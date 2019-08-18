Администрация Ульяновской области поможет похоронить убитую семью

Власти Ульяновской области окажут помощь в организации похорон убитой в селе Патрикеевка семьи. Об этом заявил вице-губернатор региона Сергей Люльков.

По словам Люлькова, он пообщался с отцом подростка, предположительно убившего семью. Мужчина, проживающий отдельно от бывшей жены, заявил, что он общался с сыном в мае и «всё было спокойно», передает «Интерфакс».

Мать подростка недавно перенесла тяжелую болезнь и не работала, рассказал вице-губернатор. Семья жила на пенсии бабушки и дедушки и, возможно, ее пособие по инвалидности.

Старший сын семьи был отличником, никаких нареканий к нему не было, сообщил Люльков.

В региональной прокуратуре агентству рассказали, что младшие брат и сестра подростка, подозреваемого в убийстве, рождены от другого отца. В ведомстве сообщили, что с их отцом мать также разведена.

Ранее СМИ сообщили, что отец младших детей остался жив, так как его не было дома. Местонахождение мужчины выясняется.

Тела шести членов одной семьи обнаружены в Патрикеевке утром 18 августа. По версии следствия, подросток убил родных, а потом покончил с собой. Он оставил предсмертную записку, в которой говорилось, что он забирает родных с собой, чтобы они не оплакивали его самоубийство. В прокуратуре сообщили, что семья была благополучной, а школьник не состоял на учете у психиатра.