В «Холдоми» заявили о травле сотрудников после пожара в детском лагере

После пожара в детском палаточном лагере в отношении сотрудников горнолыжного курорта «Холдоми» началась травля. Об этом сказано в сообщении замдиректора «Экстрим-Сервис» по общим вопросам Алексея Денисова, размещенном на сайте комплекса.

«Как руководитель, я столкнулся с глубоким шоком сотрудников — давление в социальных сетях, где комментирующие призывают к самым жестоким способам расправы, в том числе в отношении детей руководства и персонала. Я, признаюсь честно, не знаю — почему вожатого, который в горящей палатке, лез под кровати — искал детей, ненавидят люди. Мы много раз говорили — что не снимаем с себя ответственности, для нас крайне важно найти причины этой трагедии», — сказано в сообщении.

По словам Денисова, администрация готовит массовые сокращения персонала. Он подчеркнул, что работники — это «простые люди, <…> которых эта страшная трагедия коснулась в значительной степени», и попросил не продолжать в их отношении травлю.

Денисов также добавил, что администрация комплекса уведомляла контролирующие органы об организации палаточного лагеря, а проверки и профилактические мероприятия проводились в марте, мае и июле органами противопожарного контроля и Роспотребнадзора.

Пожар в палаточном городке на горнолыжном курорте «Холдоми» произошел 22 июля предположительно из-за неисправности обогревателя. В момент происшествия там находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Известно, что взрослые пытались самостоятельно ликвидировать возгорание и слишком поздно вызвали пожарных.

20 палаток из 26 сгорели полностью. Погибли четверо детей. В Хабаровском крае 24 июля был объявлен трехдневный траур по погибшим.

Губернатор края Сергей Фургал утверждает, что власти не знали о палаточном городке, который, по его словам, был разбит нелегально. Однако директор лагеря Максим Кузнецов опроверг эту информацию, заявив, что документы о регистрации лагеря изъяли следователи, а незадолго до пожара на территории проводились учения по эвакуации. Кроме того, палатки покупались у конкретного производителя по указанию краевых властей.

Максим Кузнецов и директор организации — владельца лагеря Виталий Бурлаков арестованы на два месяца. Также был задержан сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев.

Возбуждены уголовные дела о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ) и халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Расследование дела передано в центральный аппарат СК.