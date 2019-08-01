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Три человека погибли при пожаре в Петербурге

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Частный дом сгорел в поселке Михайловка (Парголово) в Санкт-Петербурге, при разборе завалов обнаружены тела трех человек. Правоохранительные органы рассматривают версию о поджоге.

Сообщение о пожаре поступило рано утром. Огонь охватил частный дом с мансардой. Локализовать пожар удалось в течение получаса, ликвидация открытого горения заняла почти час. В тушении принимали участие 12 человек и три единицы техники.

При разборе завалов дома после пожара были обнаружены тела трех человек, сообщает телеканал «78». По версии правоохранительных органов, причиной пожара мог стать поджог, так как на месте были обнаружены записки соответствующего содержания.

Ранее сообщалось, что в Самаре пожар охватил три частных дома и хозяйственные постройки во дворе. Площадь возгорания составила 1,8 тыс. кв. м. Причиной возгорания могла стать детская шалость с огнем.

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