Поджог стал основной версией крупного пожара в центре Москвы

Основной версией крупного пожара, произошедшего в бывшем производственном здании в центре Москвы, является поджог. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

Собеседник агентства подчеркнул, что электротехническая версия полностью исключена, поскольку здание не эксплуатируется и отключено от всех коммуникаций, включая электроснабжение.

«Основная версия — занесение открытого источника огня, не исключен умышленный поджог», — подчеркнул он.

Ранее источник «Интерфакса» заявлял, что возгорание могло начаться из-за короткого замыкания в старой проводке, а также вследствие противоправных действий третьих лиц.

Пожар на Дубининской улице произошел в субботу, 3 августа. Его площадь составила 5 тыс. кв. м. В тушении пожара участвовали 67 человек и 24 единицы техники, а также два вертолета. В ходе ликвидации возгорания пострадал один сотрудник МЧС, он госпитализирован. На данный момент горение полностью ликвидировано.