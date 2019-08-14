СКР завершил расследование дела об убийстве девочки в Серпухове

СКР завершил расследование уголовного дела об убийстве пятилетней девочки в подмосковном Серпухове в 2018 году. Суду предстоит решить вопрос о принудительном лечении 29-летнего обвиняемого, сообщила 14 августа старший помощник руководителя регионального главка Следственного комитета России Ольга Врадий.

«В настоящее время мужчина находится в психиатрической больнице в связи с нахождением в реактивном состоянии», — уточнила она. Эксперты предоставят заключение о его вменяемости после выхода из указанного состояния. Уголовное дело направлено в суд для отправки обвиняемого на принудительное лечение.

По словам Врадий, установлена причастность мужчины к еще нескольким преступлениям против половой неприкосновенности детей, сообщает в среду, 14 августа, «РИА Новости».

24 апреля Серпуховский городской суд Московской области признал виновным в халатности экс-участкового Георгия Кузнецова и приговорил его к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 10% от зарплаты в доход государства. Бывший участковый также два года не сможет занимать госдолжности.

В июне 2017 года Кузнецову поручили провести проверку по факту обращения местной жительницы о том, что в отношении ее несовершеннолетней дочери местный житель Александр Семин совершил противоправные действия. Полицейский принял решение не возбуждать уголовное дело, так как факт совершения преступления в отношении малолетних на обслуживаемом им участке является негативным показателем работы.

В ночь на 23 июля 2018 года Семин совершил особо тяжкое преступление в отношении пятилетней девочки.

22 июля в Серпухове с площадки возле дома пропала девочка. Родные и соседи начали искать ее, но поиски не принесли результата. На следующий день в лесополосе была обнаружена сумка с телом ребенка. Александра Семина задержали по подозрению в убийстве ребенка 23 июля, он был арестован 24 июля.