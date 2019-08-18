СК опубликовал видео с места массового убийства в Ульяновской области

Следственный комитет опубликовал видео из дома в Ульяновской области, где произошло убийство семьи из пяти человек. На кадрах видно, как сотрудники ведомства ведут работы в помещении.

Ранее 18 августа в селе Патрикеевка были найдены мертвыми шесть членов одной семьи — бабушка и дед, мать и трое детей. Старший сын, подросток, оставил записку, в которой говорится, что он хочет покончить с собой и убил родных, чтобы они не оплакивали его. В областной прокуратуре заявили, что семья была благополучной, юноша не состоял на учете у психиатра, однако содержание послания может свидетельствовать о психическом расстройстве.