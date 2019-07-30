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В Самаре из-за детской шалости сгорели восемь построек

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Фото: МЧС РФ
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В Железнодорожном районе Самары локализовали пожар, охвативший восемь построек. В борьбе с огнем были задействованы 116 человек и 45 единиц техники, в том числе пожарный поезд, сообщили во вторник, 30 июля, в областном управлении МЧС России.

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Сообщение о возгорании поступило в 18:27 (17:27 мск). Горели три частных дома и хозяйственные постройки во дворе. Общая площадь пожара составила 1,8 тыс. кв. м, ему присвоили третью степень сложности. На локализацию пожара потребовалось три часа.

В МЧС отметили, что в результате происшествия никто не пострадал, жильцы домов сумели эвакуироваться.

«В ходе предварительной проверки установлено с помощью камер видеонаблюдения, что причиной пожара послужила детская шалость с огнем», — сообщил «РИА Новости» начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.

По его словам, пламя распространилось на несколько зданий из-за позднего обращения в экстренную службу.

Ранее 30 июля сообщалось о пожаре на площади 800 кв. м в цеху на территории завода «Точмаш» во Владимире. Помещение сдавалось в аренду, в нем изготавливали печатные платы, применяемые в электронике. Сгорело имущество на втором этаже и кровля здания. Погибших и пострадавших нет.

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