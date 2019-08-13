В Приморье по подозрению в убийстве двухлетней девочки задержали ее отчима

В Приморском крае сотрудники Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело после того, как было найдено тело двухлетней девочки с телесными повреждениями. 21-летний отчим ребенка задержан в качестве подозреваемого, сообщается на сайте регионального ведомства.

Тело обнаружили в воскресенье, 11 августа, в квартире в селе Ильинка Ханкайского района. Правоохранители провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей, назначили судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы.

Уголовное дело открыто по статье «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

5 августа суд приговорил 44-летнего жителя Санкт-Петербурга к 15 годам колонии строгого режима за убийство малолетнего сына. Преступление произошло в октябре 2018 года.