Крупный пожар произошел на заводе во Владимире

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 800 кв. м в цеху по производству печатных плат на территории завода«Точмаш» в городе Владимире. В арендованных помещениях изготавливали печатные платы — их применяют в электронике. Сгорело имущество на втором этаже и кровля здания. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. Огонь тушили 52 человека, задействовали также 22 единицы техники.