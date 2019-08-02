Во Владикавказе при пожаре в чесальном цехе пострадали 15 человек

Во Владикавказе в результате взрыва газа и пожара в цехе по переработке шерсти пострадали 15 человек. Об этом рассказал министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев.

ЧП произошло утром 2 августа на улице Доватора. После взрыва газа на предприятии начался пожар, площадь которого составила 1,5 тыс. кв. м. К настоящему времени пожарным удалось локализовать его. Изначально сообщалось о 10 пострадавших, однако позднее их количество возросло до 15. По данным телеканала «Звезда», у одного пациента диагностировали перелом, поэтому он останется под наблюдением медиков, а остальных уже отпустили домой: у них зафиксировали порезы и ушибы. По словам министра, у находившихся в момент взрыва в цехе диагностированы ушибы, у стоявших на улице возле цеха — резаные раны.

Как отмечает телеканал «360», дым от пожара, получившего третий ранг сложности, виден из разных районов города. На месте тушения работают 117 человек, задействовано 39 единиц техники. Уточняется, что на место происшествия также выехали специалисты экологической лаборатории управления Роспотребнадзора, которые произведут заборы воздуха для анализа.

Полиция устанавливает причины возгорания и обстоятельства произошедшего.

В октябре 2018 года во Владикавказе произошел пожар на заводе «Электроцинк», в ходе тушения которого погиб сотрудник МЧС. В ноябре в СК заявили, что не исключают факт намеренного поджога завода во Владикавказе.