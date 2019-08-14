Убийца девятилетней девочки из Братска получил 20 лет колонии

Суд приговорил жителя Братска, признанного виновным в расправе над девятилетней девочкой, к 20 годам колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СКР по Иркутской области в среду, 14 августа.

Ранее судимый 44-летний мужчина совершил преступление в июне 2018 года. Обманным путем злоумышленник заманил ребенка в свой гараж, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. После этого, опасаясь огласки, мужчина убил ребенка, пишет «Газета.ру».

В рамках уголовного дела правоохранители совершили более 1 тыс. поквартирных обходов домов, гаражных кооперативов, дачных участков. Следователи опросили более 500 человек, включая родственников и одноклассников девочки, а также более 40 лиц, ранее судимых за преступления против несовершеннолетних, и лиц с психическими заболеваниями.

В результате следователи и сотрудники уголовного розыска вышли на след жителя Братска, причастного к исчезновению школьницы. На допросе он во всем признался. В ходе следствия также было установлено, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за преступления, совершенные в отношении своей матери и супруги.

Ранее в августе в Приморском крае сотрудники Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело после того, как было найдено тело двухлетней девочки с телесными повреждениями. 21-летний отчим ребенка задержан в качестве подозреваемого.