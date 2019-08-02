Пожар в цехе по обработке шерсти во Владикавказе ликвидирован

Крупный пожар, возникший в цехе по обработке шерсти на площади 1,5 тыс. кв. м, полностью ликвидирован. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщили в ГУ МЧС по Северной Осетии.

«В 13:54 пожар полностью ликвидирован», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Возгорание в цехе на улице Доватора возникло утром в пятницу после взрыва газа, пострадали 15 человек. У одного пациента диагностировали перелом, его госпитализировали, а остальных отпустили домой: у них зафиксировали порезы и ушибы. По словам министра, у находившихся в момент взрыва в цехе диагностированы ушибы, у стоявших на улице возле цеха — резаные раны.