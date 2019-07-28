Пожар вспыхнул на магистральном газопроводе в Коми

На магистральном газопроводе Пунга — Вуктыл — Ухта-2 произошел разрыв трубы диаметром 1400 мм, за которым последовал пожар. Об этом 28 июля сообщается на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго.

Возгорание произошло на 338-м км газопровода в 14:00 (совпадает с мск), в 40 км от компрессорной станции «Вуктыльская». Поврежденный участок 338–379-й км отключен.

При инциденте никто не пострадал. В ведомстве заверили, что снижения поставок газа потребителям не произойдет. Ведутся аварийно-восстановительные работы.