодатели исходят из других обстоятельств: при расследовании такого уголовного дела, возможно, будут выявлены какие-то устойчивые обстоятельства, которые приводят к тяжким последствиям. Какие есть ресурсы у опеки, чтобы что-то предпринять по такой семье? У нас много неблагополучных семей, огромное количество живут в крайней бедности. И очень часто неблагополучная семья бывает не у очень бедных людей, но и очень обеспеченных, где нет взаимопонимания, доброты, сопричастности. Даже в тепличных условиях в семье могут появиться жестокие дети. В таких случаях мы имеем дело с психическим отклонением, которые вызвано не бедностью, а наоборот, сверхблагополучием», — добавил генерал-лейтенант полиции.

Убийство_6 Топор в доме в селе Патрикеево, в котором было совершено убийство Фото: пресс-служба СК РФ по Ульяновской области/ulyanovsk.sledcom.ru/

По его словам, огласка и описание подробностей таких преступлений приводит к росту числа подражателей. Именно поэтому в советское время такая информация практически не афишировалась, несмотря на то что подобных случаев было немало.