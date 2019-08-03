Площадь пожара в здании в центре Москвы составила две тыс. метров

Площадь возгорания в здании старой постройки в центре Москвы составила две тыс. кв. метров. Пожар возник в здании на Дубининской улице, уточнили в столичном главке МЧС.

Сообщение о пожаре по адресу улица Дубининская, дом 41, строение 4 поступило на пульт дежурного в 06:18 в субботу, 3 августа. «По прибытию было установлено, что в выселенном 4-х этажном здании старой постройки из под кровли идет дым», — отметили спасатели.

К тушению пожара привечен вертолет, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе столичного главка МЧС.

В тушении задействованы 30 человек личного состава МЧС и десять единиц техники. Превышения предельно допустимой концентрации продуктов горения в воздухе не зарегистрировано.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее в субботу сообщалось, что горит здание по адресу Жуков проезд, 19, недалеко от станции метро «Павелецкая».