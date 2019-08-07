Подросток поджег одежду на сверстнике в Свердловской области

Полиция города Ревда Свердловской области обратилась в суд с просьбой о размещении в закрытом спецучреждении подростка, который поджег одежду на своем сверстнике. Об этом в среду, 7 августа, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Как отмечает «РИА Новости», пострадавшим оказался 11-летний ребенок. Мальчик гулял по городу с игрушечным пистолетом, когда к нему подошли двое незнакомых подростков. Одному из них показалось, что ребенок целился в него из пистолета, и в ответ он поджег футболку на мальчике. Пострадавший получил серьезные ожоги.

По словам Горелых, мальчик, которого подозревают в этом проступке, еще не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, так как ему 11 лет.

«Тем не менее органы внутренних дел Ревды в настоящее время собирают пакет документов для направления их в суд для того, чтобы рассмотреть в законном порядке вопрос размещения этого подростка в специальное учреждение закрытого типа», — отметил собеседник агентства.

24 января сверстники подожгли 15-летнего подростка в подъезде жилого дома в Москве. Ребенок получил ожоги 98% тела и через несколько дней скончался. По делу был арестован 16-летний юноша, которого обвиняют по ч. 1 ст. 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).