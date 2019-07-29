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Замминистра Хабаровского края отстранили от работы после пожара в лагере

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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
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Заместитель министра образования и науки Хабаровского края Александр Король временно отстранен от должности. Такое решение в связи с трагедией в «Холдоми» принял губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Об этом 29 июля сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Надежду Томченко.

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По ее словам, отстранение Александра Короля временное, пока проводится служебная проверка.

Пожар в лагере, унесший жизни четверых детей, произошел ночью 23 июля в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», пишет «Газета.ру». Сгорели 20 палаток из 26, установленных на территории.

Предположительно, пожар вспыхнул из-за неисправности обогревателя.

После трагедии начался ряд проверок. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Оказание услуг, не соответствующих безопасности жизни и здоровью потребителей» и «Халатность».

Суд арестовал на два месяца директора палаточного лагеря Максима Кузнецова, владельца компании-организатора палаточного лагеря «Холдоми» Виталия Бурлакова. Также по этому делу задержан знавший о нарушениях на турбазе начальник МЧС Эдуард Новгородцев.

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