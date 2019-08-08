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В Канаде подозреваемых в убийстве трех человек подростков нашли мертвыми

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Фото: Depositphotos
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Полиция Канады обнаружила тела двух подростков, которые разыскивались по подозрению в убийстве трех человек, сообщает CBC.

По данным телеканала, 19-летние Кам Маклеод и Брайер Шмегельский обвинялись в убийстве 23-летнего австралийского туриста Лукаса Фаулера, его 24-летней подруги Чинны Диз, а также 64-летнего преподавателя Университета Британской Колумбии Леонарда Дейка.

Подростков разыскивали более двух недель. По словам помощника комиссара Манитобы Джейн Маклатчи, тела юношей обнаружили в 70 км от города Гиллам 7 августа.

Причины гибели подозреваемых не уточняются.

30 июня сообщалось, что под Петербургом подросток убил прохожего из-за замечания.

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