Директор школы под Ульяновском рассказал об убившем семью подростке

Директор школы в селе Патрикеево (Ульяновская область) Александр Исайкин рассказал подробности об ученике, который убил семью и покончил с собой.

По его словам, подросток никогда не проявлял агрессии и был уравновешенным.

«Никто не верит, и я в том числе. В любой ситуации я не видел его раздраженным или апатичным, он хорошо общался и с учителями, и с одноклассниками», — рассказал директор каналу РЕН ТВ.

18 августа в селе Патрикеево были обнаружены тела шести человек. По версии следствия, 16-летний школьник зарубил топором своих младших брата и сестру, мать, а также дедушку и бабушку.

После этого подросток покончил с собой. Следователи нашли предсмертную записку. В ней он объяснил свой поступок желанием умереть и забрать родственников с собой. В живых из всего семейства остался только отец, которого в момент трагедии не было дома.

В региональной прокуратуре уточнили, что мальчик не состоял на учете у психиатра, но не исключили наличие у него психических расстройств.