В подмосковном Одинцово загорелась мебельная фабрика

На мебельной фабрике в подмосковном Одинцово начался пожар. Об этом 2 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.

Спасатели выехали на тушение пожара, произошедшего на втором этаже фабричного ангара, внутри которого находится склад автомобильных тентов.

Ранее информированный источник сообщил пресс-службе, что площадь горения составила 500 кв. м. По его словам, остановить распространение огня пока не удалось, а переход возгорания на соседние постройки не исключен.

По предварительным данным, пострадавших не обнаружено.